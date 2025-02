Nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á công bố tăng trưởng GDP năm 2024, cao hay thấp so với Việt Nam?

Theo số liệu được Cơ quan thống kê Indonesia công bố, năm 2024, nền kinh tế Indonesia ghi nhận tăng trưởng GDP đạt 5,03%, gần tương đương với tốc độ tằng trưởng của năm 2023 (5,05%). Song, tăng trưởng của năm 2024 lại là mức tăng trưởng thấp nhất của quốc gia này trong ba năm trở lại đây. Kể từ đại dịch COVID-19, tăng trưởng của nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á chỉ dao động quanh mức 5%.

Tính riêng quý 4/2024, GDP của Indonesia tăng 5,02%, không thay đổi nhiều so với mức tăng trưởng 4,95% quốc gia này đã đạt được trong quý 3/2024. Trong đó, tiêu dùng hộ gia đình, lĩnh vực vốn chiếm hơn một nửa GDP của Indonesia, tăng 4,98% so với cùng kỳ năm ngoái trong bối cảnh chi tiêu cho kỳ nghỉ lễ. Đầu tư tăng 5,03% so với cùng kỳ.

Theo các chuyên gia phân tích, một số động lực tăng trưởng tích cực đã góp phần giúp nền kinh tế Indonesia đạt kết quả 5,03% gồm việc ngân hàng trung ương cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản kể từ tháng 9 và các ưu đãi của Chính phủ như cắt giảm thuế tài sản và tăng lương tối thiểu. Bên cạnh đó, lĩnh vực đầu tư ghi nhận tăng trưởng ở mức 4,61% trong năm 2024 so với cùng kỳ năm trước, là mức cao nhất trong sáu năm trở lại đây.

Song, giới chuyên gia cũng cho rằng, sự leo thang trở lại của các tranh chấp thương mại toàn cầu đặt ra thách thức trong những năm tới, làm gia tăng sự bất ổn trong kinh doanh.

Tháng trước, Ngân hàng Indonesia (BI) đã trích dẫn viễn cảnh thuế quan của Hoa Kỳ làm gián đoạn hoạt động thương mại và làm suy yếu nhu cầu toàn cầu khi hạ dự báo tăng trưởng năm 2025 xuống mức 4,7%-5,5% từ mức 4,8%-5,6%.

Chuyên gia kinh tế Ryota Abe của SMBC cho biết: "Do doanh số bán ô tô yếu hơn dự kiến cho thấy nhu cầu đối với hàng hóa bền vững chậm chạp, Ngân hàng Indonesia (BI) có thể sẽ cân nhắc cắt giảm lãi suất nhiều hơn để hỗ trợ nền kinh tế", đồng thời lưu ý rằng ngân hàng này cũng sẽ tập trung vào việc cố gắng giữ đồng rupiah ổn định so với đồng đô la Mỹ.

"Tôi kỳ vọng ngân hàng sẽ cắt giảm (lãi suất) thêm một lần nữa để hỗ trợ nền kinh tế vào năm 2025 và kỳ vọng tốc độ tăng trưởng GDP năm 2025 sẽ là 5,1%", ông Abe cho biết, đồng thời nói thêm rằng tăng trưởng có thể cao hơn nếu Ngân hàng Indonesia (BI) nới lỏng chính sách mạnh mẽ hơn.

Trước đó, theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Việt Nam trong quý 4/2024 ước tính tăng 7,55% so với cùng kỳ năm trước, chỉ thấp hơn quý 4 các năm 2017, 2018 trong giai đoạn 2011-2024, duy trì xu hướng quý sau cao hơn quý trước (quý 1 tăng 5,98%, quý 2 tăng 7,25%, quý 3 tăng 7,43%).

Trong cả năm 2024, GDP của Việt Nam ước tính tăng 7,09% so với năm trước , chỉ thấp hơn tốc độ tăng của các năm 2018, 2019 và 2022 trong giai đoạn 2011-2024. Trong mức tăng tổng giá trị tăng thêm toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,27%, đóng góp 5,37%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,24%, đóng góp 45,17%; khu vực dịch vụ tăng 7,38%, đóng góp 49,46%.

Vào sáng 12/2, ngay sau khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ chín, Quốc hội khóa XV, Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, Đề án bổ sung về phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 đặt mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên (cao hơn mục tiêu Trung ương, Quốc hội đã quyết nghị là 6,5-7%, phấn đấu 7-7,5%) nhằm hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030.