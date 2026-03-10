Nga bắn hạ Su-27 Ukraine, Đại tá Lữ trưởng thiệt mạng

Theo thông báo của Không quân Ukraine ngày 9/3, một thông tin đáng buồn là Đại tá Oleksandr Dovgach, chỉ huy Lữ đoàn Không quân Chiến thuật số 39, Anh hùng Lực lượng Vũ trang Ukraine, đã hy sinh trong một nhiệm vụ chiến đấu trên mặt trận phía Đông vào đầu giờ chiều 9/3.

Trong một tuyên bố đăng trên Telegram, Không quân Ukraine mô tả Đại tá Oleksandr Dovgach đã hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ tác chiến ở vùng Zaporizhzhia trong điều kiện Không quân Nga chiếm ưu thế đáng kể và bị các hệ thống phòng không Nga tấn công dữ dội.

Theo Không quân Ukraine, ông Dovgach không chỉ là một chỉ huy mẫu mực mà còn là một phi công chiến đấu giàu kinh nghiệm, người đã trực tiếp thực hiện hàng trăm phi vụ chiến đấu trong suốt cuộc chiến.

Ngay từ những ngày đầu tiên của cuộc xung đột với Nga, lữ đoàn dưới sự chỉ huy của ông đã thực hiện các cuộc tấn công chính xác vào các sở chỉ huy, trang thiết bị và hệ thống liên lạc của Nga; nhiều lần yểm trợ cho các máy bay tấn công, giúp đánh chặn máy bay không người lái và tên lửa của Nga.

Ngày 30/9/2025, theo sắc lệnh của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Đại tá Oleksandr Dovgach được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Đây đã là vụ Su-27 thứ 2 bị bắn rơi kể từ đầu năm đến nay. Trước đó, ngày 6/1/2026, Quân đội Nga cũng đã bắn hạ 1 chiếc máy bay Su-27 của Lực lượng Không quân Ukraine.

Trong năm 2025, Không quân Ukraine cũng đã phải hứng chịu thêm một số tổn thất khác về phi công.

Ngày 8/12/2025, Trung tá phi công Yevgeny Ivanov, một hoa tiêu cấp cao của Lữ đoàn Không quân Chiến thuật số 39, thiệt mạng sau khi chiếc Su-27 của ông bị phòng không Nga bắn hạ.

Ngày 23/8/2025, Thiếu tá Serhiy Bondar thuộc Lữ đoàn Không quân Chiến thuật số 40 đã thiệt mạng khi chiếc máy bay chiến đấu Mikoyan MiG-29 của ông gặp nạn trong quá trình hạ cánh sau một nhiệm vụ chiến đấu.

Trước đó, ngày 29/6/2025, Trung tá Maksym Ustymenko đã thiệt mạng khi điều khiển chiếc máy bay chiến đấu F-16 Fighting Falcon chống trả một cuộc tấn công đường không quy mô lớn của Nga.

Một tổn thất khác xảy ra hôm 12/4/2025, Không quân Ukraine cũng mất phi công 26 tuổi Pavlo Ivanov trong một nhiệm vụ chiến đấu trên chiến đấu cơ F-16.