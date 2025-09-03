Nếu Apple là người tạo ra Galaxy Fold: Thiết kế gập có trở thành chuẩn mực mới?

Giả sử Apple - chứ không phải Samsung - mới là hãng tiên phong phát minh ra điện thoại gập, với chiếc "Galaxy Fold đầu tiên" mang logo Táo khuyết. Điều gì sẽ xảy ra nếu Apple là người khai sinh khái niệm màn hình gập, thay vì là kẻ đứng ngoài quan sát trong nhiều năm? Liệu công nghệ này có thể vươn lên thành chuẩn mực thiết kế thay vì chỉ là một nhánh phụ trên thị trường?

Nếu như 5 năm trước, Apple là người công bố và bán ra chiếc điện thoại màn hình gập đầu tiên thay Samsung thì sao?

Gập nhưng phải hoàn hảo: Apple sẽ không ra mắt nếu chưa thật sự sẵn sàng

Nếu Apple là người tạo ra Galaxy Fold, có lẽ thế giới đã không chứng kiến cảnh bản thương mại đầu tiên bị chê là dễ vỡ, dễ xước, bản lề ọp ẹp hay màn hình nhăn. Với triết lý "sản phẩm phải đủ chín" trước khi đưa ra thị trường, Apple có thể sẽ mất thêm 3 - 5 năm nghiên cứu để đảm bảo rằng chiếc điện thoại gập của họ:

Có bản lề mượt như cơ chế đóng mở MacBook. Màn hình gần như không nếp gấp, độ bền đạt chuẩn chống bụi và nước. Hệ điều hành iOS được tùy biến tối ưu, tận dụng từng pixel của màn hình gập như cách Apple từng làm với iPad.

Apple không chạy theo xu hướng, họ định hình xu hướng. Nên nếu Táo khuyết là người ra mắt chiếc điện thoại gập đầu tiên, rất có thể cả ngành công nghiệp sẽ coi đó là hình thái tương lai, chứ không chỉ là một lựa chọn phụ bên cạnh điện thoại thanh truyền thống.

Thay đổi cách con người sử dụng smartphone

Samsung tạo ra Galaxy Fold với mục tiêu mở rộng không gian hiển thị. Nhưng Apple nếu là người dẫn đầu, mục tiêu sẽ rộng hơn: thay đổi cách con người tương tác với điện thoại.

Họ có thể biến chiếc iPhone gập trở thành:

Một thiết bị "lai" giữa điện thoại và máy tính bảng, phục vụ công việc chuyên nghiệp chứ không chỉ giải trí. Một công cụ học tập, sáng tạo với Apple Pencil đi kèm. Một phần trung tâm của hệ sinh thái Apple, hoạt động liền mạch với MacBook, AirPods, Apple Watch và cả Vision Pro.

Chiếc iPhone gập của Apple sẽ không chỉ là một màn hình lớn gấp đôi, mà là một trải nghiệm được tái định nghĩa - nơi mỗi thao tác vuốt, chạm đều mang lại cảm giác liền mạch, tối giản và đầy dụng ý.

iPhone Fold - Biểu tượng chậm mà chắc

Samsung mất hơn 5 năm và nhiều thế hệ để khiến Galaxy Fold trở nên ổn định, còn Apple, nếu là người đi đầu, có thể đã khiến điện thoại gập trở thành biểu tượng ngay từ lần đầu ra mắt.

Thay vì những quảng cáo nhấn mạnh vào độ ngầu, đa nhiệm hay khả năng mở rộng nội dung như Samsung đang làm, Apple sẽ tập trung vào cảm xúc: "Gập lại là để mở ra điều lớn hơn". Một video ra mắt iPhone Fold có thể sẽ chỉ có nhạc piano nền, vài thao tác vuốt gọn ghẽ, và một câu nói: "It folds. And it just works."

Ngay sau đó, các hãng Android khác có thể sẽ ào ạt học theo, như cách họ từng chạy theo iPhone 2007. Khi Apple làm, cả thị trường coi đó là tiêu chuẩn - không chỉ là thử nghiệm.

Chiếc Fold không phải để thử, mà để sử dụng hàng ngày Nếu là Apple, chiếc iPhone gập có thể sẽ ra mắt với: Một ecosystem ứng dụng gập được tối ưu ngay từ đầu. Hệ điều hành riêng cho thiết kế gập, thay vì chỉ kéo dãn giao diện iOS truyền thống. Một mức giá cao ngất nhưng khiến người dùng tin rằng "đáng từng đồng".

Apple không cần là người đầu tiên, nhưng nếu là họ, Fold sẽ không phải là bản thử nghiệm. Đó sẽ là một sản phẩm sẵn sàng để hàng triệu người sử dụng mỗi ngày - điều mà đến nay, Samsung vẫn chưa hoàn toàn đạt được với Fold.

Nếu Apple ra Galaxy Fold, thế giới có còn điện thoại "cục gạch"?

Với tầm ảnh hưởng của Apple, nếu họ thật sự tạo ra Galaxy Fold, có lẽ điện thoại thanh truyền thống đã nhanh chóng nhường chỗ cho thiết kế gập. Trong viễn cảnh đó:

Mọi flagship đều có khả năng gập. App Store ưu tiên ứng dụng thiết kế cho màn hình linh hoạt. Ngay cả Google cũng có thể tối ưu Android cho Fold sớm hơn thay vì chờ đến 2023.

Chiếc iPhone Fold - nếu tồn tại dưới bàn tay Apple - có thể là lần thứ hai smartphone thay đổi toàn diện. Lần đầu là khi nút bàn phím vật lý biến mất. Lần này là khi hình dạng điện thoại trở nên linh hoạt như một tờ giấy.



