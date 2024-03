NEWSUN - Thương hiệu máy xay giò chả uy tín, chất lượng

Điều gì làm nên uy tín cho thương hiệu máy xay giò chả NEWSUN?

Sản phẩm đa dạng, chất lượng cao và liên tục cải tiến

NEWSUN cung cấp đa dạng các mẫu máy làm chả lụa năng suất từ 0,5kg đến 50kg, phù hợp với nhu cầu của nhiều đối tượng khách hàng, từ hộ gia đình, cơ sở chế biến nhỏ lẻ đến các nhà máy sản xuất lớn.

Điểm nổi bật của máy xay thịt làm giò chả NEWSUN chính nằm ở chất lượng sản phẩm. Các bộ phận của máy đều được sản xuất từ những vật liệu cao cấp như inox 304 và thép chống han gỉ, đảm bảo an toàn vệ sinh tuyệt đối. Lưỡi dao sắc bén, tốc độ xay nhanh và đều giúp cho giò sống xay ra có độ nhuyễn mịn và độ dai hoàn hảo.

Bên cạnh đó, NEWSUN còn đặc biệt chú trọng vào việc nghiên cứu và cải tiến chất lượng sản phẩm. Đội ngũ kỹ thuật NEWSUN luôn lắng nghe phản hồi của khách hàng, cập nhật những xu hướng công nghệ mới nhất để cho ra đời những mẫu máy xay chả lụa đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường. Điển hình trong đó là các mẫu máy xay giò chả công nghiệp có biến tần, máy xay chả cối 3 lớp cách nhiệt,...

Giá thành phải chăng do tự sản xuất và phân phối

Một trong những yếu tố quan trọng khi chọn mua máy làm chả lụa là giá thành. Với thương hiệu NEWSUN, bạn có thể hoàn toàn yên tâm về giá cả. Bởi vì NEWSUN là đơn vị tự sản xuất và phân phối không qua trung gian nên tối ưu được chi phí, luôn đảm bảo giá cạnh tranh và phù hợp với túi tiền của người tiêu dùng.

Chính sách bảo hành, hậu mãi lâu dài và uy tín

Mỗi sản phẩm của NEWSUN được cam kết bảo hành ít nhất 12 tháng và hỗ trợ sửa chữa miễn phí trong suốt thời gian bảo hành.

Ngoài ra, đội ngũ kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm và chuyên môn cao luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng máy xay giò chả. Điều này giúp cho khách hàng yên tâm và tin tưởng vào chất lượng sản phẩm cũng như dịch vụ của NEWSUN.

Thương hiệu lớn có mặt tại khắp các tỉnh thành trên cả nước

Với sự phát triển không ngừng, thương hiệu NEWSUN đã có mặt tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Hệ thống phân phối rộng lớn trải dài từ Bắc vào Nam, giúp cho khách hàng dễ dàng tiếp cận và mua được sản phẩm chính hãng của NEWSUN. Đồng thời, các dịch vụ chăm sóc khách hàng, giao lắp đặt sản phẩm cũng diễn ra thuận tiện và kịp thời hơn.

Các mẫu máy xay giò chả NEWSUN đang cung cấp

Hiện nay, NEWSUN đang phân phối ra thị trường nhiều mẫu máy làm giò chả, máy quết thịt với các mức công suất khác nhau, đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng của khách hàng.

Máy xay giò chả mini

Đây là dòng máy xay chả lụa có kích thước và công suất nhỏ, năng suất từ 0,5 đến dưới 3kg thịt/mẻ. Do vậy, loại máy này được nhiều chị em nội trợ, hộ gia đình, các tiểu thương bán thịt và cơ sở làm giò chả quy mô nhỏ lẻ ưa chuộng.

Máy xay giò chả công nghiệp

Đây là dòng máy làm giò chả có kích thước và công suất lớn, năng suất từ 5-50kg thịt/mẻ, phù hợp với các cơ sở làm giò chuyên nghiệp. Máy được trang bị thêm biến tần điều chỉnh tốc độ phù hợp với từng giai đoạn xay thịt, đảm bảo độ bền cho động cơ và lưỡi dao. Bên cạnh dòng máy xay 2 lớp thông thường, NEWSUN còn sản xuất máy xay chả 3 lớp có cách nhiệt, giúp cho cối xay giữ lạnh lâu hơn.

Có thể thấy rằng, bằng chính chất lượng, giá thành sản phẩm cùng các dịch vụ hậu mãi tận tâm, NEWSUN đã và đang tạo được lòng tin của đông đảo khách hàng, trở thành một trong những thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực máy xay giò chả tại Việt Nam.

Nếu bạn đang có nhu cầu mua máy làm giò chả, hãy đến với NEWSUN để trải nghiệm sự chuyên nghiệp và chất lượng của sản phẩm.

Máy xay giò chả NEWSUN - Giá tốt - Chất lượng cao

Địa chỉ: Số 28 ngõ 168 Nguyễn Xiển, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

Website: mayxaygiocha.com

Hotline: 0961.997.355 - 0777.555.155