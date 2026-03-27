Nếu cuộc đời tẻ nhạt quá, thì hãy xem lần đầu tiên có một thí sinh nhảy hip-hop tại Miss Grand!

Miss Grand International từ lâu đã gắn liền với hình ảnh một cuộc thi không ngại tạo drama để thu hút sự chú ý, còn Miss Grand Thailand lại được xem như sân khấu của những yếu tố “sít rịt”, độc lạ ở các đấu trường nhan sắc khác. Vốn theo đuổi tiêu chí đề cao khả năng trình diễn, cá tính và kỹ năng làm chủ sân khấu, Miss Grand Thailand luôn khuyến khích thí sinh bứt phá và thể hiện bản thân theo cách riêng. Chính vì vậy, những phần thi khác biệt, thậm chí gây tranh cãi, gần như đã trở thành “đặc sản”, góp phần tạo nên sức nóng mỗi mùa giải.

Miss Grand Thailand 2026 cũng không phải ngoại lệ. Từ việc đẩy xe lăn đến rơi răng giả, mọi chuyện đều có thể xảy ra tại đấu trường sắc đẹp này. Tuy nhiên, viral hơn cả chính là lần đầu tiên trong lịch sử Miss Grand Thailand và có thể ở mọi phiên bản Miss Grand , có một thí sinh nhảy hip-hop trên sóng truyền hình trực tiếp.

Cụ thể, sau khi hoàn thành xong phần thi bikini, các thí sinh sẽ xếp lại đội hình chung cuối cùng ở sân khấu chính. Khi camera lia đến Miss Grand Kalasin, cô nàng đã không ngần ngại làm vài đường cơ bản hip-hop, thành công chiếm trọn spotlight đêm Bán kết. Chỉ thoáng qua vài giây nhưng pha nhảy ngẫu hứng và không ai nghĩ sẽ xuất hiện tại một cuộc thi sắc đẹp, đã được lan truyền rộng rãi trên MXH.

Darathorn Yoothong làm vài đường cơ bản hip-hop và gây sốt MXH

Danh tính mỹ nhân “tuổi ngựa” này là Darathorn Yoothong. Cô cũng là một trong những gương mặt “ố dề” nhất mùa giải. Tại đêm sơ khảo vừa qua, Darathorn Yoothong cũng gây sốt không kém với phần catwalk kèm cú drop đặc trưng của văn hoá drag.

Cô nàng cũng đã viral nhờ cú drop của giới drag

Nhiều người tỏ ra thích thú trước tinh thần quẩy tới bến đúng chất Miss Grand Thailand , cho rằng đây là màn chiếm spotlight quá thông minh. “Thi hoa hậu mà như thi Street Dance”, “Ít nhất chị này nhớ tên liền”, “đang xem bán kết mà tưởng lạc vào show hip-hop”.... là những bình luận nổi bật trên sóng mạng. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng phần thể hiện này có phần hơi quá so với không khí chung của một cuộc thi sắc đẹp, thậm chí đặt câu hỏi về ranh giới giữa cá tính và sự phù hợp. Dù khen hay chê, không thể phủ nhận chỉ vài giây ngẫu hứng, thí sinh này đã tạo ra một trong những khoảnh khắc viral nhất mùa giải, đúng với “đặc sản” gây bàn tán của Miss Grand Thailand.

Dada Darathorn Yoothong (SBD MGT04), sinh năm 2002, là một trong những thí sinh gây chú ý tại Miss Grand Thailand 2026 nhờ phong thái tự tin cùng phong cách trình diễn mang đậm dấu ấn cá nhân. Cô tốt nghiệp Trường Thực hành Đại học Rajabhat Bansomdejchaopraya và hiện theo học ngành tiếng Anh và ngôn ngữ học tại Đại học Ramkhamhaeng. Bên cạnh hoạt động trên sân khấu, Darathorn còn duy trì sự hiện diện năng nổ trên mạng xã hội, xây dựng hình ảnh gần gũi, cởi mở, giúp khán giả dễ dàng yêu mến và nhớ mặt cô.