'Nếu là Hoa hậu Kỳ Duyên, tôi sẽ không thi Miss Universe Vietnam'

Thông tin Hoa hậu Kỳ Duyên đăng ký tham gia Miss Universe Vietnam 2024 với tư cách một thí sinh đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Trước đó, người đẹp từng đăng quang cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014.

Hoa hậu Việt Nam 2014 Nguyễn Cao Kỳ Duyên đăng ký tham gia cuộc thi Miss Universe Vietnam 2024.

Chia sẻ với Báo điện tử VTC News, nhà thơ, nhà báo Dương Kỳ Anh (Dương Xuân Nam) - người sáng lập cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, khẳng định rằng danh hiệu Hoa hậu Việt Nam của Kỳ Duyên không bị ảnh hưởng bởi việc cô đăng ký dự thi Miss Universe Vietnam 2024. Thậm chí việc cô tham gia thi Hoa hậu ở cấp địa phương cũng không có vấn đề gì, bởi người đẹp đã hoàn thành nhiệm kỳ Hoa hậu của cuộc thi cũ. Hơn nữa, tiêu chí 2 cuộc thi khác nhau nên Kỳ Duyên có thể thử sức, tìm hướng đi, cơ hội mới.

"Những người đẹp sau khi đạt danh hiệu tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam vẫn có thể đăng ký tham gia các cuộc thi nhan sắc khác. Việc Kỳ Duyên tham dự Miss Universe Vietnam không ảnh hưởng gì đến danh hiệu Hoa hậu Việt Nam mà cô ấy đã đạt được. Thậm chí, Kỳ Duyên về thi Hoa hậu ở phường, tỉnh mình sinh sống cũng không sao cả", ông Dương Kỳ Anh nói thêm.

Tuy nhiên, nhà thơ Dương Kỳ Anh cho rằng việc Kỳ Duyên tranh tài ở Miss Universe Vietnam 2024 sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014 là không cần thiết.

"Nếu là Hoa hậu Kỳ Duyên, tôi sẽ không đi thi Miss Universe Vietnam. Bởi Kỳ Duyên đã đạt danh hiệu Hoa hậu Việt Nam - một cuộc thi sắc đẹp lớn nhất, lâu đời, uy tín, có quy mô và tầm vóc quốc gia. Việc đi thi lại ở một cuộc thi trong nước có quy mô nhỏ hơn thì không hay", ''cha đẻ'' cuộc thi Hoa hậu Việt Nam chia sẻ.

Hơn thế nữa, Kỳ Duyên còn từng được mời làm giám khảo, huấn luyện viên các cuộc thi, chương trình. Vì thế khi thi, nếu không tiến sâu tại Miss Universe Vietnam sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến danh hiệu Hoa hậu trước đó.

Nhà thơ, nhà báo Dương Kỳ Anh - ''cha đẻ'' của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam.

Ông Dương Kỳ Anh cho rằng Kỳ Duyên nên chinh phục những "sân chơi" nhan sắc quốc tế như Miss Universe (Hoa hậu Hoàn Vũ Thế giới) hay Miss World (Hoa hậu Thế giới). Đây là những đấu trường nhan sắc danh giá mà Kỳ Duyên chưa từng thử sức và đây cũng là cơ hội để cô khẳng định bản thân và mang hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

Chia sẻ với truyền thông về lý do tham dự Miss Universe Vietnam, Kỳ Duyên cho biết đó giấc mơ tuổi trẻ dang dở mà cô vẫn luôn đau đáu. Cô quyết định quay lại với mục tiêu giành vé dự thi Miss Universe.

Về lý do này của Hoa hậu Kỳ Duyên, ông Dương Kỳ Anh cho rằng nếu cô muốn "làm mới" bản thân thì có nhiều cách: "Cô ấy có thể hoạt động từ thiện, phấn đấu có bằng cấp, học vị tương xứng hơn hay hoạt động văn hoá để làm mới mình. Từ danh hiệu Hoa hậu có thể vươn lên tầm cao hơn nữa. Còn nếu cô ấy muốn thi quốc tế thì có thể đăng ký tham gia dự thi chứ không nhất thiết phải thông qua Miss Universe Vietnam. Tuy nhiên, đó là quyết định riêng của Kỳ Duyên, mong rằng cô ấy sẽ có bước tiến dài trong cuộc thi lần này".

Về phía Ban tổ chức Miss Universe Vietnam, bà Thúy Nga - CEO của Miss Universe Vietnam cho rằng việc một thí sinh đã có danh hiệu rồi tiếp tục ghi danh ở cuộc thi khác là chuyện bình thường.

Còn nhà sản xuất Dược sĩ Tiến đánh giá cao sự trở lại của Kỳ Duyên tại một cuộc thi sắc đẹp. "Duyên ở hiện tại có đủ danh tiếng, địa vị trong showbiz để không cần ghi danh bất kỳ cuộc thi nào. Có lẽ cô ấy tham gia vì sứ mệnh cộng đồng Miss Universe Vietnam hướng tới. Tôi nghĩ mình sẽ thiên vị Kỳ Duyên nhưng kết quả không ảnh hưởng vì giám khảo không chỉ có mình tôi", anh nói.

Kỳ Duyên được đánh giá là thí sinh ''nặng ký'' tại Miss Universe Vietnam 2024.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên sinh năm 1996, quê Nam Định. Cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014 khi mới 18 tuổi. Người đẹp sở hữu chiều cao 1,76 m, số đo 86-60-94 cm. Thời điểm mới đăng quang, Kỳ Duyên từng đối diện với nhiều ồn ào, tranh cãi.

So với thời điểm mới đăng quang, Kỳ Duyên ở hiện tại có sự thay đổi đáng kể về diện mạo. Người đẹp có vóc dáng cân đối nhờ chế độ ăn uống, luyện tập đều đặn. Hiện Kỳ Duyên hoạt động chủ yếu ở lĩnh vực thời trang. Cô từng được mời làm giám khảo, huấn luyện viên các cuộc thi, chương trình như: The Look Vietnam 2017, Siêu mẫu Việt Nam 2018, Hoa hậu Thể thao 2022, The Face Vietnam 2023.

Xuất hiện tại vòng sơ khảo Miss Universe Vietnam 2024, Kỳ Duyên gây ấn tượng với ngoại hình nổi bật, thần thái đến lối giao tiếp. Kỳ Duyên cho biết cô sẽ nghiêm túc, tập trung và chuẩn bị tốt nhất cho cuộc thi. Cô mong được khán giả ủng hộ trong cuộc thi Miss Universe Vietnam 2024.