HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nga âm thầm gạt bỏ không chỉ Đô đốc Kuznetsov 40 tuổi mà cả Peter Đại đế 37 tuổi

Bạch Dương
|

Tuần dương hạm hạt nhân Peter Đại đế từng được lên kế hoạch nâng cấp, nhưng rồi có vẻ chẳng có gì xảy ra.

Hải quân Nga đang rơi vào tình cảnh trên thực tế đó là buộc phải loại bỏ 2 tàu chiến lớn nhất của mình là tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov với 40 năm "kinh nghiệm" phục vụ và tàu tuần dương hạt nhân Peter Đại đế đã 37 năm tuổi.

Nhưng điểm mấu chốt là Nga không đủ can đảm để chính thức thừa nhận sự thật này. Vì vậy, họ buộc phải sử dụng nhiều cách diễn đạt đơn giản hóa trên truyền thông khi đề cập đến số phận tương lai của hạm đội.

Ví dụ, hiện nay các phương tiện truyền thông của Nga đang viết rằng "một ủy ban đặc biệt đã kết luận việc sửa chữa là không thích hợp" đối với tàu tuần dương hạt nhân Peter Đại đế thuộc Dự án 1144.2 Orlan, báo cáo này được công bố bên lề diễn đàn "330 năm Hạm đội Nga".

Nhưng trước đó, vào tháng 8/2025, người Nga tuyên bố chiếc Peter Đại đế vẫn có thể được đưa đi sửa chữa, thay vì "quyết định nguyên tắc" đưa ra vào năm 2023 về việc loại biên tàu tuần dương hạt nhân này.

Đã từng có ý tưởng nâng cấp con tàu, thay vì 20 bệ phóng cho tên lửa P-700 Granit, chiếc tuần dương hạm này sẽ được trang bị 80 bệ phóng đa năng cho các loại tên lửa Kalibr, Onyx hoặc Zircon, theo mô hình hiện đại hóa tàu tuần dương hạt nhân Đô đốc Nakhimov.

Nhưng có vẻ như Peter Đại đế vẫn sẽ bị tháo dỡ, nhất là khi kể từ năm 2023 nó chưa hề ra khơi và bị neo đậu tại cảng.

Tàu tuần dương hạt nhân Peter Đại đế đã neo đậu tại cảng Severodvinsk từ năm 2023.

Tình hình với tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov thậm chí còn phức tạp hơn. Vào tháng 7/2025, báo chí Nga đưa tin chiến hạm này có thể bị tháo dỡ hoặc bán cho bên khác; sau đó không có thêm thông tin nào về số phận của con tàu.

Thay vào đó, vào mùa Hè năm 2026, một báo cáo xuất hiện liên quan đến vụ tham nhũng trong đó các nhà thầu đã dùng vòng bi Trung Quốc thay vì vòng bi Nga trong quá trình sửa chữa tàu Đô đốc Kuznetsov, gây thiệt hại 300 triệu ruble.

Việc thiếu quyết tâm thừa nhận thực tế tàu Đô đốc Kuznetsov và Peter Đại đế cuối cùng đã ngừng hoạt động là điều đáng ngạc nhiên, nhất là trong bối cảnh các cuộc thảo luận trong nước Nga về việc liệu đã đến lúc họ từ bỏ tàu chiến mặt nước cỡ lớn để tập trung vào tàu ngầm và tàu hộ vệ mang tên lửa hay chưa đang rất quyết liệt.

Theo Defense Express
Tags

Hải quân Nga

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

00:37
Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

01:30
Nữ tài xế xe Lexus chốt cửa, tăng ga bỏ chạy khi đang làm việc với CSGT: Đã tìm ra danh tính

Nữ tài xế xe Lexus chốt cửa, tăng ga bỏ chạy khi đang làm việc với CSGT: Đã tìm ra danh tính

00:53
Mazda ra mắt xe điện mới lớn hơn CX-5, màn hình 5K, chạy 555km/sạc

Mazda ra mắt xe điện mới lớn hơn CX-5, màn hình 5K, chạy 555km/sạc

01:39
Honda HR-V 2027 ra mắt: Có thêm loạt trang bị đáng chú ý, từ cửa sổ trời đến dàn âm thanh 10 loa

Honda HR-V 2027 ra mắt: Có thêm loạt trang bị đáng chú ý, từ cửa sổ trời đến dàn âm thanh 10 loa

01:27
Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

01:12
Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

02:56
Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại