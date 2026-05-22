Các sĩ quan FSB.

Chiến dịch này được thực hiện bởi các sĩ quan FSB thuộc vùng Krasnodar Krai.

Theo FSB, điệp viên này hành động dưới sự chỉ đạo của những người cầm đầu từ Cơ quan An ninh Ukraine (SBU).

Người này được cung cấp tọa độ của mục tiêu, cũng như hướng dẫn về cách chuẩn bị và thực hiện vụ tấn công.

Nghi phạm dự định sử dụng hỗn hợp chất gây cháy để vô hiệu hóa mục tiêu.

Một vụ án hình sự đã được khởi tố đối với nghi phạm theo điều khoản về chuẩn bị cho hành vi khủng bố.

Cuộc điều tra đang được tiến hành và nghi phạm đã bị tạm giam.

Trước đó, vào tháng 3/2026, các sĩ quan FSB đã ngăn chặn một vụ tấn công khủng bố ở Novorossiysk nhằm vào khuôn viên Đại học Krasnodar thuộc Bộ Nội vụ Nga.

Một cư dân địa phương hành động theo chỉ thị của SBU cũng đã bị bắt giữ.