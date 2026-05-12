Nga bắt giữ cựu Giám đốc từng hứa sản xuất 300 UAV mỗi năm

Hoàng Vân
|

Ông Yuriy Kozarenko, cựu Giám đốc điều hành (CEO) công ty Transport of the Future (Vận tải Tương lai) tại Nga, vừa bị bắt giữ và tạm giam.

Ông Yuriy Kozarenko, cựu CEO công ty Transport of the Future tại Nga.

Công ty Transport of the Future có trụ sở chính tại các vùng Samara và Belgorod, được biết đến là một phần quan trọng trong dự án "Hệ thống hàng không không người lái" quốc gia của Nga.

Tòa án quận Sverdlovsk ở Belgorod mới đây đã ra lệnh tạm giam cựu CEO của công ty này cho đến ngày 28/6/2026 trước khi đưa ông ra xét xử.

Ông Kozarenko là bị cáo trong một vụ án hình sự về tội gian lận quy mô lớn.

Các nhà điều tra tin, cựu quan chức này đã tham ô khoảng 70 triệu ruble, được phân bổ cho một hợp đồng quốc phòng nhà nước về sản xuất UAV.

Vụ án bắt nguồn từ công việc của ông với tư cách là CEO của công ty Transport of the Future, liên quan đến giai đoạn công ty nhận được khoản trợ cấp 4,5 tỷ ruble từ chính phủ để khởi động sản xuất hàng loạt 750 UAV cất cánh và hạ cánh thẳng đứng (VTOL).

Tuy nhiên, nhà thầu phụ chỉ hoàn thành 80% công việc theo hợp đồng 1 năm sau khi hợp đồng được ký kết, dẫn đến một cuộc điều tra.

Ông Kozarenko bị bắt giữ với cáo buộc biển thủ quỹ, bao gồm cả việc thanh toán cho các dịch vụ do các tổ chức thân thiện cung cấp nhưng thực tế không thực hiện công việc theo hợp đồng.

Vào tháng 1/2025, ông Kozarenko đã trực tiếp báo cáo với Tổng thống Nga Vladimir Putin về triển vọng phát triển ngành hàng không không người lái và năng lực sản xuất của công ty mình.

Tại cuộc họp, ông cho biết, công ty có khả năng sản xuất tới 300 UAV mỗi năm, bao gồm cả dòng UAV "Geran" nổi tiếng.

Theo Avia-pro
