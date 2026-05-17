New York Times: Tình báo Mỹ tin Iran vẫn duy trì năng lực tên lửa sau xung đột

Theo New York Times, báo cáo tình báo của Mỹ cho biết Iran vẫn duy trì được phần lớn năng lực tên lửa sau nhiều tháng giao tranh với Mỹ và Israel, trái ngược với tuyên bố trước đó của Tổng thống Donald Trump rằng quân đội Tehran đã bị “đánh sập hoàn toàn”.

Theo các báo cáo, Iran đã khôi phục quyền tiếp cận đối với phần lớn các căn cứ phóng tên lửa, bệ phóng di động cũng như nhiều cơ sở ngầm trên khắp cả nước. Điều khiến nhiều quan chức cấp cao Mỹ đặc biệt lo ngại là việc Iran đã lấy lại khả năng hoạt động tại 30 trong số 33 điểm phóng tên lửa dọc eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược nơi tàu chiến và tàu chở dầu Mỹ thường xuyên qua lại.

Theo các nguồn thạo tin, dù mức độ thiệt hại ở từng địa điểm khác nhau, Iran vẫn có thể sử dụng các bệ phóng di động để di chuyển tên lửa sang vị trí khác, thậm chí phóng trực tiếp từ một số cơ sở còn hoạt động. Chỉ còn ba địa điểm được đánh giá là hoàn toàn tê liệt.

Tình báo Mỹ cũng cho rằng Iran hiện vẫn duy trì khoảng 70% số bệ phóng di động trên toàn quốc, đồng thời giữ lại khoảng 70% kho tên lửa trước xung đột. Kho vũ khí này bao gồm tên lửa đạn đạo có khả năng nhắm vào các quốc gia khác trong khu vực và một lượng nhỏ tên lửa hành trình phục vụ các đòn đánh tầm ngắn trên bộ hoặc trên biển.

Dựa trên ảnh vệ tinh cùng nhiều dữ liệu giám sát khác, tình báo Mỹ đánh giá rằng Iran đã khôi phục quyền tiếp cận khoảng 90% các cơ sở lưu trữ và phóng tên lửa ngầm trên toàn quốc. Những cơ sở này hiện được đánh giá là đã “hoạt động một phần hoặc hoàn toàn”.

Những kết luận này trái ngược với các tuyên bố công khai trước đó của Tổng thống Mỹ Trump và Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth. Hai người nhiều lần khẳng định quân đội Iran đã bị “tiêu diệt” và không còn đủ khả năng tạo ra mối đe dọa quân sự.

Ngày 9/3, chỉ 10 ngày sau khi chiến sự bùng nổ, ông Trump nói với CBS News rằng năng lực tên lửa của Iran chỉ còn “rải rác” và nước này “không còn gì đáng kể về mặt quân sự”. Trong khi đó, ông Hegseth tuyên bố chiến dịch mang tên Epic Fury đã “tàn phá quân đội Iran và khiến lực lượng này không còn khả năng chiến đấu trong nhiều năm tới”.

Phản hồi trước các thông tin này, người phát ngôn Nhà Trắng Olivia Wales khẳng định quân đội Iran đã bị “đè bẹp”. Bà cho rằng bất kỳ ai nói Iran đã tái thiết năng lực quân sự đều “hoặc ảo tưởng, hoặc đang nói thay cho Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran”. Trong khi đó, Lầu Năm Góc chỉ trích truyền thông Mỹ vì đăng tải các đánh giá tình báo trái với tuyên bố của chính quyền.

Mỹ đối mặt nguy cơ cạn kho vũ khí nếu chiến sự tái bùng phát

Các đánh giá tình báo cho thấy ông Trump cùng đội ngũ cố vấn quân sự có thể đã đánh giá quá cao mức độ thiệt hại mà quân đội Mỹ gây ra cho hệ thống tên lửa của Iran, đồng thời xem nhẹ khả năng phục hồi của Tehran sau xung đột.

Vào tháng 4, New York Times dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết Iran có thể đã khôi phục tới 70% kho tên lửa trước xung đột. Đến tuần trước, Washington Post tiếp tục dẫn nguồn tình báo Mỹ nói rằng Tehran vẫn còn khoảng 75% bệ phóng tên lửa di động và giữ được khoảng 70% kho tên lửa ban đầu.

Những thông tin này cho thấy Washington có thể sẽ rơi vào thế khó nếu chiến sự bùng phát trở lại. Quân đội Mỹ đã tiêu tốn lượng lớn vũ khí quan trọng như tên lửa hành trình Tomahawk, tên lửa đánh chặn Patriot, cùng các hệ thống Precision Strike và ATACMS. Trong khi đó, Iran được cho là vẫn còn khả năng duy trì năng lực quân sự đáng kể, đặc biệt quanh eo biển Hormuz.

Nếu ông Trump tiếp tục ra lệnh mở thêm các đợt tấn công nhằm phá hủy năng lực quân sự của Tehran, Mỹ sẽ phải sử dụng thêm một lượng lớn đạn dược trong kho dự trữ. Điều này có thể khiến kho vũ khí của Washington tiếp tục suy giảm trong lúc Lầu Năm Góc và các tập đoàn quốc phòng chật vật tăng năng lực sản xuất để bù đắp cho số vũ khí đã tiêu hao.

Dù vậy, ông Trump và các cố vấn nhiều lần bác bỏ thông tin cho rằng kho đạn dược Mỹ đang dần cạn kiệt. Trong các cuộc trao đổi riêng với đồng minh châu Âu, giới chức Lầu Năm Góc cũng đưa ra các cam kết tương tự.

Trong phiên điều trần trước tiểu ban phân bổ ngân sách Hạ viện, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tướng Dan Caine, khẳng định quân đội Mỹ “vẫn có đủ đạn dược cho các nhiệm vụ trước mắt”.

Cuộc không kích do Mỹ và Israel thực hiện trước đó đã gây tổn thất đáng kể cho hệ thống phòng thủ Iran, phá hủy hoặc làm hư hại nhiều cơ sở chiến lược trên khắp cả nước. Nhiều chỉ huy cấp cao Iran thiệt mạng, và nền kinh tế nước này chịu sức ép nặng nề từ chiến tranh.

Tuy nhiên, việc Tehran vẫn duy trì được phần lớn năng lực quân sự đang khiến nhiều đồng minh của Mỹ đặt câu hỏi về hiệu quả thực sự của chiến dịch quân sự. Đồng thời, điều này cũng làm gia tăng chỉ trích trong nội bộ nước Mỹ.

Theo New York Times, Mỹ đã sử dụng khoảng 1.100 tên lửa hành trình tàng hình tầm xa trong cuộc chiến - gần bằng tổng số còn lại trong kho dự trữ. Quân đội Mỹ cũng phóng hơn 1.000 tên lửa Tomahawk, gấp khoảng 10 lần số lượng Lầu Năm Góc mua trong một năm. Ngoài ra, hơn 1.300 tên lửa đánh chặn Patriot cũng đã được sử dụng, tương đương hơn hai năm theo tốc độ sản xuất năm 2025.

Các chuyên gia nhận định sẽ mất nhiều năm để Mỹ có thể bổ sung lại lượng vũ khí đã tiêu hao. Hiện Lockheed Martin chỉ sản xuất khoảng 650 tên lửa Patriot mỗi năm. Dù hãng này đặt mục tiêu nâng số lượng tên lửa lên 2.000 quả mỗi năm, giới chức Mỹ cho rằng việc mở rộng sản xuất nhanh chóng là điều không dễ thực hiện, đặc biệt với các động cơ tên lửa.

Tuy vậy, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sean Parnell khẳng định quân đội Mỹ vẫn có đầy đủ năng lực để thực hiện nhiệm vụ. Ông nói trong một tuyên bố với tờ The Times: “Chúng tôi đã thực hiện nhiều chiến dịch thành công trên khắp các bộ tư lệnh tác chiến, đồng thời đảm bảo quân đội Mỹ sở hữu một kho vũ khí hùng hậu để bảo vệ người dân và lợi ích của chúng ta”.