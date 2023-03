Netizen chỉ ra lý do Song Hye Kyo được “o bế” tại Trung Quốc, nhắc lại tin đồn được đại gia bao nuôi nên bị Song Joong Ki ly hôn?

Song Hye Kyo ký hợp đồng với công ty Vương Gia Vệ

Tối 16/3, trên weibo bất ngờ xuất hiện hotsearch liên quan tới Song Hye Kyo và ngay lập tức No.1 bảng tìm kiếm. Điều này chứng tỏ sức hút không hề nhỏ của người đẹp họ Song tại Trung Quốc.

Nội dung hotseach chính là: "Hoá ra Song Hye Kyo là nghệ sĩ trực thuộc công ty của Vương Gia Vệ".

Được biết, thời điểm lấn sân sang thị trường Trung Quốc vào năm Song Hye Kyo đã có mối quan hệ vô cùng tốt đẹp với đạo diễn Vương Gia Vệ. Cả hai quen biết nhau từ năm 2004 khi có dịp gặp gỡ tại LHP Quốc tế Busan. Vào năm 2008, chính Vương Gia Vệ còn mời Song Hye Kyo đến New York để tham gia buổi công chiếu bộ phim "My Blueberry Nights" do ông làm đạo diễn.

Song Hye Kyo cũng nhận lời mời tham gia bộ phim "The Grand Master" của đạo diễn Vương Gia Vệ đóng cùng Lương Triều Vỹ và Chương Tử Di. Đây cũng là bộ phim khởi đầu cho mối quan hệ tốt đẹp suốt bao nhiêu năm của Song Hye Kyo cùng Chương Tử Di, Vương Gia Vệ.

Trong đám cưới của Song Hye Kyo và Song Joong Ki, Vương Gia Vệ không có mặt nhưng đã gửi tặng đôi uyên ương vòng long phượng với lời chúc mừng hạnh phúc. Đáng tiếc cuộc hôn nhân của Song Hye Kyo - Song Joong Ki lại nhanh chóng đứt đoạn.

Song Hye Kyo và Vương Gia Vệ.

Còn Chương Tử Di cũng không quản đường xá xa xôi mà trực tiếp góp mặt trong đám cưới của Song Hye Kyo và Song Joong Ki khi đó.

Năm 2019, tại Lễ trao giải Kim Tượng lần thứ 38 diễn, Song Hye Kyo tiết lộ đã ký hợp đồng với hãng phim Trạch Đông của Vương Gia Vệ nhằm phát triển con đường điện ảnh bên Trung. Theo thỏa thuận, phía công ty của đạo diễn Vương Gia Vệ sẽ hỗ trợ cho mọi hoạt động đóng phim của Song Hye Kyo tại Trung Quốc. Tuy nhiên, 4 năm trôi qua Song Hye Kyo vẫn chưa có tác phẩm nào ở thị trường Trung Quốc.

Dưới phần bình luận của cư dân mạng, nhiều người cho rằng đây là lý do Song Hye Kyo luôn được "o bế" tại Trung Quốc bởi có sự nhúng tay của bộ phận truyền thông từ hãng phim lớn của Vương Gia Vệ. Bên cạnh đó, nhiều người cũng nhắc lại tin đồn Song Hye Kyo được một đại gia Hong Kong (Trung Quốc) bao nuôi.

Thời điểm Song Hye Kyo và Song Joong Ki ly hôn, thậm chí còn có tin đồn do nhà trai phát hiện mối quan hệ của người đẹp họ Song với người tình đại gia nên mới quyết định chia tay. Tin đồn này không chỉ xuất hiên trong vòng netizen trên mạng xã hội mà nhiều lần được các báo "lá cải" Trung Quốc chia sẻ.

Không lâu sau, trang QQ dẫn lời báo chí Hong Kong tiết lộ nữ diễn viên Hậu Duệ Mặt Trời đang hẹn hò và muốn tái hôn với một tỷ phú Hong Kong. Thực chất, tin đồn này đã râm ran từ lâu, nhưng sau khi cô ly hôn bỗng hot trở lại. Một nhà báo Trung Quốc tiết lộ đây là một vị tỷ phú trẻ người Hong Kong.

Sự thật những tin đồn thất thiệt

Từ khi bước chân vào showbiz, Song Hye Kyo đã sống cùng những tin đồn. Trong một bài phỏng vấn, Song Hye Kyo tự thừa nhận trước đây cô thường im lặng vì nghĩ rằng tin đồn thì vẫn mãi là tin đồn. Tuy nhiên, giai đoạn gần đây, người đẹp đã học cách bảo vệ mình hơn trước những tin đồn ác ý bằng cách nhờ pháp luật.

Năm 2016, kẻ phát tán tin đồn Song Hye Kyo làm gái bao bị phạt 3 triệu won vì làm tổn hại danh dự của diễn viên "Ngôi nhà hạnh phúc". Theo Dispatch đưa tin, một người đàn ông họ Seo đã lan truyền thông tin Song Hye Kyo được một chính khách nổi tiếng bao nuôi: "Tôi không thể chấp nhận được việc cô ta được một chính khách bao dưỡng. Chắc chắn phía sau Song Hye Kyo trốn thuế có người chống lưng, thậm chí công ty quản lý của cô ta cũng liên quan".

Năm 2019, thời điểm Song Hye Kyo và Song Joong Ki ly hôn, người đẹp họ Song bị bủa vây xung quanh với vô số tin đồn ác ý. Lần này, Song Hye Kyo cũng nhờ cậy tới pháp luật để kiện những kẻ tung tin đồn. Phía công ty của Song Hye Kyo đã khởi kiện những cá nhân liên quan đến các tin đồn thất thiệt, ảnh hưởng tới danh dự của nữ diễn viên, bao gồm tin đồn ngoại tình và tin đồn có đại gia bao nuôi...