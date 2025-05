Nếu đồng phục sinh viên Việt Nam qua tay Gucci, Dior, Louis Vuitton: Có ai dám mặc đi học không?

Bạn nghĩ đồng phục sinh viên là chỉ sơ mi trắng và quần tây đen? Nếu thế thì chắc bạn chưa tưởng tượng ra viễn cảnh Gucci x FTU, Louis Vuitton x NEU, Dior x Học viện Ngoại giao rồi… Khi những tên tuổi lẫy lừng của làng thời trang thế giới quyết định thiết kế đồng phục cho các trường đại học top đầu Việt Nam, thời trang học đường sẽ không còn là chuyện mặc cho đủ lệ mà hóa thành màn trình diễn đẳng cấp mỗi giờ lên lớp.

Nếu bạn chưa tin thì cứ nhìn thử loạt thiết kế dưới đây mà xem. Tất nhiên, đây chỉ là "tác phẩm" do AI tạo ra thôi, chứ không phải đồng phục thật được các nhà mốt danh tiếng thiết kế đâu, ngắm cho vui, tuyệt đối đừng hiểu lầm nhé!

1. Dior x FTU - Đại học Ngoại thương

Là nơi nổi tiếng với toàn trai xinh gái đẹp, sinh viên FTU chắc sẽ rất hợp mặc đồ Dior. Nếu qua tay Dior, rất có thể bộ đồng phục dành cho sinh viên nữ sẽ là áo sơ mi trắng form ôm tay phồng nhẹ cổ vest phối nơ lụa pastel thắt kiểu Pháp. Khoác ngoài là blazer ngắn màu beige có thêu logo FTU viền chỉ vàng ở ngực trái. Váy xếp ly dáng chữ A phối cùng túi Dior Book Tote mini và giày loafer ánh kim. Còn nam sinh FTU? Áo sơ mi slim-fit cà vạt bản nhỏ quần âu ống đứng blazer có logo Dior x FTU dệt chìm. Bước từ giảng đường ra có thể đi họp cùng đối tác quốc tế ngay.

Đồng phục nguyên bản của FTU đã rất nổi bật

Cơ mà nếu FTU x Dior ra đồng phục, mọi thứ hẳn sẽ còn tuyệt hơn

2. Louis Vuitton x NEU - Đại học Kinh tế Quốc dân

Sinh viên NEU vốn có thần thái doanh nhân tương lai nên đồng phục phong cách Louis Vuitton hẳn sẽ khá hợp với họ. Nếu được kết hợp cùng LV, chiếc áo sơ mi trắng đồng phục của trường có lẽ sẽ được làm từ cotton cao cấp khuy áo có logo LV khắc nổi. Áo vest màu xám tro kẻ ô chìm có lót lụa thì sẽ in tên trường tinh tế. Không thể bỏ qua chiếc cà vạt nâu họa tiết monogram signature của nhà mốt Pháp. Và đừng quên, các bạn sinh viên cũng có thể xách theo chiếc cặp sách da LV có thiết kế riêng form công sở nhưng có ngăn chuyên dụng đựng tài liệu group case. Mỗi bước đi là toát ra khí chất chuẩn bị gọi vốn.

Sinh viên NEU ai cũng giỏi và cool

Giả sử một ngày nọ đồng phục NEU theo concept Louis Vuitton thì độ cool chắc tăng gấp bội

3. Gucci x HUST - Đại học Bách khoa Hà Nội

Mạnh dạn tưởng tượng xem khi dân Bách khoa diện đồng phục mang phong cách Gucci thì sẽ như thế nào nhé! Hẳn tổng thể sẽ vừa cool vừa sáng tạo. Các bạn sinh viên Bách khoa nghĩ sao về việc đồng phục của mình sẽ là chiếc áo hoodie chất vải nỉ co giãn tốt màu navy in logo Gucci x HUST phía sau lưng cùng quần cargo túi hộp có thêu công thức toán học siêu ngầu dành riêng cho dân IT. Ai thích thì có thể diện thêm áo khoác bomber dày dặn điểm thêm đường kẻ đỏ xanh lá đặc trưng của Gucci. Và khi đó, phụ kiện đi kèm sẽ là mũ lưỡi trai giày sneaker đế dày nhìn thôi là biết đang vội chạy lab nhưng vẫn chất như nước cất.

Đồng phục vốn dĩ của Bách khoa rất đẹp

Cơ mà thử tưởng tượng mọi thứ theo style "Gucci hóa" xem...



4. Gucci x Louis Vuitton x UEH - Đại học Kinh tế TP.HCM

Nếu đồng phục UEH được thiết kế bởi sự kết hợp giữa Gucci và Louis Vuitton thì chắc chắn là đỉnh của chóp. Khi đó, áo đồng phục cho các nữ sinh sẽ được phối cùng blazer lửng màu pastel chân váy bút chì xẻ nhẹ đầy tinh tế. Nam sinh thì diện sơ mi tay lỡ vest không cổ quần suông ống rộng chuẩn city boy chính hiệu. Logo UEH được in chìm trên túi tote phối cùng giày loafer Gucci. Mỗi sinh viên bước ra là một fashionista ẩn mình đi học.

Đồng phục UEF phiên bản thực tế

Còn đây là đồng phục UEF khi kết hợp với Gucci và Louis Vuitton qua con mắt tưởng tượng của AI

5. Dior x DAV - Học viện Ngoại giao

Là cái nôi của những nhà ngoại giao tương lai đồng phục Học viện Ngoại giao nếu được Dior thiết kế sẽ mang đậm tinh thần thanh lịch và trí tuệ. Các nữ sinh có lẽ sẽ hợp với mẫu áo sơ mi trắng cổ Đức phối nơ đen mềm mại váy midi xếp ly giày cao gót kitten heel màu nude.

Trong khi đó, các nam sinh có thể mặc vest màu navy truyền thống thắt cà vạt đỏ đô. Túi da cầm tay có logo DAV lồng trong họa tiết Dior Oblique. Mỗi bước đi là một lần thể hiện bản lĩnh và đẳng cấp.

Đồng phục sinh viên Ngoại giao siêu xinh luôn

Nhưng nếu Dior thiết kế đồng phục cho sinh viên DAV thì có lẽ trông mọi thứ sẽ "fancy" hơn xíu xiu

6. Balenciaga x AOF - Học viện Tài chính

Nếu Balenciaga thiết kế đồng phục cho Học viện Tài chính, thì chắc chắn sẽ không còn hình ảnh sinh viên tài chính với sơ mi trắng, quần âu khô khan nữa, mà thay vào đó là một diện mạo cool ngầu, phá cách đúng chất Balenciaga.

Đồng phục sẽ mang phong cách oversize đặc trưng: áo blazer xám đậm vai rộng thêu logo AOF chìm phía sau lưng, phối cùng sơ mi trắng form hộp cổ dựng, hàng cúc lệch cá tính. Quần tây ống rộng lưng cao có ly sắc nét, áp dụng chung cho cả nam và nữ, tạo sự đồng nhất mà vẫn chất lừ. Phụ kiện đi kèm là sneaker đế thô Balenciaga, túi tote da đen in dòng chữ "AOF" đơn giản nhưng sang chảnh, kính râm bản lớn làm điểm nhấn.

Đồng phục của AOF hiện tại...



... Và đồng phục của AOF khi được lấy cảm hứng từ thương hiệu Balenciaga

Nếu điều này thành sự thật các trường đại học Việt Nam sẽ không chỉ có bảng thành tích học thuật ấn tượng mà còn nổi tiếng với gu thời trang dẫn đầu. Nhưng thôi mơ mộng tí cho vui chứ nếu đồng phục mà toàn Dior LV Gucci thì chắc học phí sẽ có thêm dòng Phụ thu show diễn runway mỗi kỳ học mất.

Sau tất cả, chẳng cần đồ sang đồ hiệu, chỉ cần sinh viên mặc đồng phục mà tự tin chỉn chu và đúng cá tính thì đó đã là thương hiệu cá nhân không thua gì bất kỳ nhãn hàng nào rồi!