New Zealand kêu gọi làm việc 4 ngày/tuần để thúc đẩy du lịch

Dịch Covid-19 ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế New Zealand. Trong đó du lịch là lĩnh vực thiệt hại nhiều nhất do người nước ngoài không được đến New Zealand và người dân nước này cũng không được đi du lịch. Vì vậy, khi dịch Covid-19 được kiểm soát tốt, chính phủ New Zealand mong muốn các công sở thực hiện chế độ làm việc 4 ngày/tuần để thúc đẩy du lịch, tạo đà để nền kinh tế dần hồi phục.

Trong thông báo đưa lên trang Facebook cá nhân, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đề nghị những người sử dụng lao động cân nhắc cho nhân viên làm việc 4 ngày/tuần để mọi người có nhiều thời gian đi du lịch và tăng chi tiêu.

"Tôi nghe nhiều người gợi ý rằng chúng ta nên làm việc 4 ngày một tuần. Điều này phụ thuộc vào những người sử dụng lao động và người lao động. Chúng ta đã học được rất nhiều điều từ dịch Covid-19 trong đó có khả năng thích ứng khi mọi người có thể làm việc tại nhà mà vẫn đảm bảo năng suất. Vì vậy tôi khuyến khích mọi người nghĩ về khả năng này bởi nếu làm được thì sẽ thúc đẩy du lịch nội địa", Thủ tướng Ardern nhận định.

Du lịch đóng góp khoảng 10% vào nền kinh tế New Zealand. Tuy nhiên, ngành này hoàn toàn bị đóng băng kể từ khi dịch Covid-19 xuất hiện. Trong bối cảnh đa phần các nước đều đóng cửa biên giới việc khuyến khích người dân đi du lịch nội địa là cách làm tốt nhất để vực dậy ngành kinh tế quan trọng.

Anh Andrew Barnes, người sáng lập Perpetual Guardian, doanh nghiệp sử dụng 200 lao động nhưng từ năm 2018 đã thực hiện chế độ làm việc 4 ngày/tuần. Anh Andrew cho biết, kể từ khi chuyển sang chế độ làm việc 4 ngày/tuần, anh thấy nhân viên hạnh phúc hơn, công việc hiệu quả hơn. Anh Andrew nhận định, New Zealand có thể thực thi chế độ làm việc 4 ngày/tuần giai đoạn sau dịch Covid-19 và đây có thể là chiến lược để phục hồi nền kinh tế, đặc biệt là ngành du lịch sau thiệt hại nặng nề từ dịch bệnh.

Theo ước tính, đến tháng 8 năm nay, nền kinh tế New Zealand sẽ bị suy giảm 20%. Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) dự báo, tỷ lệ thất nghiệp ở nước này có thể lên tới 30%. Trước những nguy cơ này, New Zealand đang tìm mọi cách để thúc đẩy nền kinh tế, tăng tiêu dùng, trong đó, khuyến khích du lịch nội địa được cho là một phương thức hiệu quả và phù hợp trong bối cảnh hiện tại./.