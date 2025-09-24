Ít ai nhớ rằng hơn một thập kỷ trước, Samsung từng tự phát triển hệ điều hành di động riêng có tên Bada OS. Ra mắt năm 2009, Bada xuất hiện trong bối cảnh Apple đã định hình xu hướng smartphone hiện đại với iPhone và iOS, trong khi Android của Google mới chỉ ở giai đoạn sơ khai, chưa hề chiếm lĩnh thị trường. Khi đó, Samsung là nhà sản xuất phần cứng lớn nhưng lại phụ thuộc nhiều vào hệ điều hành người khác, và Bada được kỳ vọng sẽ trở thành "chìa khóa" để hãng thoát khỏi cái bóng của Apple và không bị kìm kẹp bởi Android.

Bada OS từng gắn liền với dòng Samsung Wave, là kì vọng của Samsung để nắm trọn cả phần cứng lẫn phần mềm của chiếc điện thoại.

Thực tế, Bada có tiềm năng không nhỏ: giao diện hiện đại hơn so với nhiều nền tảng thời điểm đó, kho ứng dụng riêng, lại được Samsung hậu thuẫn mạnh về phần cứng. Tuy nhiên, trở ngại lớn nhất chính là hệ sinh thái ứng dụng nghèo nàn và sự áp đảo quá nhanh của Android khi các hãng đồng loạt chạy theo Google. Bada chỉ tồn tại vài năm trước khi bị Samsung hợp nhất vào nền tảng Tizen.

Nhưng nếu Bada không sụp đổ, mà thực sự trở thành một thế lực thì…

Samsung trở thành "Apple thứ hai"

Nếu Bada thành công, Samsung sẽ không chỉ là nhà sản xuất phần cứng số một thế giới, mà còn nắm luôn phần mềm, tạo ra một hệ sinh thái khép kín giống Apple. Smartphone, tablet, smartwatch, TV, tủ lạnh thông minh… tất cả đều chạy trên Bada. Người dùng Galaxy khi ấy không cần Google Play hay Gmail, bởi Samsung đã có "Bada Store", dịch vụ mail, bản đồ và cả hệ thống thanh toán riêng.

Thậm chí, Samsung hoàn toàn có thể tung ra trợ lý ảo kiểu Siri từ sớm, thay vì sau này mới vội vã tạo ra Bixby. Trong kịch bản này, Apple sẽ không còn "độc quyền" trải nghiệm liền mạch giữa phần cứng và phần mềm, mà phải đối đầu với một gã khổng lồ Hàn Quốc sở hữu hệ sinh thái không kém cạnh.

Android mất đi "trụ cột"

Sự thật là Android bùng nổ mạnh mẽ nhờ Samsung. Nếu hãng này đi theo con đường riêng, Google sẽ mất đi nhà sản xuất lớn nhất, đồng nghĩa Android có thể không bao giờ vươn tới mức áp đảo như hiện nay. Thay vào đó, Android chỉ sống nhờ những HTC, LG, Sony hay Motorola - những cái tên vốn sau này đều lụi tàn. Google thậm chí buộc phải ra mắt "Pixel" sớm hơn cả chục năm để cứu lấy Android, hoặc dựa vào các thương hiệu Trung Quốc như Xiaomi, Huawei, OPPO... mà khi đó mới còn chớm lớn.

Trong khi đó, Samsung sẽ vừa kiểm soát phần cứng, vừa làm chủ phần mềm, trở thành thế lực đáng gờm cạnh tranh trực tiếp với cả Apple và Google.

Cuộc chiến tam giác iOS - Android - Bada

Hãy tưởng tượng, chiếc bánh thị phần khả năng cao sẽ chia thế này:

Apple (iOS): vẫn giữ vai trò cao cấp, sang chảnh. Google (Android): linh hoạt, giá rẻ, phổ biến trên vô số hãng nhỏ. Samsung (Bada): trải nghiệm cân bằng, tối ưu phần cứng - phần mềm, không mở quá, cũng không đóng quá.

Lúc đó, người dùng sẽ có ba lựa chọn rõ rệt, thay vì chỉ có hai như hiện nay. Và cũng nhờ thế, thị trường ứng dụng sẽ phức tạp hơn nhiều: thay vì chỉ làm app cho iOS và Android, các lập trình viên sẽ phải tối ưu thêm cho Bada Store. Ban đầu có thể gây đau đầu, nhưng với tiềm lực của Samsung, không khó để hãng tối ưu hóa các bước để giúp nhà phát hành app và game trong quá trình tạo ra phiên bản dành cho Bada.

Người dùng được lợi, nhưng… ví tiền thì chưa chắc

Người dùng có thể đã được trải nghiệm nhiều dịch vụ "made by Samsung" sớm hơn, từ thanh toán di động, nhắn tin, bản đồ cho đến trợ lý giọng nói. Nhưng đổi lại, giá smartphone Galaxy có thể không còn cạnh tranh như bây giờ, vì Samsung không cần dựa vào phần cứng mạnh + Android miễn phí để hút khách.

Cũng có nghĩa, những chiếc Galaxy đời đầu có thể đã đắt hơn iPhone, và cuộc chiến thương hiệu lúc này sẽ căng thẳng hơn nhiều.

Kết

Nếu Bada OS không thất bại, thế giới công nghệ giờ đây hẳn đã không chỉ xoay quanh "iOS vs Android". Thay vào đó, chúng ta sẽ sống trong một kỷ nguyên "tam quốc" iOS - Android - Bada, với Samsung không chỉ là ông vua phần cứng, mà còn là "chủ nhân" của một đế chế phần mềm thực thụ.

Một vũ trụ di động song song, nơi logo con sóng xanh Bada đứng ngang hàng với quả táo cắn dở và chú robot xanh lá.