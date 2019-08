Thông tin Goo Hye Sun và Ahn Jae Hyun đã sẵn sàng ly hôn là một cú sốc đối với người hâm mộ trong sáng nay 18/8.

Cụ thể, Goo Hye Sun đã đăng tải lên Instagram cá nhân một dòng nhắn kèm hình ảnh với dòng chữ "Em yêu anh, Goo Hye Sun. Em yêu anh, Goo Hye Sun" về cuộc hôn nhân và khiến cả làng giải trí ngỡ ngàng: "Sau khi chúng tôi mất đi tia sáng, chóng tôi đã thay đổi tấm lòng và muốn ly hôn, nhưng tôi lại muốn níu giữ cuộc hôn nhân này.

(Tuần sau, đại diện của chồng tôi sẽ đưa ra thông cáo chính thức và tôi xin được thông báo với bạn rằng đây là tin tức hoàn toàn sai lệch. Tôi hi vọng rằng sự thật sẽ được phơi bày)".



Thông tin Goo Hye Sun và Ahn Jae Hyun đã sẵn sàng ly hôn được chia sẻ sáng 18/8.

Ngay lập tức, các trang tin, fanpage lớn nhỏ đều đồng loạt đăng tải thông tin chấn động của làng giải trí Kbiz này.

Netizen ở khắp mọi nơi đều vô cùng bất ngờ, nhiều người không thể tin nổi và cho rằng đây là một năm với nhiều sự kiện đáng buồn, từ cặp đôi vàng Song Song và tiếp theo là Goo Hye Sun và Ahn Jae Hyun.

Một khán giả bình luận rằng: "Họ đã từng thật ngọt ngào. Nhưng tất cả chúng ta có lẽ không thực sự biết hết những gì đang xảy ra trong cuộc sống thực của họ.

Họ có những lý do riêng của mình Sau nhiều năm, tôi hi vọng họ sẽ không quên những khoảnh khắc đã xây xựng cùng nhau, những điều có được với nhau. Tôi cũng hi vọng họ sẽ luôn mạnh mẽ để đối diện mọi thứ".

Fan thậm chí còn đặt nghi vấn về lý do kết thúc cuộc hôn nhân của Goo Hye Sun và Ahn Jae Hyun: "Tôi muốn trở thành một người cha tuyệt vời hơn là trở thành một ngôi sao hàng đầu.

Tôi muốn tạo ra một gia đình hạnh phúc, đó mới là điều cần cho cuộc sống này. Ahn Jae Hyun từng nói điều đó? Có lẽ anh ta muốn có một đứa trẻ nhưng Goo Hye Sun không thể cho anh ta".

Netizen ở khắp mọi nơi đều sốc trước thông tin này.

Người hâm mộ Việt cũng đang xôn xao trước việc Goo Hye Sun và Ahn Jae Hyun đã sẵn sàng ly hôn.