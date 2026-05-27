Nếu vàng tăng dựng đứng nhiều người lo Vinhomes vỡ trận...sếp Vinhomes khẳng định không mạo hiểm với vận mệnh của DN và chỉ thẳng rủi ro với người tham gia

Trả lời câu hỏi này, Bà Nguyễn Thu Hằng, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vinhomes khẳng định: " Vinhomes không mạo hiểm với tài sản của khách hàng hay chính vận mệnh của mình. Chương trình chỉ được triển khai sau khi đã nghiên cứu rất kỹ tính khả thi của các nguồn lực, tuân thủ chặt chẽ các quy định về pháp lý và đặc biệt là có đầy đủ phương án quản trị rủi ro".

"Riêng với giá vàng, chúng tôi đã mua bảo hiểm giá vàng để chia sẻ rủi ro, ứng phó kịch bản giá cả biến động trong tương lai. Vì vậy, dù giá vàng có tăng nóng tới đâu, khi đáo hạn, Vinhomes cũng không thể sập (cười) và khách hàng tất nhiên sẽ vẫn được hoàn trả toàn vẹn giá trị vàng đã chuyển đổi kèm 2% lợi tức mỗi năm đúng như cam kết", bà Hằng cho biết.

Trước ý kiến lo ngại Vinhomes đã mua bảo hiểm giá vàng nhưng thực tế 5 năm qua, giá vàng đã tăng dựng đứng khoảng 3 lần. Nếu khi đáo hạn, giá vàng đã tăng phi mã vượt quá khả năng của chính các đơn vị bảo hiểm thì sẽ ra sao bà Hằng thẳng thắn trả lời l o lắng này luôn đúng cho mọi mặt hàng hóa không chỉ vàng.

"Tuy nhiên, chúng ta cũng không nên lo lắng thái quá. Ở góc độ quốc tế, các tổ chức phân tích uy tín đều nhận định giá vàng hiện đã ở vùng rất cao, sau khi hội tụ đủ các yếu tố gây tăng giá đỉnh điểm như chiến tranh, bất ổn toàn cầu…. Ở trong nước, Chính phủ cũng có nhiều giải pháp điều tiết, bình ổn thị trường vàng hiệu quả. Khả năng xuất hiện chu kỳ vàng tăng phi mã kéo dài như vừa rồi là không nhiều", bà Hằng khẳng định.

Không chỉ biến động giá cả, Vinhomes còn đứng trước nguy cơ vỡ trận nếu lượng khách hàng tham gia quá lớn và đòi hoàn trả vàng cùng lúc khi đáo hạn. Bà có thể cho biết Vinhomes lấy cơ sở nào đảm bảo sẽ thu xếp đủ lượng vàng vật chất hoàn trả cho khách hàng?

Chúng tôi cũng đã tiên liệu trước việc này nên đang làm việc với các công ty vàng bạc đá quý để ký cam kết dài hạn về nguồn cung tương ứng với lượng vàng khách hàng sẽ chuyển đổi sau khi đáo hạn. Trên nguyên tắc các công ty vàng bạc cam kết bảo đảm nguồn cung tới đâu, chúng tôi mới triển khai chương trình tới đó, không mở rộng vượt quá khả năng kiểm soát rủi ro.

Nói về rủi ro khi khách tham dự chương trình này, Bà Hằng khẳng định: " Để “lôi” vàng ra khỏi két người dân thì phải đảm bảo cho họ sự an toàn và cơ hội sinh lời chắc chắn. Ngược lại, nếu mức tăng không đạt kỳ vọng, họ vẫn còn nguyên số vàng đã có kèm theo mức lợi tức 2%/năm giá trị vàng tại thời điểm chương trình đáo hạn. Rủi ro duy nhất là chi phí cơ hội có thể phát sinh trong thời hạn hợp đồng nhưng rủi ro này cũng đã được hóa giải bằng cơ chế cho phép chuyển nhượng thoải mái rồi".

Trước đó, bàn về chính sách chuyển hóa vàng thành nhà, TS. Lê Xuân Nghĩa, Thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính, Tiền tệ Quốc gia, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia đánh giá: “Hỗ trợ chuyển đổi vàng để mua nhà, chủ đầu tư mới là bên chịu rủi ro, người mua luôn an toàn, có lợi”

"Trong quá khứ, hiện tại và có lẽ là cả trong tương lai, hiếm có doanh nghiệp nào ngoài Vinhomes có đủ bản lĩnh để tung ra một chính sách “chấn động” như vậy. Để thuyết phục người dân an tâm “chọn mặt gửi vàng” trong suốt nửa thập kỷ, doanh nghiệp phải có uy tín, vị thế và tiềm lực tài chính cùng năng lực quản trị rủi ro xuất sắc", ông Nghĩa cho biết

Còn theo TS. Nguyễn Văn Đính – Phó Chủ tịch Hiệp hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS): "Chương trình chuyển hóa vàng thành nhà, nếu thành công, tôi cho rằng doanh nghiệp đã có một "công" lớn với nền kinh tế. Chúng ta hiện có hai nguồn lực đang bị lãng phí: Một là đất đai nhàn rỗi do dự án bị nghẽn thanh khoản; hai là nguồn lực vàng bạc nhàn rỗi đang nằm im trong két sắt của người dân".

"Để thúc đẩy tăng trưởng, nhà nước cần nguồn lực đầu tư khổng lồ. Tuy nhiên, nhà nước không thể in thêm tiền vì áp lực lạm phát, và cũng không nên phụ thuộc quá nhiều vào vốn ngoại vì sẽ làm yếu nội lực trong nước. Việc khơi dậy nguồn vốn “nội” thông qua vàng là giải pháp tối ưu nhất lúc này. Nó giúp lan tỏa dòng vốn ra hàng chục ngành nghề liên quan, kích thích sản xuất và tạo ra giá trị thặng dư thực tế cho xã hội thay vì tích trữ vàng miếng", ông Đính cho biết.