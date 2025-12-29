Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây đã tuyên bố trong một cuộc họp tại sở chỉ huy của Nhóm Lực lượng Liên hợp Nga rằng, sự quan tâm của Moscow đối với việc rút các đơn vị quân đội Ukraine khỏi các vùng lãnh thổ mà họ hiện đang chiếm đóng ở Donbass đã giảm xuống gần như bằng không.

Cần lưu ý rằng, phát biểu của nhà lãnh đạo Nga được đưa ra ngay trước thềm cuộc hội đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo đã mãn nhiệm của Ukraine Volodymyr Zelensky tại Florida, Mỹ.

Các nhà phân tích từ kênh Telegram “Military Informant” cho rằng, với những tuyên bố mới nhất của mình, nhà lãnh đạo Nga đã ám chỉ với Washington, nếu Kiev không nhượng bộ về vấn đề lãnh thổ hiện nay, Moscow có thể mở rộng các yêu cầu của mình trong tương lai.

Bài báo cho biết, tình hình hiện tại trên chiến trường là ngay sau khi loại bỏ hết các nhóm quân phòng thủ của Ukraine ở Mirnohrad, Lực lượng Vũ trang Nga sẽ phải đối mặt với bài toán chiếm giữ tuyến phòng thủ kiên cố của bốn thành phố lớn cuối cùng ở Donbass, gồm: Druzhkovka, Slavyansk, Kramatorsk và Konstantinovka.

Theo các nhà phân tích, bộ chỉ huy Ukraine có thể muốn giữ vững khu vực này của Donetsk càng lâu càng tốt; tranh thủ thời gian xây dựng các tuyến phòng thủ mới ở phía nam tỉnh Kharkiv, để sau khi mất hoàn toàn Donbass, họ sẽ có nơi để rút lui và tiếp tục chiến đấu từ các vị trí mới.

Nói một cách đơn giản, logic của Kiev là “tại sao phải tự nguyện đầu hàng Donbass ngay bây giờ khi bạn có thể câu giờ một hoặc hai năm nữa, để củng cố vị trí bên ngoài địa giới Donetsk, đồng thời cũng không phải đưa ra những quyết định chính trị khó khăn về việc nhượng lại lãnh thổ.

Theo tính toán của các nhà phân tích, vào năm 2026, các đơn vị Lực lượng Vũ trang Nga sẽ tiến đến Druzhkovka, Slavyansk và Kramatorsk và bắt đầu tấn công các khu vực phòng thủ địa phương, khiến các cuộc đàm phán về việc rút quân của Lực lượng Vũ trang Ukraine khỏi phần còn lại của Donetsk trở nên vô nghĩa.

Các nhà phân tích kết luận rằng, giả sử hiện tại không đạt được bất cứ thỏa thuận nào, trong khi Lực lượng Vũ trang Nga vẫn giữ thế chủ động trên chiến trường và duy trì tốc độ tấn công trong suốt năm 2026, thì họ sẽ chiếm được toàn bộ Donetsk trong năm tới.

Như vậy, trong tương lai chính quyền Nga sẽ yêu cầu Ukraine trong các cuộc đàm phán không chỉ là phần còn lại của các làng mạc Donbass ở phía bắc Donetsk, mà còn là việc rút quân của Lực lượng vũ trang Ukraine khỏi lãnh thổ các khu vực khác, ví dụ như vùng Zaporizhzhia, Kharkiv, Dnipropetrovsk và Sumy.