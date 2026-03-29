Nga báo tin 'đáng sợ' đến loạt đối tác mua dầu

Hữu Bách |

Các nhà xuất khẩu dầu của Nga đang cảnh báo về nguy cơ nhiều lô hàng từ các cảng chủ chốt ở Baltic có thể không được giao đúng kế hoạch, trong bối cảnh hạ tầng năng lượng bị tấn công nghiêm trọng.

Theo các nguồn tin trong ngành, các nhà sản xuất Nga đang cân nhắc tuyên bố “bất khả kháng” đối với các lô hàng xuất khẩu qua khu vực Baltic, sau khi một loạt cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine trong tuần này làm gián đoạn các cơ sở hạ tầng trọng yếu.

Tâm điểm của sự cố là cảng Ust-Luga, một trong những đầu mối xuất khẩu quan trọng nhất của Nga. Hoạt động bốc xếp dầu tại đây đã bị đình trệ từ giữa tuần sau nhiều đợt tấn công liên tiếp, kèm theo một vụ hỏa hoạn vẫn chưa được khống chế hoàn toàn tính đến cuối tuần. Nguồn tin của Reuters cho biết việc xuất khẩu có thể chưa thể nối lại trước giữa tháng 4.

Cảng Primorsk, một trụ cột khác trong hệ thống xuất khẩu qua Baltic, cũng chịu thiệt hại, dù đã khôi phục một phần hoạt động. Tuy nhiên, công suất vẫn ở mức hạn chế. Hai cảng này chiếm tỷ trọng lớn trong tổng lượng dầu thô và sản phẩm dầu xuất khẩu bằng đường biển của Nga.

Ước tính của Reuters cho thấy, khi tính cả gián đoạn tại cảng, đường ống và các vụ bắt giữ tàu chở dầu, có tới 40% năng lực xuất khẩu dầu của Nga hiện đang bị tê liệt.

Đáng chú ý, trong khi năng lực xuất khẩu suy giảm, doanh thu dầu của Nga lại tăng mạnh. Giá dầu Brent đã vượt mốc 100 USD/thùng, trong khi dầu Urals của Nga cũng được cho là giao dịch gần mức này trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu bị siết chặt bởi xung đột. Diễn biến này giúp Moscow gia tăng nguồn thu ngân sách, thậm chí tạm hoãn các kế hoạch thắt chặt chi tiêu và xem xét lại các ưu tiên, bao gồm cả ngân sách quân sự.

TIN LIÊN QUAN

Dù giá cao đang phần nào bù đắp thiệt hại vận hành, giới chuyên gia cảnh báo dư địa này không kéo dài. Ukraine được cho là đang chuyển hướng tấn công vào năng lực xuất khẩu năng lượng của Nga.

Nga có thể tìm cách chuyển hướng dòng chảy sang các cảng khác, như khu vực Biển Đen hoặc thông qua mạng lưới nội địa. Tuy nhiên, các tuyến thay thế này có công suất hạn chế và vốn đã chịu áp lực lớn.

Nga công bố video UAV tập kích, tuyên bố phá hủy "trận địa Patriot" tỷ đô của Ukraine

Nga công bố video UAV tập kích, tuyên bố phá hủy "trận địa Patriot" tỷ đô của Ukraine

00:59
Khoảnh khắc sét đánh thẳng vào toà nhà cao nhất thế giới: Cảnh tượng như ngày "tận thế" ở Dubai

Khoảnh khắc sét đánh thẳng vào toà nhà cao nhất thế giới: Cảnh tượng như ngày "tận thế" ở Dubai

01:00
Vụ hàng trăm thiếu niên lao vào ẩu đả: Ban hành lệnh giới nghiêm trong đêm

Vụ hàng trăm thiếu niên lao vào ẩu đả: Ban hành lệnh giới nghiêm trong đêm

01:11
Trực thăng cứu hỏa va vách đá, rơi thẳng vào đám cháy lớn, tình trạng phi công ra sao?

Trực thăng cứu hỏa va vách đá, rơi thẳng vào đám cháy lớn, tình trạng phi công ra sao?

Dân quân thân Iran phóng UAV vào Black Hawl - Vũ khí vài nghìn đô hạ gục trực thăng hơn 20 triệu đô

Dân quân thân Iran phóng UAV vào Black Hawl - Vũ khí vài nghìn đô hạ gục trực thăng hơn 20 triệu đô

00:54
Tiết lộ hình ảnh bất ngờ 1 giờ trước khi xảy ra vụ cháy nhà trên đường Lĩnh Nam

Tiết lộ hình ảnh bất ngờ 1 giờ trước khi xảy ra vụ cháy nhà trên đường Lĩnh Nam

01:09
Một tài xế điên cuồng đập đầu vào xe ô tô của đối phương sau trận cãi vã

Một tài xế điên cuồng đập đầu vào xe ô tô của đối phương sau trận cãi vã

01:07
Khung cảnh đầy kinh ngạc tại công trình tầm cỡ thế giới ở Việt Nam, chuẩn bị đón hàng loạt VVIP

Khung cảnh đầy kinh ngạc tại công trình tầm cỡ thế giới ở Việt Nam, chuẩn bị đón hàng loạt VVIP

01:20
