Nga âm thầm xây thêm 10 căn cứ phóng máy bay không người lái?

Một cuộc điều tra của tờ Telegraph đã tiết lộ sự tồn tại của 10 căn cứ do Nga xây dựng, nơi có các bệ phóng dành cho những mẫu máy bay không người lái tầm xa hiện đại nhất của Mátxcơva.

Dữ liệu nguồn mở cho thấy, một số căn cứ hiện đã được các lực lượng Nga sử dụng để tấn công Ukraine. Trong đó, có 7 căn cứ được dùng trong các đợt oanh tạc gần đây của Nga nhắm vào Kiev.

Ngoài ra, có một số trung tâm vận hành máy bay không người lái cũng đã được chuyển đổi công năng từ các căn cứ quân sự và sân bay dân sự, trong khi các bệ phóng bổ sung đã được xây dựng tại các khu vực nông thôn của Nga.

Theo thông tin mà tờ The Telegraph nắm được, các căn cứ này được cung cấp bởi nhiều nhà máy sản xuất vũ khí nằm rải rác trên khắp đất nước, bao gồm cả đặc khu kinh tế Alabuga - một cơ sở sản xuất máy bay không người lái của Nga với công suất 6.000 chiếc mỗi năm.

Dựa trên các tài liệu bị rò rỉ và hình ảnh vệ tinh, tờ The Telegraph đã xác định được ít nhất 59 bệ phóng mới - loại đường ray dẫn hướng cơ học dùng để phóng máy bay không người lái cánh cố định thay cho đường băng truyền thống - dọc theo biên giới Nga với Belarus và Ukraine.

Hình ảnh được phân tích bởi DroneSec - một công ty chuyên về thông tin tình báo liên quan đến máy bay không người lái - cho thấy khoảng 20 bệ phóng mới được lắp đặt dường như dài hơn bình thường, cho thấy khả năng triển khai các loại máy bay không người lái tấn công tầm xa mới nhất của Nga.

Quân đội Nga chưa bình luận về thông tin này.

Hình ảnh nhà kho và bệ phóng tại Căn cứ không quân Kursk-Vostochny (Khalino). (Ảnh: The Telegraph)

Bãi phóng tại làng Asovytsia thuộc huyện Komarichi, tỉnh Bryansk của Nga. (Ảnh: The Telegraph)

Vị trí nằm gần biên giới của các căn cứ này giúp Nga thực hiện các cuộc không kích quy mô lớn, vượt qua hệ thống phòng không đang dần suy yếu của Ukraine.

Tuy nhiên, chúng cũng đặt ra mối đe dọa dài hạn đối với các đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), khi đưa các nước này vào tầm ngắm của những loại máy bay không người lái tấn công công nghệ cao của Nga.

Hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy Nga đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công như vậy, nhưng các nhà lãnh đạo NATO vẫn đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột trong tương lai.

Một quan chức NATO chia sẻ với tờ The Telegraph, rằng liên minh quân sự này "sẵn sàng bảo vệ từng tấc đất của các nước đồng minh" và sẽ tiếp tục "nâng cao khả năng sẵn sàng nhằm răn đe và phòng thủ trước mọi mối đe dọa, bao gồm cả các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái".

"Máy bay không người lái đã thay đổi về cơ bản tính chất của chiến tranh hiện đại và trở thành yếu tố quyết định trên chiến trường. Chúng tôi đang nhanh chóng mở rộng năng lực sản xuất, vận hành và vô hiệu hóa máy bay không người lái trên quy mô lớn”, quan chức NATO nói.