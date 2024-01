Nếu thuộc kiểu người thế này, đừng cố chi quá nhiều tiền mua Galaxy S24 Ultra cho "bằng bạn bằng bè"?

Về mặt khách quan, Galaxy S24 Ultra là chiếc điện thoại tốt nhất trong dòng Galaxy S24. Chỉ cần nhìn vào phần cứng, thiết kế, S Pen và hệ thống camera là đủ tự tin tuyên bố như vậy.

Tuy nhiên, không phải ai cũng cần sức mạnh mà Ultra mang lại, giống như người ta không cần RTX 4090 để chơi Minecraft hoặc lái chiếc Ferrari đi mua hàng ở tạp hóa.

Với logic đó, Samsung Galaxy S24 Plus năm nay là sản phẩm cực kỳ hấp dẫn, khi có những nâng cấp tiệm cận với phiên bản Ultra hơn so với thế hệ trước.

Ngoài ra, mấu chốt chính là Galaxy AI giống nhau trên tất cả các điện thoại Galaxy S24, điều khiến Plus thậm chí còn đáng giá hơn. Đó là còn chưa nói đến số tiền cao ngất ngưởng mà bạn phải bỏ ra khi muốn mua mẫu Ultra.

Trong bài viết của mình, cây bút C. Scott Brown từ Android Authority đã chỉ ra lý do vì sao anh sẽ chọn Galaxy S24 Plus thay vì Galaxy S24 Ultra.

Không phải ai cũng cần bút S Pen

Mặc dù điều này có thể gây tranh cãi nhưng S Pen chưa bao giờ là thứ thực sự hấp dẫn tôi.

Tôi không vẽ hay ghi chú và chưa bao giờ nghĩ sẽ làm việc gì với nó. Xem xét số người sử dụng điện thoại không có bút cảm ứng vượt xa số người có máy đi kèm bút cho thấy quan điểm của tôi không đơn độc.

Tôi hiểu rằng nhiều người coi đây là công cụ hữu ích, nhưng với tôi, nó chỉ chiếm thêm không gian trong điện thoại vốn có thể chừa cho các tính năng khác.

Ví dụ: nếu loại bỏ S Pen, Samsung có thể tích hợp pin lớn hơn, giắc cắm tai nghe, khe cắm thẻ nhớ microSD hoặc bất kỳ tính năng nào mà tôi thực sự muốn sử dụng. Hoặc thậm chí, bỏ bút đi, điện thoại cũng trở nên nhỏ hơn.

Nếu như đa phần tác vụ không cần S Pen, vậy tại sao bạn lại phải chi nhiều tiền hơn cho điện thoại của mình chỉ để có thêm một chiếc bút? Sự phân vân này khiến S24 Plus trở thành lựa chọn tốt cho những người như tôi.

Thiết kế Ultra vẫn còn cồng kềnh

Samsung đã không thay đổi nhiều về thiết kế của điện thoại thông minh tích hợp bút stylus kể từ thời Galaxy Note 10, ra mắt vào năm 2019. Rõ ràng, mọi người rất thích thiết kế này; nếu không Samsung đã thay đổi nó từ lâu.

Nhưng mỗi khi tôi cầm trên tay - dù là chiếc Note của năm ngoái hay một trong những chiếc Galaxy S Ultra gần đây - tôi không thể ngừng dòng suy nghĩ: "Đây là một kiểu thiết kế điện thoại thông minh không phù hợp".

Samsung đã làm gì với Galaxy S24 mà khiến iPhone từ ngôi vị số 1 trở thành "kẻ về nhì vĩ đại"? Samsung đã biến thứ từng là điểm yếu lớn nhất của Android trở thành yếu tố bán hàng hiệu quả. Còn Apple đang trở thành kẻ về nhì trong cuộc đua do chính mình khởi xướng.

Galaxy S24 Ultra có các góc vuông, có thể gây khó chịu khi cầm trong thời gian dài. Các cạnh phẳng của Galaxy S24 và S24 Plus không tốt hơn nhiều về mặt công thái học, nhưng đường cong nhẹ của các góc sẽ tạo ra sự khác biệt đáng kể, đặc biệt nếu bạn cầm điện thoại trên tay hơn 15 phút.

Nói cách khác, khi sử dụng điện thoại thông minh trong thời gian dài, Galaxy S24 Plus sẽ thoải mái hơn nhiều so với Ultra.

Nói về việc cầm điện thoại trên tay, Galaxy S24 Plus nhẹ hơn đáng kể so với Galaxy S24 Ultra. Theo thông số, Plus nhẹ hơn khoảng 16% so với Ultra. Mặc dù Plus vẫn là một chiếc điện thoại lớn và hơi nặng nhưng nó phù hợp với nhu cầu của tôi hơn là một cục gạch hình chữ nhật.

Ngoài ra, chúng ta không thể bàn về thiết kế của Galaxy S24 mà không nhắc đến yếu tố titan. Samsung đang rất chú trọng đến titan trên Galaxy S24 Ultra vì Apple đã chọn vật liệu này trên iPhone 15 Pro.

Tuy nhiên, khung titan của Galaxy S24 Ultra chỉ đơn giản khiến giá thành sản xuất đắt đỏ hơn. Và để làm gì nếu như bạn vẫn lắp một chiếc ốp lưng vào đó?

Giá vẫn đắt

Lý do rõ ràng nhất khiến Galaxy S24 Plus tốt hơn Ultra đối với tôi và nhiều người khác là giá cả. Tại Mỹ, Galaxy S24 Plus rẻ hơn 300 USD so với Galaxy S24 Ultra và việc tiết kiệm 300 USD đó không đòi hỏi bạn phải đánh đổi quá nhiều.

Với Plus, bạn vẫn có được màn hình 1440p có kích thước gần giống với Galaxy S24 Ultra (6,7 inch so với 6,8 inch). Bạn cũng nhận được chip tương tự (ở thị trường Mỹ), đó là Snapdragon 8 Gen 3 – được coi là chip xử lý tốt nhất trong thế giới Android.

Bạn có cùng dung lượng RAM (12GB) và cùng các tùy chọn lưu trữ. Bạn thậm chí còn có các tùy chọn màu sắc gần như giống nhau.

Điều quan trọng nhất là mọi tính năng Galaxy AI mà Ultra có thì Plus cũng có. Xem xét có rất ít thay đổi trong năm nay về phần cứng, Galaxy AI là điểm bán hàng số một của dòng sản phẩm này và Ultra không có gì đặc sắc hơn Plus. Đó cũng là lý do không nhất thiết phải trả nhiều tiền hơn.

Nói một cách đơn giản, Galaxy S24 Plus sẽ là chiếc Galaxy tốt nhất đối với hầu hết mọi người dùng. Với số tiền bỏ ra, bạn sẽ nhận được thứ chắc chắn sẽ là một trong những điện thoại thông minh tốt nhất của năm mà không phải chi thêm để có được những tính năng mà bạn có thể không sử dụng hoặc một thiết kế không phải thứ bạn muốn.

Tất nhiên, Ultra tồn tại là có lý do và nó vẫn có lượng fan hâm mộ lớn.

Chọn Ultra khi nào?

Hai thứ mà Galaxy S24 Ultra tốt hơn so với Plus là S Pen và camera, trong đó S Pen sẽ không cần bận tâm quá nhiều nếu bạn không thực sự cần nó.

Về mặt camera, S24 Ultra có nhiều ống kính hơn, khả năng zoom tốt hơn và các tính năng camera bổ sung mà Galaxy S24 Plus không thể sánh được.

Tuy nhiên, những người không quá đam mê chụp ảnh và quay video sẽ cần phải quyết định xem liệu việc chi thêm 300 USD để sở hữu những tính năng trên Ultra có thực sự xứng đáng hay không.

Đối với hầu hết mọi người, điều đó không quá cần thiết. Galaxy S24 Plus cung cấp nhiều khả năng tuyệt vời cho ảnh và video, một lần nữa bao gồm tất cả các tính năng AI cho phép bạn tùy chỉnh ảnh chụp theo cách đẹp nhất có thể.

Tuy nhiên, cũng phải lưu ý rằng ở nhiều thị trường khác (bao gồm cả Việt Nam), Galaxy S24 Plus được trang bị chipset Exynos 2400, đó là lý do đủ để nâng cấp lên Ultra để có chip Snapdragon. Khi ấy Galaxy S24 Ultra mới thực sự là lựa chọn đáng giá.