Netizen tìm kiếm "con của Tóc Tiên", nữ ca sĩ công khai luôn

Liên Hoa |

Giải đáp thắc mắc của cộng đồng mạng, Tóc Tiên có nước đi khiến ai cũng bật cười.

Những ngày gần đây, Tóc Tiên bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán khi mạng xã hội lan truyền loạt từ khóa liên quan đến đời tư của cô. Trong đó, cụm từ "con của Tóc Tiên" xuất hiện khiến nhiều người không khỏi tò mò, thậm chí dấy lên những suy đoán không rõ thực hư.

Không né tránh, nữ ca sĩ nhanh chóng có động thái đáp trả theo cách rất quen thuộc. Trong nhóm chat với người hâm mộ, Tóc Tiên đăng tải ảnh chụp màn hình những từ khóa đang được tìm kiếm liên quan đến mình. Về bàn tán cô đã có con, Tóc Tiên thả icon thể hiện sự ngỡ ngàng và sau đó đăng thêm loạt ảnh các thú cưng của mình, đính kèm dòng tin nhắn: "Ok con nè".

Tóc Tiên chụp màn hình những tìm kiếm của cộng đồng mạng về mình

Nữ ca sĩ không ngại công khai "các con" của mình, đó chính là thú cưng được Tóc Tiên thường xuyên chia sẻ trên mạng xã hội

Cách xử lý này nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng đây là phong cách quen thuộc của Tóc Tiên, không quá ồn ào, không biến sự việc thành drama, nhưng vẫn đủ tinh tế để làm rõ vấn đề. Việc sử dụng hình ảnh thú cưng thay cho lời giải thích dài dòng cũng khiến câu chuyện trở nên nhẹ nhàng, thậm chí mang lại cảm giác dễ thương.

Thực tế, đây không phải lần đầu Tóc Tiên đối diện với nghi vấn mang thai. Hồi tháng 9/2025, Tóc Tiên tung loạt ảnh diện bikini khoe trọn vóc dáng gợi cảm cùng vòng eo săn chắc. Tuy nhiên, thay vì chỉ dừng lại ở những lời khen ngợi cho body nuột nà, một cư dân mạng bất ngờ để lại bình luận gây chú ý: "Có ai để ý thấy đường dọc từ rốn xuống dưới không? Chỉ có ai mẹ bỉm sữa mới hiểu nha".

Trước nghi vấn này, Tóc Tiên không né tránh mà lập tức phản hồi hài hước: "Tui thọt lét bà giờ á". Động thái nhanh gọn nhưng dí dỏm của nữ ca sĩ khiến người hâm mộ bật cười và xóa tan nghi ngờ cô đang mang thai. Chưa dừng lại, trong phần chat cùng fan sau đó, Tóc Tiên tiếp tục bày tỏ sự bất ngờ khi cư dân mạng lan truyền những lời đồn đoán vô căn cứ: "Sao mà đi đồn lon ton quá đi hà".

Tóc Tiên đáp trả tin đồn khiến cư dân mạng không khỏi bật cười

Không chỉ nghi vấn bầu bì, về chuyện tình cảm cũng khiến Tóc Tiên không ít lần phải lên tiếng. Theo đó, sau khi nữ ca sĩ khép lại cuộc hôn nhân, nhiều nghi vấn tình cảm bắt đầu xuất hiện, trong đó đáng chú ý là việc cư dân mạng gọi tên một số thí sinh của Tân Binh Toàn Năng khi nữ ca sĩ có nhiều tương tác trong quá trình làm huấn luyện viên.

Khi những suy đoán ngày càng lan rộng, Tóc Tiên chọn cách phản hồi theo đúng phong cách quen thuộc: nhẹ nhàng nhưng đủ rõ ràng. Cô nhanh chóng bắt trend TikTok, rủ hai học trò là Hồ Đông Quan và LEZII cùng xuất hiện trong một đoạn clip nhảy ngắn, mang năng lượng trẻ trung, thoải mái. Tuy nhiên, chi tiết khiến dân tình chú ý hơn cả lại nằm ở dòng trạng thái đi kèm trên Threads. Chỉ với một câu ngắn gọn "TócTin và tin đồn của cô í", nữ ca sĩ "var thẳng" loạt đồn đoán, đồng thời cho thấy thái độ không quá bận tâm trước những suy diễn xoay quanh chuyện tình cảm.

Tóc Tiên không ngại "var thẳng" những bàn tán về đời tư của mình

Hay mới đây, cụm từ "Tóc Tiên và bạn trai mới" bất ngờ leo top tìm kiếm, khiến dân tình không khỏi xôn xao. Trong khi dân tình còn đang đoán già đoán non thì chính chủ đã nhanh chóng nhập cuộc theo cách không ai ngờ tới. Cụ thể, Tóc Tiên chụp màn hình luôn từ khóa đang viral, rồi quăng thẳng vào broadcast như đang "bóc phốt" netizen. Không dừng lại ở đó, cô còn truy vấn ngược kiểu ai tìm kiếm mà đẩy tôi lên hot search vậy, đính kèm là một bức ảnh filter lầy lội.

Thông thường Tóc Tiên chọn phản hồi nhẹ nhàng, thú vị hoặc có thể "khịa" lại trước những tin đồn xoay quanh

Hậu ly hôn, Tóc Tiên đang tận hưởng cuộc sống độc thân vui vẻ

Hà Phương lên tiếng thông tin tỷ phú Chính Chu cấm đi hát: "Mình có điều kiện mới có quyền lựa chọn"
Hiện trường thót tim vụ cháy ngùn ngụt tại chung cư ở Hà Nội, cảnh sát cứu được nhiều người

Hiện trường thót tim vụ cháy ngùn ngụt tại chung cư ở Hà Nội, cảnh sát cứu được nhiều người

00:30
Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

01:11
"Siêu nút giao" hơn 2.380 tỷ đồng ở Hà Nội thế nào sau 1 năm thi công?

"Siêu nút giao" hơn 2.380 tỷ đồng ở Hà Nội thế nào sau 1 năm thi công?

01:10
Đau xót khoảnh khắc người trên xe công nông bị tàu hỏa húc bắn văng xa cả chục mét, 3 người thương vong

Đau xót khoảnh khắc người trên xe công nông bị tàu hỏa húc bắn văng xa cả chục mét, 3 người thương vong

00:53
Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

01:03
Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

01:15
Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

01:19
CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

00:48
