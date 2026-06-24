Nga âm thầm tăng cường sức mạnh xe tăng T-90M từ kinh nghiệm thực chiến

Những phản hồi từ tiền tuyến đang giúp mẫu xe tăng chủ lực của Nga tiếp tục được nâng cấp theo hướng mới.

Xe tăng T-90M của Nga.

Các chuyên gia Nga đang tiếp tục nâng cấp xe tăng chiến đấu chủ lực T-90M Proryv dựa trên phản hồi từ binh sĩ tham chiến, đồng thời đã cải tiến các hệ thống tác chiến điện tử của phương tiện này trong vài tháng qua.

Thông tin trên được cơ quan báo chí của Tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec cung cấp cho TASS.

Theo Phó Tổng Giám đốc Rostec Nikolay Volobuyev, đây là một mẫu xe tăng nổi tiếng. T-90 đã trở nên mạnh hơn nhờ lớp giáp và khả năng bảo vệ được tăng cường. Quá trình này vẫn đang tiếp diễn. Phương tiện bọc thép tiếp tục được cải tiến.

“Các chuyên gia của chúng tôi đang hoàn thiện trang thiết bị dựa trên những nhiệm vụ mới xuất hiện từ tiền tuyến. Kinh nghiệm thực tế của binh sĩ tham gia Chiến dịch quân sự đặc biệt trong quá trình vận hành khí tài của chúng tôi rất hữu ích đối với việc hiện đại hóa trang thiết bị và phát triển các mẫu mới”, ông Volobuyev cho biết.

Theo Rostec, trong vài tháng qua, T-90M đã được trang bị hệ thống tác chiến điện tử được nâng cấp đáng kể.

Xe tăng cũng được bổ sung khả năng bảo vệ cho khu vực khoang động cơ - truyền động, tăng cường phòng thủ ở bán cầu trên của phương tiện.

Nhà sản xuất quốc phòng Uralvagonzavod đang tiếp tục nỗ lực phát triển hơn nữa các hệ thống bảo vệ thụ động và chủ động của T-90M, đồng thời cải thiện các đặc tính kỹ thuật và vận hành của mẫu xe tăng này.

Theo Rostec, trọng tâm của quá trình nâng cấp là tăng khả năng sống sót của xe tăng và bảo đảm an toàn cho kíp lái.