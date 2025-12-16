Hình ảnh được đăng tải cho thấy một nền tảng di động không người lái, điều khiển từ xa đang được sử dụng gần tiền tuyến, theo báo cáo của @TheDeadDistrict trên trang X.

Đây chính là tổ hợp robot trên mặt đất mà các nguồn truyền thông của Nga trước đây đã trình diễn như một bệ phóng mang theo súng phóng lựu nhiệt áp.

Trước đó, đã xuất hiện hình ảnh người Nga đã trang bị cho robot chiến đấu Omych súng phun lửa nhiệt áp Shmel, định vị nó như một phương tiện cho các hoạt động tấn công và phá hủy công sự.

Nền tảng này có kích thước nhỏ gọn, khung gầm bánh xích và được thiết kế để hoạt động trong khu vực tiếp xúc trực tiếp với hỏa lực của đối phương.

Nền tảng robot Omych của Nga đang hoạt động tại một khu vực giao tranh.

So sánh các đặc điểm hình ảnh - bố cục thân xe, khung gầm và vị trí đặt vũ khí - cho thấy phương tiện mới này thuộc cùng một loại nền tảng robot mặt đất Omych.

Như vậy những gì diễn ra tại thực địa không xác nhận đây là một cuộc trình diễn, mà ít nhất là một ứng dụng thực địa hạn chế của nền tảng robot nói trên.

Đồng thời các chuyên gia nhấn mạnh rằng hiệu quả và khả năng sống sót của Omych trong điều kiện chiến đấu thực tế vẫn còn là điều đáng nghi vấn, do tính dễ bị tổn thương cao của các phương tiện như vậy trước pháo binh, máy bay không người lái FPV và thiết bị tác chiến điện tử.

Robot Omych vừa là nền tảng tấn công, vừa là phương tiện vận tải.

Ngoài ra, cần nhấn mạnh rằng mặc dù Omych được định vị là không người lái, nhưng các bức ảnh được công bố cho thấy rõ thiết bị điều khiển cho phép quân nhân kiểm soát trực tiếp.

Điều này cho thấy phương tiện chưa thực sự hoàn hảo, nhưng cũng có khả năng đây là kênh kiểm soát dự phòng nhằm đáp ứng yêu cầu thực tế của binh sĩ trên chiến trường.