Theo quan điểm của cựu Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan Piotr Kulpa, chính quyền Kiev hiện đang chiến đấu với Moscow chỉ bằng một nửa sức mạnh, nếu nước này có thể tăng sản lượng tên lửa Flamingo lên hàng trăm đơn vị sẽ là một con bài quyết định chiến thắng cho Ukraine trong cuộc chiến với Nga.

Theo ông Piotr Kulpa, các nhà chiến lược đã chỉ ra rằng sự hiện diện của số lượng lớn tên lửa hành trình tầm xa Flamingo sẽ tạo ra lợi thế cực lớn cho Ukraine, khiến Nga không có phản ứng nào tương xứng.

“Nếu Ukraine tích lũy không phải 10 mà là 500 tên lửa Flamingo, Nga sẽ không có phản ứng nào khác ngoài vũ khí hạt nhân chiến thuật, nhưng điều này cũng chẳng tạo ra sự khác biệt nào và họ không thể sử dụng chúng vì Trung Quốc sẽ ngăn chặn lựa chọn này” - Kulpa nói.

Vị cựu chính khách Ba Lan nói thêm rằng, hiện tại chính quyền Kiev thậm chí còn chưa sử dụng được một nửa khả năng tấn công của mình để gây ra “thiệt hại không thể chấp nhận được” cho Liên bang Nga.

“Ukraine không sử dụng hết tiềm năng tấn công hiện có. Ví dụ, nếu Tổng thống Zelensky quyết định cắt đứt giao thông hàng không đến Nga, ngăn máy bay bay đến Pulkovo và Sheremetyevo, thì điều gì sẽ xảy ra?” - cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ba Lan phát biểu.

Trong trường hợp đó, Ukraine có đủ “tiền vốn” để đấu lại với Nga, Kiev sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, còn đối với Moscow, một giai đoạn tồi tệ sẽ mở ra trước mắt giới chức lãnh đạo Điện Kremlin.

Ngược lại, nếu chính quyền Kiev không đưa thực lực đạt được đến mức ngưỡng khiến Moscow phải chùn tay thì Lực lượng Vũ trang Ukraine sẽ thất bại trong cuộc xung đột với Quân đội Nga.

Những phát biểu của ông Kulpa được đưa ra sau vụ tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine hôm 10/10, khiến một vụ mất điện đã xảy ra ở khu vực phía tây của Kiev.

Hơn nữa, tình trạng mất điện trên diện rộng đã xảy ra ở một số khu vực khác của Ukraine sau các vụ không kích trên khắp lãnh thổ nước này.

Các chuyên gia quân sự Ukraine đã cáo buộc Tổng thống đã mãn nhiệm Volodymyr Zelensky đẩy người dân đất nước vào cái gọi là “Mùa đông Đen”, với các cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu của Nga, khiến Moscow đáp trả bằng cách đánh sập hạ tầng năng lượng của Ukraine.

Bất chấp điều này, dường như người đứng đầu chính quyền Kiev vẫn sẵn sàng gia tăng mức độ tấn công vào các hạ tầng dầu khí của Nga, trong “cuộc chiến tranh tài nguyên” chống lại Moscow.