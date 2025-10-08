Netizen nước ngoài bình chọn 9 mỹ nhân Cbiz đẹp nhất: Địch Lệ Nhiệt Ba vượt mặt Triệu Lệ Dĩnh

Theo trang Sohu, một cuộc bình chọn quốc tế về các nữ diễn viên Trung Quốc xinh đẹp nhất đã thu hút hàng triệu lượt tham gia. Bảng xếp hạng không chỉ là màn so kè nhan sắc mà còn phản ánh gu thẩm mỹ đa văn hóa. Mỗi người đẹp đều mang một phong cách và khí chất riêng, từ ngây thơ, dịu dàng đến quyến rũ, cá tính. Nhưng điều gây bất ngờ hơn cả là những gương mặt nổi tiếng và quen thuộc như Lưu Diệc Phi, Dương Mịch hay Cổ Lực Na Trát lại vắng bóng trong danh sách này.

1. Địch Lệ Nhiệt Ba

Đứng đầu danh sách là Địch Lệ Nhiệt Ba, nàng mỹ nhân Tân Cương sở hữu vẻ đẹp vừa cổ điển vừa hiện đại. Gương mặt thanh tú, đường nét sắc sảo cùng ánh mắt sâu hút giúp cô nổi bật giữa đám đông, cộng thêm nụ cười ngọt ngào đầy cuốn hút khiến người đối diện khó rời mắt. Sự kết hợp giữa nét ngọt ngào và thần thái kiêu sa giúp Địch Lệ Nhiệt Ba trở thành hình mẫu minh tinh lý tưởng trong mắt người hâm mộ quốc tế.

2. Triệu Lệ Dĩnh

Triệu Lệ Dĩnh ghi điểm nhờ nét dịu dàng và nụ cười tỏa nắng, đôi mắt trong veo cùng gương mặt hài hòa khiến người nhìn có cảm giác gần gũi và bình yên. Nhờ khả năng biến hóa đa dạng trong diễn xuất, từ cổ trang đến hiện đại đều "cân" đẹp, Triệu Lệ Dĩnh không chỉ nổi bật về ngoại hình mà còn toát lên khí chất tự tin khiến cô trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả quốc tế.

3. Trình Tiêu

Trình Tiêu gây ấn tượng với vẻ đẹp cá tính, sắc sảo và hiện đại, thần thái sang chảnh giúp cô nổi bật giữa dàn mỹ nhân. Dù sở hữu gương mặt hơi lạnh lùng, nữ idol 9x vẫn được yêu thích nhờ sự tự tin và phong cách quyến rũ. Netizen quốc tế đánh giá cao khí chất khác biệt khiến Trình Tiêu trở thành một trong những gương mặt đáng chú ý của Cbiz.

4. Triệu Lộ Tư

Triệu Lộ Tư chinh phục khán giả bằng vẻ ngây thơ, tươi sáng và đôi mắt tròn long lanh. Biểu cảm sinh động, nụ cười rạng rỡ cùng hình ảnh đáng yêu khiến người đẹp Vụng Trộm Không Thể Giấu được xem là "mỹ nhân ngọt ngào" của màn ảnh Hoa ngữ. Không cần quá cầu kỳ, Triệu Lộ Tư vẫn dễ dàng tạo thiện cảm nhờ sự tự nhiên và năng lượng tích cực.

5. Dương Tử

Tuy không sở hữu vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhưng ánh mắt biết nói cùng khả năng biến hóa linh hoạt giúp Dương Tử trở nên nổi bật. Dù trong phim cổ trang hay hiện đại, cô đều thể hiện thần thái cuốn hút và để lại ấn tượng khó phai. Ngoại hình ưa nhìn kết hợp với diễn xuất tốt giúp Dương Tử được đánh giá cao, không chỉ nhờ nhan sắc mà còn bởi nét duyên thông minh, sâu sắc.

6. Cúc Tịnh Y

"Mỹ nữ 4000 năm" Cúc Tịnh Y khiến người xem mê mẩn bởi gương mặt thanh thoát và nét đẹp pha trộn giữa cổ điển và hiện đại. Phong cách trang điểm kiểu Hàn Quốc càng tôn lên vẻ nữ tính, cuốn hút của nữ diễn viên Vân Tịch Truyện. Netizen quốc tế khen ngợi Cúc Tịnh Y là đại diện tiêu biểu cho vẻ đẹp Á Đông vừa có sự nhẹ nhàng vừa không kém phần tinh tế, quyến rũ.

7. Ngô Thiến

Ngô Thiến mang vẻ đẹp nhẹ nhàng, trong sáng cùng làn da trắng mịn và thần thái tự nhiên. Không chỉ vậy, đời tư trong sạch không scandal cùng sự giản dị, gần gũi cũng giúp "nữ thần thanh xuân" chiếm được thiện cảm. Mặc dù diễn xuất còn gây tranh cãi nhưng ngoại hình tươi sáng và nét duyên dịu dàng vẫn giúp Ngô Thiến giữ vững vị trí trong lòng khán giả.

8. Hình Phi

Hình Phi được yêu thích bởi nét đẹp trong veo và tươi tắn, ánh mắt hồn nhiên cùng nụ cười hiền lành giúp cô toát lên cảm giác dễ chịu như "làn gió mát giữa Cbiz". Không quá nổi bật nhưng sự tự nhiên và thuần khiết của cô lại khiến người xem càng nhìn càng thấy cuốn hút. Đáng tiếc là sự nghiệp của Hình Phi không tốt khiến cô hơi mờ nhạt so với dàn mỹ nhân trong danh sách này.

9. Bạch Lộc

Khép lại danh sách là Bạch Lộc, người đẹp cân bằng được nét dịu dàng và sự năng động, cá tính. Cô vừa tỏa sáng trong phim cổ trang, vừa duyên dáng trong tạo hình hiện đại khiến khán giả ấn tượng. Hơn nữa, gương mặt thanh thoát, nụ cười tươi và biểu cảm tự nhiên khiến cô được lòng khán giả quốc tế. Bạch Lộc ngày càng chứng minh vị thế của mình như một đại diện mới cho vẻ đẹp thanh lịch của Cbiz.

Nguồn: Sohu