Trong quý 1, nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 5,3% so với cùng kỳ năm ngoái, nhanh hơn mức dự kiến 4,6% của các nhà kinh tế mà Reuters thăm dò ý kiến. Trung Quốc đang duy trì mục tiêu tăng trưởng trong năm nay mặc cho căng thẳng thương mại gia tăng với phương Tây.

Dữ liệu từ Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc cho thấy tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 3 cao hơn so với mức 5,2% của quý 4 năm 2023.

GDP hàng quý của Trung Quốc tính đến hiện tại

Nhà kinh tế trưởng về Trung Quốc Ding Shuang tại Standard Chartered Bank cho biết: “Các số liệu này được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng nhanh chóng trong lĩnh vực dịch vụ. Bên cạnh đó, nhu cầu nước ngoài gia tăng đang thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu trong lĩnh vực công nghiệp”. Vị chuyên gia cho biết thêm rằng những vấn đề nảy sinh với phương Tây đang đặt ra thách thức đối với lĩnh vực thương mại của Trung Quốc.

Tuần trước, Morgan Stanley đã nâng dự báo GDP thực năm 2024 của Trung Quốc từ mức 4,2% lên 4,8%.

Theo Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, doanh số bán lẻ tháng 3 đã tăng 3,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Đầu tư tài sản cố định quý 1 đã tăng 4,5% so với cùng kỳ năm ngoái, và cao hơn mức tăng 4,2% trong hai tháng đầu năm.

Doanh số bán lẻ hàng tháng của Trung Quốc

Đầu tư bất động sản, rào cản chính đối với tăng trưởng GDP năm ngoái, đã giảm 9,5% trong quý đầu tiên so với cùng kỳ năm 2023. Trong khi đó, đầu tư tư nhân – thước đo niềm tin của nhà đầu tư- tăng 0,5% trong ba tháng đầu năm. Sản lượng công nghiệp của Trung Quốc tháng 3 đã tăng 4,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Và tỷ lệ thất nghiệp chung ở thành thị ở mức 5,2% trong tháng 3, thấp hơn so với 5,3% trong hai tháng đầu năm.

Bắc Kinh đã đặt mục tiêu tăng trưởng hàng năm ở “khoảng 5%”. Nhưng mục tiêu này được coi là táo bạo, vì mức cao của năm ngoái và sự sụt giảm liên tục trong lĩnh vực bất động sản.

Nhà kinh tế trưởng Ding Shuang ước tính nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sẽ tăng trưởng 4,8% trong năm nay, do những thách thức trong nửa cuối năm.