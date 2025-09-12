Nếu nhận được email này, có thể bạn đã rơi vào tầm ngắm lừa đảo

Đây là một trong những chiêu thức lừa đảo phổ biến nhất của hacker, được gọi là phishing . Bài viết này sẽ phân tích dấu hiệu lừa đảo "nhận email hoặc tin nhắn lạ yêu cầu hành động gấp" và hướng dẫn cách bảo vệ bản thân trước các cuộc tấn công mạng ngày càng tinh vi.

Phishing là kỹ thuật hacker giả mạo tổ chức uy tín để lừa người dùng cung cấp thông tin cá nhân, như mật khẩu, mã OTP, hoặc thông tin tài khoản ngân hàng. 80% các vụ tấn công mạng năm 2019 là phishing, và con số này tiếp tục tăng vào năm 2025, với thiệt hại toàn cầu ước tính 10,5 nghìn tỷ USD.

Tại Việt Nam, hàng loạt vụ lừa đảo qua tin nhắn giả mạo đã khiến người dùng mất hàng triệu đến hàng tỷ đồng. Những tin nhắn này thường tạo cảm giác cấp bách để khiến bạn hành động mà không suy nghĩ kỹ.

Dấu hiệu

Nội dung khẩn cấp : Tin nhắn hoặc email yêu cầu bạn “hành động ngay” để tránh khóa tài khoản, mất tiền, hoặc bỏ lỡ ưu đãi.

: Tin nhắn hoặc email yêu cầu bạn “hành động ngay” để tránh khóa tài khoản, mất tiền, hoặc bỏ lỡ ưu đãi. Nguồn không rõ ràng : Email hoặc tin nhắn đến từ địa chỉ lạ, không khớp với tên miền chính thức (như @vietcombank.com.vn hoặc @momo.vn, [email protected] ).

: Email hoặc tin nhắn đến từ địa chỉ lạ, không khớp với tên miền chính thức (như @vietcombank.com.vn hoặc @momo.vn, [email protected] ). Yêu cầu cung cấp thông tin nhạy cảm : Hacker yêu cầu nhập mật khẩu, mã OTP, hoặc thông tin thẻ tín dụng qua link hoặc biểu mẫu.

: Hacker yêu cầu nhập mật khẩu, mã OTP, hoặc thông tin thẻ tín dụng qua link hoặc biểu mẫu. Link đáng ngờ : Tin nhắn chứa link dẫn đến trang web giả mạo, thường có tên gần giống trang chính thức (như “vietcombank-login.com” thay vì “vietcombank.com.vn”).

: Tin nhắn chứa link dẫn đến trang web giả mạo, thường có tên gần giống trang chính thức (như “vietcombank-login.com” thay vì “vietcombank.com.vn”). Lỗi chính tả hoặc định dạng lạ : Email/tin nhắn có lỗi chính tả, ngôn ngữ không tự nhiên, hoặc logo méo mó.

Hậu quả

Nếu bạn rơi vào bẫy của email hoặc tin nhắn phishing, hậu quả có thể nghiêm trọng:

Mất thông tin cá nhân : Hacker đánh cắp mật khẩu, mã OTP, hoặc chi tiết thẻ tín dụng, dẫn đến rò rỉ danh tính

: Hacker đánh cắp mật khẩu, mã OTP, hoặc chi tiết thẻ tín dụng, dẫn đến rò rỉ danh tính Thiệt hại tài chính : Hacker rút tiền từ tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử

: Hacker rút tiền từ tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử Nhiễm mã độc : Link giả mạo có thể cài phần mềm độc hại (malware) lên thiết bị, cho phép hacker theo dõi hoặc kiểm soát từ xa

: Link giả mạo có thể cài phần mềm độc hại (malware) lên thiết bị, cho phép hacker theo dõi hoặc kiểm soát từ xa Lừa đảo lan rộng : Hacker dùng tài khoản bị hack để gửi tin nhắn lừa đảo đến bạn bè, gây tổn hại danh tiếng

Phishing hiệu quả vì hacker khai thác tâm lý sợ hãi và thiếu hiểu biết công nghệ. Thậm chí AI còn giúp hacker tạo tin nhắn giả mạo tinh vi hơn, như email giống hệt ngân hàng hoặc tin nhắn SMS bằng tiếng Việt chuẩn ngữ pháp. Người dùng phổ thông, đặc biệt người cao tuổi, dễ bị lừa vì không kiểm tra kỹ nguồn tin nhắn.

Cách bảo vệ bản thân

Để tránh trở thành nạn nhân của phishing, hãy thực hiện các biện pháp sau: