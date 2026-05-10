Nếu mỹ nam này không dừng sự nghiệp tại Việt Nam thì F4 màn ảnh phải dạt qua một bên, visual "phong thần" chỉ vì một bức ảnh

Showbiz Việt từng có một giai đoạn mà cứ nhắc đến cụm từ "nam thần thanh xuân", cư dân mạng sẽ lập tức gọi tên Harry Lu. Không phải kiểu đẹp lạnh lùng hay quá sắc nét, Harry Lu thuộc nhóm mỹ nam sở hữu visual khiến người khác có cảm giác vừa nhìn đã muốn… rung động. Và nhiều năm sau khi gần như rút khỏi showbiz Việt, mỗi lần ảnh cũ của anh bị "đào" lại, dân tình vẫn chỉ biết thốt lên rằng đẹp kiểu này thì đúng là sinh ra để đóng phim ngôn tình.

Harry Lu tên thật là Lu Chin Yu. Anh sinh năm 1992 tại Đài Loan (Trung Quốc). Anh theo mẹ sang Việt Nam sinh sống và học tập tại Đại học RMIT và bất ngờ nổi tiếng khắp cõi mạng vì bức ảnh trên sân bóng rổ. Thời điểm đó, loạt hình nam sinh mặc đồng phục đội bóng của trường với chiều cao nổi bật 1m83 bất ngờ được chia sẻ khắp các diễn đàn. Khi đó, Harry Lu gần như hội tụ đủ mọi yếu tố của hình mẫu "crush quốc dân" với gương mặt sáng, sống mũi cao, nụ cười hiền, làn da trắng cùng vibe nam thần học đường đúng các phim ngôn tình.

Harry Lu nổi tiếng vì bức ảnh selfie trên sân bóng rổ

Điều khiến Harry Lu nổi bật không chỉ nằm ở ngoại hình thư sinh mà còn ở thần thái rất riêng. Trên sân bóng, anh mang cảm giác vừa năng động vừa lãng tử, kiểu nam sinh mà chỉ cần xuất hiện cũng đủ khiến cả khán đài phải ngoái nhìn. Mái tóc vuốt nhẹ, đường nét gương mặt hài hòa cùng chiều cao nổi bật giúp Harry Lu nhanh chóng trở thành hiện tượng mạng thời điểm đó.

Nhiều cư dân mạng còn gọi anh là "hot boy bóng rổ đẹp nhất Việt Nam". Chỉ từ vài bức ảnh chụp đời thường, Harry Lu đã sở hữu lượng người theo dõi cực lớn trên mạng xã hội, trở thành cái tên được săn đón ở các diễn đàn tuổi teen. Cũng từ hiệu ứng viral đó, Harry Lu bắt đầu lọt vào mắt xanh của nhiều nhãn hàng.

Visual điển trai ngời ngời của Harry Lu khiến nhiều nhãn hàng để mắt đến

Mặt mộc của hot boy bóng rổ một thời

Từ danh xưng "hot boy bóng rổ" đình đám mạng xã hội, Harry Lu bắt đầu bén duyên với nghệ thuật khi nhận được nhiều lời mời chụp ảnh, đóng quảng cáo rồi lấn sân sang diễn xuất. Anh có màn chạm ngõ điện ảnh với phim Thần Tượng và nhanh chóng gây chú ý nhờ ngoại hình sáng màn ảnh, nét diễn tự nhiên cùng chất giọng lơ lớ đặc trưng.

Sau những dự án đầu tiên như Hương Ga hay Trở Về 3 , Harry Lu dần trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả trẻ. Tuy nhiên phải đến khi tham gia 4 Năm, 2 Chàng, 1 Tình Yêu , cái tên Harry Lu mới thật sự bùng nổ và gắn chặt với hình tượng "nam thần thanh xuân".

Cái tên Harry Lu phủ sóng nhờ vai diễn trong phim 4 Năm, 2 Chàng, 1 Tình Yêu

Bộ phim giúp Harry Lu gần như bước lên một nấc thang mới trong sự nghiệp. Với visual thư sinh, chiều cao nổi bật, nụ cười hiền cùng vibe lãng tử, anh trở thành mẫu nam chính ngôn tình được khán giả nữ cực kỳ yêu thích thời điểm đó.

Hình ảnh Harry Lu trong phim thậm chí từng phủ sóng dày đặc trên mạng xã hội, các diễn đàn và fanpage giải trí, được nhiều người xem là một trong những "crush quốc dân" tiêu biểu của màn ảnh Việt giai đoạn giữa thập niên 2010.

Harry Lu đóng cặp cùng Midu trong phim

Hình tượng trong phim của Harry Lu khiến hội fan girl si mê

Harry Lu nhờ vai diễn mà thành sao được săn đón

Khi sự nghiệp đang trên đà thăng hoa, Harry Lu bất ngờ đối mặt với biến cố lớn khiến cuộc sống gần như rẽ sang một hướng khác. Năm 2017, nam diễn viên gặp tai nạn nghiêm trọng, để lại những tổn thương nặng nề cả về thể chất lẫn tinh thần. Anh nhập viện trong tình trạng gãy xương mũi, xương mặt biến dạng và lệch hẳn khỏi vị trí ban đầu. Chưa kể, Harry Ly còn bất tỉnh và phải trải qua 60 giờ phẫu thuật căng thẳng trong phòng mổ. Đây cũng là lý do khiến anh phải dừng lại mọi công việc và dành thời gian để chăm lo cho sức khỏe.

Khoảng thời gian đầu, Harry Lu chỉ xuất hiện với chiếc khẩu trang trên gương mặt. Mãi cho đến khi trải qua 20 cuộc phẫu thuật, anh mới công khai diện mạo của mình với công chúng. Nam diễn viên trải lòng: "Bác sĩ phải dùng máy để làm lại xương mắt và xương hàm cho tôi, vì xương thật đã vỡ nát, không còn chống đỡ được bất cứ thứ gì. Bây giờ, bên dưới làn da của tôi toàn là kim loại".

Harry Lu chuyển về Đài Loan (Trung Quốc) để sinh sống và làm việc. Giữa năm 2025, chính thức trở lại màn ảnh với dự án hợp tác Việt - Trung mang tên Bác Sĩ Tha Hương . Màn tái xuất này giúp Harry Lu nhận về nhiều phản hồi tích cực từ khán giả ở cả Việt Nam lẫn Trung Quốc, đặc biệt là những lời khen cho sự thăng hạng về phong độ, nhan sắc và sự tiến bộ trong diễn xuất. Dù hoạt động chủ yếu ở thị trường nước ngoài , song Harry Lu vẫn thường đăng tải các dòng trạng thái bằng tiếng Việt để có thể giao lưu và trò chuyện cùng mọi người.

Hiện tại Harry Lu đã chuyển hẳn về Đài Loan (Trung Quốc) sinh sống và làm việc

Sau nhiều năm rời xa showbiz Việt và chuyển về Đài Loan sinh sống, làm việc, Harry Lu vẫn là cái tên nhận được sự quan tâm đặc biệt từ khán giả. Mỗi lần nam diễn viên xuất hiện trên mạng xã hội hay hiếm hoi cập nhật hình ảnh đời thường đều nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán, nhất là với những người từng xem anh là "nam thần thanh xuân" một thời.

Vừa qua, Harry Lu tiếp tục thu hút chú ý khi chia sẻ loạt khoảnh khắc mới trong cuộc sống thường ngày. Tuy nhiên điều khiến cư dân mạng bàn luận nhiều nhất lại là diện mạo hiện tại của nam diễn viên. So với thời kỳ đỉnh cao nhan sắc, Harry Lu giờ đây có nhiều thay đổi rõ rệt về ngoại hình lẫn phong độ.

Trong những bức ảnh được đăng tải, nam diễn viên xuất hiện với vóc dáng vạm vỡ và đầy đặn hơn trước. Gương mặt cũng tròn hơn, các đường nét không còn quá thanh thoát kiểu thư sinh như thời còn đóng phim thanh xuân tại Việt Nam. Thay vào đó, Harry Lu hiện mang hình ảnh trưởng thành và nam tính hơn, đặc biệt phần cơ tay, vai và tổng thể body có phần "đô con" thấy rõ.

Harry Lu có nhiều thay đổi về ngoại hình sau biến cố

Mỗi lần ảnh cũ của Harry Lu bị "đào lại", cư dân mạng lại được dịp tiếc nuối cho một visual từng được xem là thuộc hàng cực phẩm của màn ảnh Việt. Nhiều netizen nhận xét nhan sắc thời đỉnh cao của Harry Lu hoàn toàn không thua kém bất kỳ "F4 màn ảnh Việt" nào hiện tại.

Từ gương mặt thư sinh, chiều cao nổi bật, khí chất lãng tử cho đến vibe nam thần học đường, Harry Lu từng sở hữu đầy đủ những yếu tố khiến khán giả nữ mê mệt. Không ít bình luận còn cho rằng nếu nam diễn viên không gặp biến cố và tiếp tục hoạt động mạnh mẽ ở showbiz Việt, cuộc đua nam thần màn ảnh chắc chắn sẽ "căng" hơn rất nhiều.

Nam diễn viên ngày càng vạm vỡ, thường check-in ở phòng tập

Ảnh: Tổng hợp