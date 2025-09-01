Nếu Samsung phát minh ra iPhone: Cuộc đua smartphone cấu hình khủng, nhưng thiếu đi cái hồn mang tên Steve Jobs?

Giả sử lịch sử rẽ theo một hướng khác và Samsung - không phải Apple, mới là người sáng tạo và phát triển ra chiếc iPhone đầu tiên vào năm 2007, thế giới công nghệ có lẽ đã chứng kiến một cuộc chơi hoàn toàn khác. Từ thiết kế sản phẩm, triết lý phần mềm cho đến cách tạo dựng biểu tượng văn hóa, chiếc iPhone "phiên bản Samsung" có thể đã định hình lại ngành công nghiệp di động theo cách không ai ngờ tới.

iPhone của Samsung: Mạnh mẽ về tính năng nhưng thiếu tính biểu tượng

Nếu Samsung là người đưa ra khái niệm iPhone, thiết bị có thể sẽ không mang triết lý "tối giản, tinh tế và khép kín" như Apple đã làm. Thay vào đó, người dùng có thể chứng kiến một iPhone với màn hình cong từ rất sớm - lĩnh vực mà Samsung luôn dẫn đầu nhờ công nghệ AMOLED. Chiếc iPhone đầu tiên khi đó có thể đã có đến ba, bốn phiên bản khác nhau: iPhone Mini, iPhone Plus, thậm chí cả iPhone Note với bút cảm ứng đi kèm, đúng với phong cách "đa dạng hóa" sản phẩm đặc trưng của nhà sản xuất Hàn Quốc.

Hình minh họa bằng AI.

Trong khi Apple đặt trải nghiệm người dùng lên hàng đầu, Samsung nổi tiếng với việc "trình diễn công nghệ" qua các thông số kỹ thuật. Một chiếc iPhone do Samsung làm ra có thể sẽ được giới thiệu bằng loạt con số về RAM, độ phân giải camera, tốc độ làm tươi màn hình - thay vì chỉ một nút Home và câu nói "It just works".

Không còn iOS: iPhone có thể đã chạy Android?

Là công ty phần cứng thuần túy, Samsung không sở hữu một hệ điều hành khép kín như Apple. Nếu họ là người khai sinh iPhone, nhiều khả năng thiết bị sẽ chạy một phiên bản Android sớm, hoặc một hệ điều hành tùy biến dựa trên nhân Linux. Trải nghiệm người dùng vì thế cũng khác biệt: thiên về sự tùy biến, nhiều tính năng nâng cao, nhưng thiếu sự liền mạch và bảo mật chặt chẽ như hệ sinh thái iOS.

Hình minh họa bằng AI.

App Store - một trong những nền tảng định hình lại cách người dùng tiếp cận ứng dụng - có thể sẽ không được kiểm soát gắt gao như hiện tại. Điều đó đồng nghĩa với việc người dùng có nhiều lựa chọn hơn, nhưng cũng có thể đối mặt với nhiều rủi ro hơn.

iPhone không còn là biểu tượng văn hóa toàn cầu

Một trong những thành công lớn nhất của iPhone nằm ở khả năng trở thành biểu tượng của thời đại. Không chỉ là điện thoại, iPhone còn là một tuyên ngôn sống, một phần trong lối sống của hàng triệu người. Đó là thành quả của triết lý "Think Different", của những màn giới thiệu sản phẩm kinh điển do chính Steve Jobs trình bày.

Hình minh họa bằng AI.

Nếu Samsung là người đứng sau iPhone, thiết bị có thể vẫn bán chạy nhờ cấu hình mạnh, nhưng sẽ khó trở thành một hiện tượng văn hóa toàn cầu. Các chiến dịch quảng bá sẽ xoay quanh tính năng, pin, camera... thay vì cảm xúc và tầm nhìn nhân văn như Apple từng làm. Nói cách khác, thế giới sẽ có một chiếc điện thoại tốt, nhưng không có một chiếc điện thoại thay đổi cách loài người giao tiếp và suy nghĩ về công nghệ.

Thị trường smartphone sẽ phân hóa ra sao?

Kịch bản Samsung tạo ra iPhone cũng đặt ra nhiều câu hỏi thú vị cho ngành công nghiệp:

Apple có thể sẽ mãi là một công ty làm máy tính cao cấp, thay vì trở thành tập đoàn nghìn tỷ USD như hiện tại. Google có thể không cần phát triển Android mạnh mẽ, nếu Samsung đã có hệ điều hành riêng cho iPhone của mình. Samsung có thể độc chiếm thị trường smartphone cao cấp trong nhiều năm, trước khi bị đe dọa bởi các hãng Trung Quốc.

Ngược lại, nếu không có iPhone của Apple, cũng sẽ không có cú hích để cả ngành di động chuyển mình từ điện thoại bàn phím vật lý sang smartphone cảm ứng toàn màn hình. Thế giới có thể sẽ mất nhiều năm hơn để bước vào kỷ nguyên điện thoại thông minh như ngày nay.

Khi Samsung mạnh về công nghệ, còn Apple dẫn dắt xu hướng

Giả tưởng này một lần nữa cho thấy khác biệt cốt lõi giữa hai ông lớn. Samsung luôn dẫn đầu về công nghệ phần cứng, quy mô sản xuất và tốc độ ra mắt sản phẩm. Nhưng chính Apple mới là người biến công nghệ thành cảm hứng, biến chiếc điện thoại thành biểu tượng sống.

Nếu Samsung tạo ra iPhone, thế giới có thể sớm có điện thoại mạnh mẽ hơn, màn hình đẹp hơn, camera sắc nét hơn. Nhưng chưa chắc cuộc cách mạng smartphone đã xảy ra. Và chiếc iPhone, có lẽ, sẽ chỉ là một chiếc điện thoại tốt - chứ không phải một chương mở đầu cho kỷ nguyên mới.