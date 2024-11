Nếu S24 Ultra "không có trên đời", đây mới là mẫu điện thoại đỉnh nhất của Samsung: Giá đã giảm 7 triệu

Trái với iPhone, khi các mẫu cơ bản luôn được lòng người tiêu dùng không thua kém phiên bản Pro, các thiết bị của Samsung lại không mang đến ấn tượng đồng đều trong tâm trí khách hàng.

Thông thường, mẫu Ultra luôn chiếm được nhiều sự chú ý nhiều nhất khi thế hệ Galaxy S mới ra mắt, trong khi phiên bản cơ bản và Plus đôi khi bị lãng quên. Đây là một sự thiệt thòi lớn khi điện thoại cơ bản của Samsung được chăm chút về chất lượng không kém mẫu phiên bản Ultra.

Ví dụ lớn nhất chính là Galaxy S24. Đây được coi là mẫu điện thoại bị đánh giá thấp nhất của Samsung khi không được nhắc đến nhiều trong các bài đánh giá hay tư vấn.

Trong thời đại mọi thiết bị có màn hình càng to hơn như hiện nay, có rất ít công ty sản xuất điện thoại màn hình nhỏ nhưng có cấu hình mạnh mẽ hàng đầu. Samsung là một trong số ít các công ty đó.

Galaxy S24 xứng đáng là mẫu điện thoại nhỏ gọn tốt nhất thị trường, kết hợp giữa cảm giác cầm nắm tốt, hiệu suất mượt mà, camera chất lượng và không thể thiếu tính năng Galaxy AI kỳ diệu.

Chất lượng bị lãng quên của Galaxy S24

Galaxy S24 vẫn giữ nguyên thiết kế đặc trưng của điện thoại Samsung với ba ống kính camera riêng biệt ở mặt sau, phần khung Armor Aluminum mới cứng cáp với lớp hoàn thiện mờ, không bám dấu vân tay.

Chất lượng màn hình của Galaxy S24 là rất tốt, độ sáng cao 2.600 nits, một cải tiến lớn so với 1.750 nits của mẫu trước, đi kèm với tốc độ làm tươi dao động 1Hz-120Hz, thứ trước đây chỉ có ở mẫu Ultra.

Độ phân giải vẫn là 1080p, nhưng đây không phải vấn đề quá lớn, khi đủ sắc nét đối với đại đa số người dùng, kết hợp phần viền mỏng tạo nên tổng thể trực quan.

Người dùng có cảm biến siêu âm trên màn hình loại mới, nhanh và nhạy hơn. Đây là nâng cấp đáng giá nhưng không được chú ý nhiều trên dòng S24.

Samsung sử dụng cùng một cảm biến camera chính trong năm thứ ba liên tiếp và cũng không có thay đổi nào đối với camera góc siêu rộng và camera zoom 3X.

Tuy nhiên, ảnh và video từ camera S24 trông khác biệt rõ rệt so với các thế hệ trước. Ảnh không còn hiện tượng làm sắc nét quá mức và màu sắc được làm dịu đi và cân bằng hơn.

Galaxy S24 nhận được số điểm rất cao của PhoneArena về camera, nằm trong số những mẫu điện thoại nhỏ gọn có chất lượng chụp ảnh và quay video tốt nhất trên thị trường.

Điểm yếu nhất của điện thoại này so với các điện thoại flagship khác chỉ là chất lượng zoom.

Điện thoại nhỏ gọn hoàn hảo

Galaxy S24 chạy trên chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 tại Mỹ, trong khi các thị trường khác sẽ có phiên bản chạy trên chipset Samsung Exynos 2400.

Hiệu suất thực sự được cải thiện đáng kể với những con chip mới này, nhưng Samsung có vẻ như đang tập trung nhiều vào yếu tố hiệu suất "Galaxy AI" hơn là sức mạnh thông thường.

Về thông số kỹ thuật thuần túy, Galaxy S24 đi kèm 8GB RAM, ít hơn 12GB ở các phiên bản cao cấp hơn.

Cuối cùng, Samsung hứa hẹn 7 năm nâng cấp hệ điều hành và bản vá bảo mật ấn tượng cho Galaxy S24. Đây là chiếc Galaxy đầu tiên nhận được hỗ trợ phần mềm lâu như vậy (dòng S23 chỉ hỗ trợ 4 năm nâng cấp hệ điều hành).

Pin của Galaxy S24 có dung lượng lớn hơn một chút là 4.000mAh, tăng từ 3.900mAh của mẫu năm ngoái. Mức pin này có thể coi là ổn với một mẫu máy có kích thước màn hình không quá lớn.

Giá bán không quá cao của Galaxy S24 là một lợi thế đáng kể khác. Phiên bản cơ bản 8GB/128GB hiện này có giá chỉ khoảng 16-17 triệu đồng ở thị trường Việt Nam, giảm khoảng 6-7 triệu so với thời điểm ra mắt. Mức giá này thấp hơn nhiều so với iPhone 16 và thấp hơn 1-2 triệu so với đối thủ cùng phân khúc là iPhone 15.

Trên thực tế, trong bài so sánh gần đây của Phone Arena, Galaxy S24 có phần nhỉnh hơn cả phiên bản iPhone 15 hay 16 Pro của Apple ở một số khía cạnh nhỏ dù đây là mẫu máy thấp nhất trong dòng S24.

Galaxy S24 là một lựa chọn sáng giá, ổn định, không rườm rà, dành cho những ai cần một máy nhỏ gọn, có đủ mọi thông số và tính năng của một thiết bị hàng đầu nhưng giá bán chỉ ở phân khúc tầm trung cao cấp (dưới 20 triệu).

Camera chất lượng, hiệu suất cao, thời lượng pin tốt và có tính năng Galaxy AI. Đây là một trong những lựa chọn xứng đáng nhưng bị lãng quên dành cho người hâm mộ Android.