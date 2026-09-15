Nên mua iPhone 18 Pro Max hay iPhone Duo?

Nhiều người đang băn khoăn lựa chọn iPhone 18 Pro Max truyền thống và iPhone Duo màn hình gập Titanium đầu tiên, cùng tìm hiểu hai dòng sản phẩm này nhé.

iPhone 18 Pro Max - trải nghiệm flagship toàn diện

iPhone 18 Pro Max tiếp tục định hướng là mẫu iPhone cao cấp nhất dành cho nhóm khách hàng ưu tiên sự ổn định, hiệu năng mạnh mẽ và khả năng đáp ứng nhiều nhu cầu trong thời gian dài. Thiết bị sở hữu màn hình Super Retina XDR OLED 6,9 inch ấn tượng, hệ thống camera 48MP Pro Fusion chuyên nghiệp cùng nền tảng xử lý từ chip A20 Pro, giúp đáp ứng tốt các tác vụ từ làm việc, chỉnh sửa nội dung đến giải trí cao cấp.

Điểm mạnh của iPhone 18 Pro Max nằm ở sự cân bằng giữa các yếu tố quan trọng trên một chiếc smartphone. Người dùng có thể quay chụp chất lượng cao với dải thu phóng quang học lên đến 16x (phóng đại 8x), chơi game đồ họa nặng, mở khóa bằng Face ID hoặc khai thác các tính năng Apple Intelligence. Thời lượng pin cực kỳ ấn tượng với thời gian xem video lên đến 43 giờ.

iPhone 18 Pro Max.

Bên cạnh đó, thiết kế truyền thống nguyên khối giúp iPhone 18 Pro Max có lợi thế về độ quen thuộc và tính thực dụng. Người dùng dễ dàng bảo vệ thiết bị bằng các phụ kiện phổ biến và sử dụng ổn định trong mọi tình huống hằng ngày.

iPhone Duo - trải nghiệm công nghệ đột phá

Khác với thiết kế truyền thống, iPhone Duo là đại diện cho dòng iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple. Máy sở hữu màn hình chính gập 7,6 inch (hỗ trợ Apple Pencil) kết hợp màn hình ngoài 5,4 inch linh hoạt. Thiết bị sử dụng chất liệu Titanium cao cấp, bảo mật cảm biến vân tay Touch ID ở nút sườn và hệ thống camera 48MP Dual Fusion. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho khách hàng muốn sở hữu trải nghiệm màn hình lớn đa nhiệm vượt trội và phong cách thiết kế thời thượng.

Với người dùng muốn trải nghiệm công nghệ mới, cần một thiết bị khác biệt và thường xuyên làm việc với nội dung trên màn hình lớn, iPhone Duo là lựa chọn đáng chú ý trong thế hệ iPhone mới.

iPhone Duo đại diện cho dòng iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple.

Nên chọn iPhone 18 Pro Max hay iPhone Duo?

iPhone 18 Pro Max và iPhone Duo hướng đến hai nhóm nhu cầu khác nhau thay vì cạnh tranh trực tiếp. Một bên tập trung hoàn thiện trải nghiệm smartphone cao cấp truyền thống với màn hình Super Retina XDR 6,9 inch, trong khi một bên mở rộng giới hạn sử dụng bằng thiết kế gập Titanium cùng màn hình trong 7,6 inch.

iPhone 18 Pro Max sẽ phù hợp hơn với người dùng cần một thiết bị mạnh mẽ để sử dụng ổn định mỗi ngày. Đây là lựa chọn dành cho những ai ưu tiên hệ thống camera 48MP Pro Fusion (phạm vi thu phóng quang học 16x, zoom kỹ thuật số 40x), chip A20 Pro đỉnh cao, thời lượng pin ấn tượng (thời gian xem video lên đến 43 giờ) và hệ thống bảo mật Face ID quen thuộc.

Trong khi đó, iPhone Duo phù hợp với nhóm khách hàng muốn khám phá trải nghiệm mới, thường xuyên đọc tài liệu, làm việc đa nhiệm hoặc cần không gian hiển thị lớn trên màn hình gập 7,6 inch có hỗ trợ Apple Pencil. Mẫu máy này được trang bị cảm biến vân tay Touch ID ở nút sườn, camera 48MP Dual Fusion và công nghệ eSIM.

Với những người đang sử dụng iPhone đời cũ và muốn nâng cấp lên một thiết bị cao cấp, việc lựa chọn có thể dựa trên cách sử dụng thực tế: nếu ưu tiên một chiếc điện thoại toàn diện, iPhone 18 Pro Max là phương án cân bằng; nếu muốn thay đổi trải nghiệm và khai thác lợi thế của màn hình gập, iPhone Duo sẽ mang đến nhiều điểm mới đột phá.

Ngay sau sự kiện ra mắt iPhone 18 series, các nhà bán lẻ giá bán tại Việt Nam đều đã nhanh chóng công bố giá bán. Tại Viettel Store, iPhone 18 Pro Max 256GB có giá niêm yết 41.999.000 VND, trong khi iPhone Duo 256GB có giá niêm yết 64.990.000 VND - nhỉnh hơn đến 24 triệu VND.

iPhone 18 Pro Max và iPhone Duo hướng đến hai nhóm nhu cầu khác nhau thay vì cạnh tranh trực tiếp.

Sự xuất hiện đồng thời của iPhone 18 Pro Max và iPhone Duo cho thấy Apple đang tiếp cận nhiều nhóm khách hàng cao cấp hơn. Thay vì chỉ nâng cấp cấu hình, hãng mở rộng lựa chọn dựa trên phong cách sử dụng, giúp người dùng dễ dàng tìm được thiết bị phù hợp với nhu cầu cá nhân.