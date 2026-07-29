Neymar chính thức từ giã đội tuyển Brazil, không dự World Cup 2030

Neymar đã khép lại sự nghiệp thi đấu quốc tế cùng đội tuyển Brazil.

Trang Goal trích dẫn phát biểu của Neymar về đội tuyển Brazil: "Thời gian của tôi với đội tuyển quốc gia đã kết thúc. Tôi đã làm nên lịch sử, tôi rất hạnh phúc, tôi đã cống hiến bằng tất cả những gì mình có, tôi luôn chiến đấu vì bộ đồng phục màu vàng xanh, nhưng giờ mọi thứ đã khép lại".

Neymar sẽ không tiếp tục thi đấu cho ĐTQG Brazil

Như vậy, World Cup 2026 đã là giải đấu lớn cuối cùng của Neymar trong màu áo đội tuyển Brazil. Chấn thương dai dẳng khiến chân sút 34 tuổi không thể thi đấu với phong độ cao nhất. Đội tuyển Brazil cũng gây thất vọng lớn khi dừng bước ở vòng 1/8. Nhưng trong trận đấu cuối cùng, Neymar vẫn kịp để lại dấu ấn với quả penalty thành công vào lưới Na Uy.

Neymar giữ kỷ lục cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử đội tuyển Brazil - 80 bàn. Tuy nhiên, anh lại không thể cùng đội bóng xứ sở samba giành danh hiệu lớn nào. Lần duy nhất Neymar nâng cúp cùng đội tuyển Brazil là ở Confederations Cup 2013. Neymar vắng mặt khi đội bóng áo vàng-xanh đăng quang ở Copa America 2019.

Trở về sau World Cup 2026, Neymar đang thi đấu tốt trong màu áo CLB Santos. Anh vừa lập cú đúp vào lưới Chapecoense trong trận đấu thuộc giải VĐQG Brazil ngày 25/7. Neymar cùng Santos cũng đã giành quyền lọt vào vòng 1/8 Cúp C2 Nam Mỹ (Copa Sudamericana).