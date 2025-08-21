HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nét đến từng chi tiết: Lê Hoàng Hiệp, Ngô Lâm Phương, Bảo Trinh và dàn "cực phẩm quân đội" trong Tổng hợp luyện lần 1

Trần Hà - Ảnh/Clip: Như Hoàn, Viết Thanh, Quân, |

Đây là buổi Tổng hợp luyện đầu tiên cho Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Chiều (21/8) tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) diễn ra Tổng hợp luyện lần đầu tiên cho Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Ngay từ trưa, nhiều người dân đã đổ ra khắp các tuyến phố nơi đoàn diễu binh, diễu hành đi qua. 

Đến khoảng 15h, các lực lượng tham gia bắt đầu tập kết. Trong bộ lễ phục chỉnh tề, những chiến sĩ bước đi đầy khí thế, rạng rỡ trong tiếng hò reo, cổ vũ nồng nhiệt của người dân. Không chỉ gây ấn tượng bởi thần thái nghiêm nghị và phong thái tự tin, những nam thanh, nữ tú trong hàng ngũ chiến sĩ còn gây sốt nhờ ngoại hình ưa nhìn, gương mặt sáng, vóc dáng chuẩn và nụ cười rạng rỡ. 

Nhiều bình luận trên mạng xã hội còn gọi vui đây là "dàn visual cực phẩm" trong đội hình A80. 

Clip: Chùm ảnh cận cảnh visual "xịn đét" của nam, nữ chiến sĩ A80 gây sốt.

Một loạt các gương mặt chiến sĩ nổi tiếng trên mạng xã hội như Lê Hoàng Hiệp, Bảo Trinh, Ngô Lâm Phương, Trần Quang Khải,... xuất hiện, thu hút sự quan tâm lớn.

Nét đến từng chi tiết: Lê Hoàng Hiệp, Ngô Lâm Phương, Bảo Trinh và dàn "cực phẩm quân đội" trong Tổng hợp luyện lần 1 - Ảnh 1.
Nét đến từng chi tiết: Lê Hoàng Hiệp, Ngô Lâm Phương, Bảo Trinh và dàn "cực phẩm quân đội" trong Tổng hợp luyện lần 1 - Ảnh 2.
Nét đến từng chi tiết: Lê Hoàng Hiệp, Ngô Lâm Phương, Bảo Trinh và dàn "cực phẩm quân đội" trong Tổng hợp luyện lần 1 - Ảnh 3.

Thượng Úy Lê Hoàng Hiệp Khối Tác chiến điện tử.

Nét đến từng chi tiết: Lê Hoàng Hiệp, Ngô Lâm Phương, Bảo Trinh và dàn "cực phẩm quân đội" trong Tổng hợp luyện lần 1 - Ảnh 4.
Nét đến từng chi tiết: Lê Hoàng Hiệp, Ngô Lâm Phương, Bảo Trinh và dàn "cực phẩm quân đội" trong Tổng hợp luyện lần 1 - Ảnh 5.
Nét đến từng chi tiết: Lê Hoàng Hiệp, Ngô Lâm Phương, Bảo Trinh và dàn "cực phẩm quân đội" trong Tổng hợp luyện lần 1 - Ảnh 6.
Nét đến từng chi tiết: Lê Hoàng Hiệp, Ngô Lâm Phương, Bảo Trinh và dàn "cực phẩm quân đội" trong Tổng hợp luyện lần 1 - Ảnh 7.

Trung úy Ngô Lâm Phương Khối nữ Sĩ quan Quân y.

Nét đến từng chi tiết: Lê Hoàng Hiệp, Ngô Lâm Phương, Bảo Trinh và dàn "cực phẩm quân đội" trong Tổng hợp luyện lần 1 - Ảnh 8.

Bảo Trinh khối nữ Cảnh sát Đặc nhiệm.

Nét đến từng chi tiết: Lê Hoàng Hiệp, Ngô Lâm Phương, Bảo Trinh và dàn "cực phẩm quân đội" trong Tổng hợp luyện lần 1 - Ảnh 9.
Nét đến từng chi tiết: Lê Hoàng Hiệp, Ngô Lâm Phương, Bảo Trinh và dàn "cực phẩm quân đội" trong Tổng hợp luyện lần 1 - Ảnh 10.

Trung úy Trần Quang Khải khối trưởng Khối nam sĩ quan Biên phòng

Cùng ngắm loạt ảnh cận cảnh visual "đỉnh chóp" của nam, nữ chiến sĩ A80:

Nét đến từng chi tiết: Lê Hoàng Hiệp, Ngô Lâm Phương, Bảo Trinh và dàn "cực phẩm quân đội" trong Tổng hợp luyện lần 1 - Ảnh 11.
Nét đến từng chi tiết: Lê Hoàng Hiệp, Ngô Lâm Phương, Bảo Trinh và dàn "cực phẩm quân đội" trong Tổng hợp luyện lần 1 - Ảnh 12.

Các cực phẩm nhan sắc khối Nữ Quân nhạc.

Nét đến từng chi tiết: Lê Hoàng Hiệp, Ngô Lâm Phương, Bảo Trinh và dàn "cực phẩm quân đội" trong Tổng hợp luyện lần 1 - Ảnh 13.
Nét đến từng chi tiết: Lê Hoàng Hiệp, Ngô Lâm Phương, Bảo Trinh và dàn "cực phẩm quân đội" trong Tổng hợp luyện lần 1 - Ảnh 14.
Nét đến từng chi tiết: Lê Hoàng Hiệp, Ngô Lâm Phương, Bảo Trinh và dàn "cực phẩm quân đội" trong Tổng hợp luyện lần 1 - Ảnh 15.
Nét đến từng chi tiết: Lê Hoàng Hiệp, Ngô Lâm Phương, Bảo Trinh và dàn "cực phẩm quân đội" trong Tổng hợp luyện lần 1 - Ảnh 16.

Khối Cảnh sát Đặc nhiệm. 

Nét đến từng chi tiết: Lê Hoàng Hiệp, Ngô Lâm Phương, Bảo Trinh và dàn "cực phẩm quân đội" trong Tổng hợp luyện lần 1 - Ảnh 17.
Nét đến từng chi tiết: Lê Hoàng Hiệp, Ngô Lâm Phương, Bảo Trinh và dàn "cực phẩm quân đội" trong Tổng hợp luyện lần 1 - Ảnh 18.

Hạ sĩ Bùi Thị Phương Ngọc (thứ hai từ phải vào) cùng các nữ chiến sĩ của khối nữ Chiến sĩ Biệt động.

Nét đến từng chi tiết: Lê Hoàng Hiệp, Ngô Lâm Phương, Bảo Trinh và dàn "cực phẩm quân đội" trong Tổng hợp luyện lần 1 - Ảnh 19.
Nét đến từng chi tiết: Lê Hoàng Hiệp, Ngô Lâm Phương, Bảo Trinh và dàn "cực phẩm quân đội" trong Tổng hợp luyện lần 1 - Ảnh 20.
Nét đến từng chi tiết: Lê Hoàng Hiệp, Ngô Lâm Phương, Bảo Trinh và dàn "cực phẩm quân đội" trong Tổng hợp luyện lần 1 - Ảnh 21.

Những "bông hồng thép" thuộc khối Nữ Cánh sát Giao thông.

Nét đến từng chi tiết: Lê Hoàng Hiệp, Ngô Lâm Phương, Bảo Trinh và dàn "cực phẩm quân đội" trong Tổng hợp luyện lần 1 - Ảnh 22.

Khối Nữ du kích miền Nam. Trông ai cũng xinh xắn, tươi tắn.

Nét đến từng chi tiết: Lê Hoàng Hiệp, Ngô Lâm Phương, Bảo Trinh và dàn "cực phẩm quân đội" trong Tổng hợp luyện lần 1 - Ảnh 23.

Dân mạng dí dỏm "thiếu mỗi cái vương miện nữa là thành hoa hậu".

Nét đến từng chi tiết: Lê Hoàng Hiệp, Ngô Lâm Phương, Bảo Trinh và dàn "cực phẩm quân đội" trong Tổng hợp luyện lần 1 - Ảnh 24.

Nét đến từng chi tiết: Lê Hoàng Hiệp, Ngô Lâm Phương, Bảo Trinh và dàn "cực phẩm quân đội" trong Tổng hợp luyện lần 1 - Ảnh 25.

Hai chiến sĩ thuộc Khối nữ Sĩ quan Quân y.

Nét đến từng chi tiết: Lê Hoàng Hiệp, Ngô Lâm Phương, Bảo Trinh và dàn "cực phẩm quân đội" trong Tổng hợp luyện lần 1 - Ảnh 26.
Nét đến từng chi tiết: Lê Hoàng Hiệp, Ngô Lâm Phương, Bảo Trinh và dàn "cực phẩm quân đội" trong Tổng hợp luyện lần 1 - Ảnh 27.
Nét đến từng chi tiết: Lê Hoàng Hiệp, Ngô Lâm Phương, Bảo Trinh và dàn "cực phẩm quân đội" trong Tổng hợp luyện lần 1 - Ảnh 28.
Nét đến từng chi tiết: Lê Hoàng Hiệp, Ngô Lâm Phương, Bảo Trinh và dàn "cực phẩm quân đội" trong Tổng hợp luyện lần 1 - Ảnh 29.

Khối nam sĩ quan Biên phòng cũng toàn cực phẩm thế này đây. 

Nét đến từng chi tiết: Lê Hoàng Hiệp, Ngô Lâm Phương, Bảo Trinh và dàn "cực phẩm quân đội" trong Tổng hợp luyện lần 1 - Ảnh 30.

Khối Sĩ quan Đặc công.

Nét đến từng chi tiết: Lê Hoàng Hiệp, Ngô Lâm Phương, Bảo Trinh và dàn "cực phẩm quân đội" trong Tổng hợp luyện lần 1 - Ảnh 31.

Phải gọi là "đỉnh nóc, kịch trần, bay phấp phới".

 

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại