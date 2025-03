Theo Ngoại trưởng Winston Peter (06/3), Bộ Ngoại giao New Zealand đã chính thức công bố quyết định sa thải và triệu hồi Cao ủy New Zealand tại Vương quốc Anh Phil Goff vì những phát ngôn không đúng mực và "vô cùng đáng thất vọng" về Tổng thống Mỹ Donald Trump, vốn có thể ảnh hưởng xấu tới quan hệ hai nước. Theo đó, các phát ngôn của ông Phil Goff không đại diện cho quan điểm của Chính phủ New Zealand về Tổng thống Trump.

Cao ủy New Zealand tại Vương quốc Anh Phil Goff phát biểu tại buổi lễ tưởng niệm Ngày Anzac tại Tu viện Westminster, London, Anh ngày 25/4/2024. Nguồn: Reuters

Trước đó, phát biểu tại một diễn đàn chính sách cùng Ngoại trưởng Phần Lan Elina Valtonen vào ngày 04/3 tại London, ông Phil Goff đã so sánh những hành động của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm làm tan băng quan hệ với Nga với hành động của cựu Thủ tướng Anh Winston Churchill chống lại Đức Quốc xã; đồng thời bày tỏ sự hoài nghi về việc Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể không hiểu gì về lịch sử. Bình luận của ông Phil Goff ngay lập tức đã vấp phải chỉ trích từ nhiều chính trị gia Mỹ và New Zealand ủng hộ chính quyền Tổng thống Donald Trump, buộc Chính phủ New Zealand phải có hành động ngay lập tức.

Ông Phil Goff được bổ nhiệm là Cao ủy New Zealand tại Vương quốc Anh từ năm 2023, là một thành viện thuộc Đảng Lao động trung tả, từng giữ chức vụ Ngoại trưởng New Zealand trong giai đoạn từ năm 1999 đến năm 2005.Theo Bộ Ngoại giao New Zealand, hiện ông Bede Corry, một quan chức Bộ Ngoại giao New Zealand đã được bổ nhiệm làm tân Cao ủy New Zealand thay thế ông Phil Goff và ngay lập tức tiến hành công tác bàn giao từ ngày 06/3.