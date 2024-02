Đã gần mười năm kể từ khi Windows Phone thực sự bị khai tử, nhưng dòng sản phẩm này vẫn luôn có chỗ đứng trong lòng những người yêu công nghệ. Nhiều người không khỏi tiếc nuối và thắc mắc liệu nếu Windows Phone và Windows 10 Mobile còn tồn tại và phát triển thì lúc này sẽ ra sao. Video concept "Windows 12 Mobile" sẽ cho bạn cái nhìn về tương lai của hệ điều hành này nếu nó vẫn còn cho đến ngày nay.

Chèn video: Ý tưởng Windows 12 Mobile: https://youtu.be/XhwFp6lMOcQ

Ý tưởng về Windows 12 Mobile

Windows 12 Mobile chuyển các thành phần giao diện người dùng của Windows 11 sang kiểu dáng smartphone và nó trông thật tuyệt vời.

Phải thừa nhận rằng, rất nhiều thứ chúng ta thấy trong video concept trông giống như một giao diện của Android, nhưng đó không phải là điều xấu. Thay vì Live Tiles nổi tiếng trên Windows Phone, ý tưởng Windows 12 Mobile này sử dụng các biểu tượng và thư mục ứng dụng để hiển thị ứng dụng của bạn. Ngoài ra, nó còn hỗ trợ các tiện ích tương tự như điện thoại Android, với một số lấy cảm hứng từ các tiện ích tồn tại trên Windows 11, như tiện ích "One This Day" do OneDrive cung cấp. Tuy nhiên, có một vài khác biệt lớn.

Sự khác biệt trên màn hình chính nằm ở thanh tác vụ ở phía dưới, thanh tác vụ này chứa các tính năng cốt lõi của Windows. Ở ngoài cùng bên trái, chúng ta có nút Windows, nút này mở menu Start và bản thân nút này cũng được thay đổi cho phù hợp với kiểu dáng của một chiếc smartphone. Có một khu vực chứa các ứng dụng được ghim, theo sau là tất cả các ứng dụng của bạn theo thứ tự bảng chữ cái. Ngoài ra còn có thanh tìm kiếm Bing ở trên cùng.

Chúng ta cũng có cái nhìn thoáng qua về File Explorer, ứng dụng này cũng chuyển đổi sang giao diện nhỏ hơn. Menu sidebar có thể thu gọn cho phép chúng ta truy cập vào các phần mà bạn quen thuộc trên Windows 11.

Ứng dụng Settings cũng xuất hiện trong video này và một lần nữa, nó trông rất giống với ứng dụng Windows 11. Ý tưởng đó đã được áp dụng với Windows 10 và Windows 10 Mobile, nhưng vì Windows 11 có giao diện bắt mắt hơn nên tất cả các ứng dụng này đều trông tuyệt vời trong concept này.

Tất nhiên, dù video trông rất thú vị nhưng cũng cần lưu ý rằng điện thoại Windows có thể sẽ không quay trở lại, nhưng nếu một ngày nào đó Microsoft quyết định làm điều không tưởng, hãy mong rằng nó sẽ ít nhất được như thế này.