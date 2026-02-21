Nền kinh tế lớn nhất thế giới đón tin buồn

Tăng trưởng kinh tế Mỹ vào cuối năm 2025 chậm hơn dự kiến vì việc Chính phủ đóng cửa ảnh hưởng đến chi tiêu và đầu tư. Cụ thể, Bộ Thương mại Mỹ cho biết tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý 4/2025 tăng 1,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức này thấp hơn nhiều so với dự báo tăng 2,5% của Dow Jones.

Chi tiêu tiêu dùng tăng chậm lại trong quý. Chi tiêu chính phủ giảm mạnh trong quý do thời gian đóng cửa dài kỷ lục. Bộ Thương mại ước tính việc đóng cửa làm giảm khoảng 1 điểm phần trăm tăng trưởng. Cơ quan này cho biết tác động chính xác không thể định lượng.

Tính chung cả năm 2025, kinh tế Mỹ tăng trưởng 2,2%. Mức này thấp hơn mức tăng 2,8% của năm 2024.

Nhà kinh tế trưởng Chris Rupkey tại Fwdbonds cho rằng việc đóng cửa Chính phủ liên bang đã khiến nền kinh tế lệch khỏi quỹ đạo tăng trưởng mạnh trong quý 4. Ông nhận định đây là yếu tố chỉ xảy ra một lần và khó lặp lại vào đầu năm 2026.

Trước khi số liệu được công bố, Tổng thống Donald Trump cảnh báo GDP sẽ yếu và chỉ ra nguyên nhân từ việc đóng cửa Chính phủ. Ông viết trên Truth Social rằng việc đóng cửa khiến GDP Mỹ giảm ít nhất hai điểm phần trăm.

Ông cũng kêu gọi hạ lãi suất và chỉ trích Chủ tịch Fed. Ông Trump nhiều lần phê bình Chủ tịch Fed Jerome Powell vì không cắt giảm lãi suất mạnh tay hơn. ﻿

Trong khi Tổng thống Trump quy trách nhiệm cho việc Chính phủ đóng cửa, Bộ Thương mại cho biết đà giảm tốc của GDP, sau khi tăng 4,4% trong quý 3, phản ánh sự suy yếu của chi tiêu tiêu dùng và xuất khẩu. Song song với đó là tác động từ việc Chính phủ đóng cửa từ ngày 1/10 đến 12/11.

Bà Heather Long, nhà kinh tế trưởng tại Navy Federal Credit Union, cho rằng việc đóng cửa đã ảnh hưởng đến tăng trưởng cuối năm 2025. Bà dự báo kinh tế có thể phục hồi vào đầu năm 2026. Bà cũng nhận định kinh tế Mỹ vẫn thể hiện khả năng chống chịu trong năm 2025 nhờ tiêu dùng vững và làn sóng trí tuệ nhân tạo.

Dù GDP tổng thể thấp hơn kỳ vọng, một số chỉ báo nền tảng vẫn tích cực. Chỉ tiêu “doanh số cuối cùng tới người mua tư nhân trong nước”, một thước đo quan trọng của Fed, tăng 2,4% trong quý. Mức này thấp hơn 0,5 điểm phần trăm so với quý trước nhưng vẫn phản ánh nhu cầu cơ bản ổn định trong nền kinh tế 31.500 tỷ USD.

Tổng đầu tư tư nhân trong nước tăng 3,8% sau khi đi ngang trong quý 3.

Ở chiều ngược lại, chi tiêu và đầu tư của khu vực chính phủ giảm 5,1%. Mức giảm chủ yếu do chi tiêu cấp liên bang giảm 16,6%. Mức tăng 2,4% của chính quyền bang và địa phương chỉ bù đắp một phần.

Theo CNBC﻿