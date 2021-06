Next Media – đơn vị sở hữu bản quyền truyền hình giải đấu có đội tuyển Việt Nam là ai?

Next Media đang là doanh nghiệp tư nhân dẫn đầu ngành bản quyền truyền hình (BQTH) thể thao – đặc biệt là bóng đá tại Việt Nam. Có thể nói, sự xuất hiện của họ đã phá vỡ thế độc quyền của các đài truyền hình, thổi một làn gió tươi mới vào thị trường cũ kỹ, cũng như mang lại nhiều lợi ích khác nhau cho các đội tuyển lẫn người hâm mộ.



Câu chuyện thành công của Next Media gắn liền với công chuyện thành công của đội tuyển Việt Nam trong thời gian gần đây. Next Media bắt đầu mon men làm việc cùng VPF từ những năm 2015 – 2016 với tư cách là đối tác truyền thông và dần đi vào việc mua bản quyền từ năm 2017 – cũng là năm mà HLV Park Hang Seo chấp nhận về làm HLV của đội tuyển Việt Nam.

Năm 2017, Next Media từng ký hợp đồng với VPF để sở hữu toàn bộ BQTH Giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam trong 5 năm từ 2017-2022.

Nhưng theo như lời thú nhận của CEO Next Media – Nguyễn Trung Kiên, thì thứ mang lại doanh thu – lợi nhuận chính cho doanh nghiệp này, chính là BQTH của những giải đấu có đội tuyển Việt Nam tham dự - hay chính xác hơn chính là sự thành công của đội tuyển Việt Nam ở những trận đấu này.

Sau 7 năm gầy dựng và phát triển, hiện Next Media không chỉ mua được bản quyền của những giải đấu có đội tuyển Việt Nam tham dự như vòng loại World Cup hay AFF Cup, mà còn thành mua được bản quyền có thời hạn 5 năm của Bundesliga – một trong những giải bóng đá vô địch quốc gia hàng đầu thế giới. Hơn nữa, Next Media đang còn có ý định sẽ mua bản quyền bóng đá của nhiều giải đấu tại các nước ở khu vực Đông Nam Á.

TRƯỚC COVID-19, DOANH THU - LỢI NHUẬN CỦA NEXT MEDIA ĐANG TĂNG TRƯỞNG THEO CẤP SỐ NHÂN

Next Media được thành lập vào tháng 11/2014, đăng ký ngành nghề chính là hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình. Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Next Media là ông Nguyễn Trung Kiên (SN 1983).

Hiện tại, dịch vụ của họ có tổ chức sự kiện, bản quyền truyền hình, digital – social marketing, sản xuất chương trình, marketing thể thao.

Ba năm sau khi đi vào hoạt động, Next Media có quy mô vốn điều lệ 9,9 tỷ đồng. Trong đó, CEO Nguyễn Trung Kiên là cổ đông lớn nhất, sở hữu 50% vốn điều lệ, tiếp đó là ông Đặng Kim Hoàng sở hữu 15% vốn điều lệ, phần vốn còn lại do ông Nguyễn Lê Tân nắm giữ. Cập nhật đến ngày 16/12/2020, Next Media đã tăng mạnh vốn điều lệ lên mức 100 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đến ngày 7/7/2017, ông Nguyễn Lê Tân đã thoái toàn bộ vốn khỏi Next Media. Các ông Nguyễn Trung Kiên và Đặng Kim Hoàng cũng giảm tỉ lệ sở hữu, lần lượt xuống còn 47% và 12% vốn điều lệ.

Ngoài Next Media, ông Nguyễn Trung Kiên cũng là cổ đông sáng lập, sở hữu 25% vốn của CTCP Truyền thông và Giải trí Đức Hoàng (nay là CTCP Truyền hình Daily), CTCP Quảng bá Việt Nam Travel; nắm giữ 40% vốn tại CTCP Thể thao và Giáo dục AIM.

Dữ liệu của VietTimes cho thấy, năm 2019, Next Media ghi nhận doanh thu đạt 380 tỷ đồng, báo lãi sau thuế 15,2 tỷ đồng. Đây cũng là năm Next Media ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng bậc nhất kể từ khi thành lập.

Trong năm 2020, theo tiết lộ từ Next Media, thì ước tính thiệt hại của họ có thể lên đến hàng chục triệu USD vì không có doanh thu từ việc hợp tác quảng cáo, do cả AFF Cup 2020 lẫn Vòng loại World Cup 2022 hoãn sang năm 2021.

"Cho đến thời điểm này Next Media vẫn chưa có lợi nhuận khi mua bán bản quyền truyền hình (BQTH) các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Chúng tôi chỉ có lợi nhuận khi kinh doanh BQTH các trận, giải đấu quốc tế có đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự.

Tuy nhiên điều này lại phụ thuộc phần lớn vào thành tích của đội tuyển Việt Nam. May mắn là hơn 2 năm qua bóng đá Việt Nam có nhiều thành tích nên việc kinh doanh bản quyền cũng khởi sắc.

Ví dụ như hiện nay Next Media đã mua BQTH AFF Suzuki Cup 2020 tại Việt Nam, Lào, Campuchia, Myanmar. Ba nước còn lại chúng tôi sẽ tìm đối tác để bán lại nhưng tại Việt Nam, nếu đội tuyển quốc gia không vào đến bán kết thì Next Media lỗ to. Câu chuyện kinh doanh không hề đơn giản", anh Đoàn Trung Kiên phát biểu trên truyền thông.

Ngoài ra, vì là công ty kinh doanh trong nhiều lĩnh vực - mà thể thao chỉ là một trong số đó nên Next Media không bị áp lực nguồn thu từ bóng đá.

DẤU SON AFF SUZUKI CUP 2018 VÀ BUNDESLIGA

CEO Next Media – Nguyễn Trung Kiên

"Công ty Next Media được thành lập vào năm 2014, lúc đầu chúng tôi chỉ làm về kỹ thuật số, sản xuất nội dung phát trên Digital và là đối tác của Youtube tại Việt Nam. Sau này có cơ duyên tiếp cận với bóng đá qua một đơn vị truyền hình, chúng tôi mới biết việc truyền thông cho bóng đá lúc đó rất khó khăn đặc biệt là phát sóng truyền hình.

Khi đó, mỗi trận đấu tại V-League để được phát sóng trực tiếp trên truyền hình, ban tổ chức phải trả cho nhà đài một khoản tiền và đôi khi còn phải lo một số chi phí khác như lưu trú và di chuyển, không có chuyện nhà đài phải bỏ tiền mua bản quyền trận đấu.

Thấy vậy tôi nghĩ hay là thử làm xem sao, biết đâu Next Media lại có thể làm được điều gì đó cho bóng đá Việt Nam. Vì vậy, chúng tôi đến gặp Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) để đặt vấn đề hợp tác làm truyền thông cho VPF và giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Lúc đầu Next Media làm kênh Youtube cho VPF và phát các trận đấu của V-League trên kênh đó.

Trận đầu tiên chúng tôi làm là trận Hà Nội- Sông Lam Nghệ An mùa giải 2015, thật bất ngờ khi trận đấu thu hút đến 100.000 người xem trực tiếp, con số mà chính các đài truyền hình cũng phải mơ ước.

Thấy hiệu quả, sau đó Next Media tiếp tục sản xuất và phát sóng nhiều trận đấu tại V-League trên nền tảng là kênh Youtube và cả sản xuất các trận sau đó cung cấp cho các đơn vị truyền hình trả tiền.

Năm 2017 Next Media ký hợp đồng với VPF để sở hữu toàn bộ BQTH Giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam trong 5 năm từ 2017-2022", anh Nguyễn Trung Kiên chia sẻ trong một bài phỏng vấn với báo Tuổi Trẻ năm 2020.

Cũng theo tiết lộ của anh Kiên, thì nhờ hợp tác với Next Media, mỗi năm VPF có thể thu về ít nhất 2 tỷ đồng tiền bản quyền và 65,5 tỷ tiền quảng cáo.

Việc đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2019 đã giúp Next Media có một năm kinh doanh rực rỡ.

Tuy nhiên, kể cả thế thì tên tuổi của Next Media vẫn chỉ khu biệt trong một bộ phận khán giả yêu thích V-League.

Phải đến năm 2018, khi họ thành công mua bản quyền phát sóng giải AFF Suzuki Cup 2018 tại Việt Nam. Sau đó, nhờ Việt Nam lên ngôi vô địch đã giúp cái tên Next Media được cả nước biết đến. Không những thế, doanh thu – lợi nhuận của họ cũng tăng trưởng vượt bậc.

"Tôi nhớ năm 2018 khi sang Singapore để mua bản quyền truyền hình AFF Suzuki Cup 2018, tôi đã gặp phải sự dửng dưng từ phía đối tác. Tôi và nhân viên của mình đã phải chờ đợi cả tiếng chỉ để gặp họ vài phút, họ cũng chỉ nói vài câu tỏ ý xem thường đơn vị mới toanh, chẳng có tí tiếng tăm nào như Next Media.

Khi đó, tôi rất buồn và nói chỉ trong 1-2 năm nữa chính họ sẽ phải đến Việt Nam và tìm đến để hợp tác với Next Media. Đúng như vậy, sau 6 năm tham gia kinh doanh lĩnh vực BQTH bóng đá, cái Next Media được nhất chính là thương hiệu.

Giờ đây, chúng tôi đã là một thương hiệu lớn, có uy tín sau nhiều bản hợp đồng đình đám đã sở hữu trong nước và quốc tế", anh Kiên hồi tưởng.

Có thể nói, việc thành công giành được quyền phát sóng AFF Cup 2018 trên lãnh thổ Việt Nam không chỉ giúp Next Media được cả nước biết đến mà còn tạo uy tín để họ có thể thuận lợi khi tham gia đấu thầu bản quyền ở nhiều giải đấu khác.

Thế nên, trong 2 năm 2019, 2020 và 2021, họ đã đạt nhiều thành tựu ấn tượng: sở hữu BQTH vòng loại World Cup 2022 bảng có Việt Nam, Bundesliga; độc quyền truyền thông Copa America 2021 trên lãnh thổ Việt Nam và khai thác nội dung Euro 2020 trên nền tảng mạng xã hội. Tháng 8/2020, họ hợp tác cùng VTC và VTVcab, ra mắt kênh truyền hình Thể thao - Giải trí On Sports.

Họ là doanh nghiệp tư nhân đầu tiên tại Việt Nam sở hữu BQTH 5 mùa liên tiếp của Bundesliga (2020-2025).

Ngoài ra, Next Media sẽ triển khai nhiều chương trình hợp tác, chuyển giao công nghệ giữa bóng đá Việt Nam và bóng đá Đức. Cụ thể, trong kế hoạch hợp tác của Next Media với Bundesliga, thời gian tới sẽ có một số cầu thủ trẻ Việt Nam được đưa sang Đức đào tạo trong 5 năm.

CEO Next Media trong một lần viếng thăm Bundesliga. Ảnh: Next Media

"Tôi đã đến Đức trong nhiều năm và xem nhiều trận đấu của Bundesliga. Khi đến sân tôi cảm nhận không khí của Bundesliga khác hoàn toàn so với những sân đấu ở các quốc gia khác tôi đã từng đến.

Với 42.000 khán giả trung bình mỗi trận, Bundesliga là giải vô địch quốc gia có lượng khán giả cao nhất thế giới. Cũng như con người Đức, bóng đá Đức khoa học, nghiêm túc, chuyên nghiệp và có nét hấp dẫn riêng.

Tôi tin là khán giả Việt Nam cũng sẽ thích Budesliga và trong thời gian tới Bundesliga sẽ là giải đấu đối trọng với ngoại hạng Anh, La Liga tại Việt Nam", anh Kiên giải thích lý do vì sao chọn Bundesliga thay vì các giải đấu khác.

CỰC KỲ CHÚ TRỌNG VIỆC BẢO VỆ BẢN QUYỀN VÀ KẾ HOẠCH MỞ RỘNG SANG ĐÔNG NAM Á

Một trong những lý do giúp Next Media thắng lợi trong việc đấu giá các gói thầu BQTH các giải bóng đá chất lượng, là nhờ họ rất chú tâm đến việc bảo vệ bản quyền.

Họ đã đứng ra khởi kiện một loạt đài vi phạm bản quyền AFF Cup 2018. Next Media cho biết họ đệ đơn kiện lên tòa án đối với các đơn vị kinh doanh truyền hình trả tiền cố tình không tắt các kênh chiếu các trận đấu của AFF Cup trong khi không mua bản quyền từ họ.

"Thời gian trước, các doanh nghiệp Việt Nam mất rất nhiều uy tín trong việc bảo vệ bản quyền. Các đối tác nước ngoài rất xem trọng năng lực bảo vệ bản quyền. Chúng ta đã có những bài học nhãn tiền, như đối với giải Ngoại Hạng Anh hay Champions League, các doanh nghiệp trong nước bị cắt bản quyền và bị phạt.

Năm 2018, khi sở hữu bản quyền ASIAD, VOV đã bị ảnh hưởng rất lớn bởi việc phát lậu. Thực ra các doanh nghiệp bản quyền ở Việt Nam trước đây bị mất rất nhiều uy tín. Thêm vào đó, các công ty trong nước thường để ‘nước đến chân mới nhảy’. Do vậy trong lĩnh vực bản quyền bóng đá, doanh nghiệp Việt Nam dưới con mắt của đơn vị kinh doanh bản quyền không có vị thế cao.

Nếu đội tuyển Việt Nam tiếp tục thành công ở AFF Cup 2022, Next Media sẽ có một năm bội thu khác.

Next Media không phải doanh nghiệp quá lớn mạnh nhưng cũng muốn khẳng định với các đối tác quốc tế rằng Việt Nam có doanh nghiệp bản quyền chuyên nghiệp, bài bản, không chỉ làm ở Việt Nam mà sẵn sàng ra nhiều thị trường khác. Chúng tôi đã xây dựng một đội ngũ bảo vệ bản quyền riêng và kết hợp với các đơn vị mạng xã hội. Next Media đang xây dựng kế hoạch bảo vệ bản quyền tốt nhất trên hệ thống internet.

Ở các nước khác, việc này sẽ khó khăn hơn. Những thị trường như Lào, Campuchia hay Myamar, tình trạng vi phạm bản quyền vẫn rất nan giải và luật bản quyền cũng chưa được chặt chẽ lắm. Do vậy, chúng tôi sẽ kết hợp với các đơn vị có thế mạnh ở thị trường đó để có phương án tốt nhất", CEO Next Media nhận định trên VTC News.

Next Media hiện sở hữu độc quyền bản quyền AFF Cup 2020 tại Việt Nam, Lào, Campuchia, Myanmar; mục tiêu ban đầu của họ là mua bản quyền của cả khu vực Đông Nam Á nhưng chưa thành công.

Theo quan sát của anh Kiên, thì ở Lào, Campuchia và Myanmar sức hấp dẫn của AFF Cup chắc chắn không bằng Việt Nam. Điều này một phần do đội tuyển quốc gia của họ. Đội tuyển đá hay thì nhu cầu thị trường càng cao. Ba thị trường Indonesia, Malaysia và Thái Lan không hấp dẫn bằng Việt Nam, nhưng khán giả nước họ cũng đam mê bóng đá nên đó vẫn là thị trường tiềm năng mà Next Media đang hướng tới.

Thế nên, ngoài Việt Nam thì Thái Lan, Indonesia là những thị trường triển vọng nhất, tất nhiên cũng là cạnh tranh khốc liệt nhất. Dù biết thuận lợi ít, khó khăn nhiều, nhưng Next Media vẫn quyết làm vì đã xác định rằng: mình phải xây dựng hình ảnh ở thị trường lớn.

Từ năm 2019, doanh nghiệp này đã có định hướng phát triển ra thị trường khu vực và một số nước khác ở châu Âu và Mỹ. Việc mua bản quyền đa quốc gia lần này là bước đặt chân, đánh dấu bước tiến của Next Media ở các thị trường, quảng bá và khai thác kinh doanh bản quyền ở các thị trường đó.