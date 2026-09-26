Chọn nơi khám bệnh lâu dài không chỉ là chuyện gần hay xa.

Với người bắt đầu bước vào tuổi nghỉ hưu, nhất là khi đã có bệnh mạn tính cần theo dõi định kỳ, câu hỏi "khám ở đâu" thường khiến nhiều người băn khoăn. Một cơ sở thuận tiện cho những lần tái khám đều đặn chưa chắc phải là nơi xử lý mọi vấn đề sức khỏe, nhưng lại có thể giúp người bệnh duy trì việc theo dõi và điều trị ổn định hơn.

Nếu chỉ hỏi "bệnh viện nào tốt hơn", rất khó có đáp án chung. Với người bệnh, nơi có năng lực chuyên môn sâu chưa chắc cần thiết cho những lần khám định kỳ đơn giản. Ngược lại, gần nhà tiện đi lại để tái khám thường xuyên cũng không nhất thiết phải đáp ứng được mọi nhu cầu điều trị.

Chọn nơi mình có thể quay lại đều đặn

Hướng dẫn chăm sóc sức khỏe người cao tuổi của Tổ chức Y tế Thế giới luôn nhấn mạnh cách tiếp cận lấy người bệnh làm trung tâm và vai trò của chăm sóc ban đầu. Vì vậy, nơi theo khám lâu dài không chỉ cần tạo cảm giác yên tâm về chuyên môn mà còn phải phù hợp với nhịp sinh hoạt, sức khỏe và khả năng đi lại của mỗi người.

Với người từ trung niên trở lên, khoảng cách đến nơi khám không đơn thuần là chuyện gần hay xa. Nếu mỗi lần tái khám đều mất nhiều thời gian, phải phụ thuộc vào con cháu đưa đón hoặc phát sinh thêm chi phí di chuyển, việc duy trì lịch khám trong thời gian dài sẽ trở nên khó khăn hơn.

Một phòng khám hoặc bệnh viện gần nhà có thể là lựa chọn phù hợp nếu đáp ứng được những nhu cầu thường xuyên như theo dõi bệnh mạn tính, kiểm tra định kỳ và nhận thuốc theo chỉ định.

Không cần một nơi giải quyết mọi việc

Theo quy định phân cấp chuyên môn y tế từ ngày 1/1/2025, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ở Việt Nam được xếp theo ba cấp chuyên môn kỹ thuật gồm cấp ban đầu, cấp cơ bản và cấp chuyên sâu. Việc phân chia này giúp mỗi nơi tập trung làm đúng chức năng của mình.

Vì vậy, "bệnh viện gần nhà" và "bệnh viện lớn" không nhất thiết là hai lựa chọn loại trừ nhau. Nếu tình trạng đang được theo dõi ổn định và bác sĩ chưa yêu cầu đổi nơi điều trị, người bệnh có thể cân nhắc sự thuận tiện và khả năng tái khám đều. Khi xuất hiện những triệu chứng phức tạp hơn, các bác sĩ tuyến dưới sẽ chủ động hướng dẫn bạn chuyển lên tuyến trên.

Điểm cần thay đổi trong cách nghĩ là không nhất thiết phải tìm một bệnh viện cho mọi nhu cầu sức khỏe. Một nơi có thể phù hợp để theo dõi thường xuyên, còn cơ sở khác được tính đến khi tình trạng thay đổi.

Bảo hiểm y tế cũng là yếu tố cần tính đến

Từ ngày 1/7/2026, quyền lợi bảo hiểm y tế (BHYT) khi người dân tự đi khám ngoại trú không đúng nơi đăng ký ban đầu tại một số cơ sở cấp cơ bản và cấp chuyên sâu được mở rộng. Trong một số trường hợp, quỹ BHYT thanh toán 50% mức hưởng đối với những bệnh, nhóm bệnh trước đây chưa được thanh toán. Tuy nhiên, quy định này không có nghĩa người có thẻ BHYT đến bất kỳ bệnh viện nào cũng được hưởng quyền lợi như nhau.

Vì vậy, trước khi chọn một bệnh viện để theo khám lâu dài, người bệnh nên tìm hiểu cơ sở đó thuộc cấp chuyên môn nào, quyền lợi BHYT trong trường hợp của mình được áp dụng ra sao và khi nào cần giấy chuyển viện. Những thông tin này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khoản tiền phải tự chi trả qua mỗi lần khám, điều trị hoặc nhận thuốc.

Sau cùng, nơi phù hợp không nhất thiết phải là bệnh viện gần nhất hay lớn nhất. Với người chuẩn bị hoặc đã nghỉ hưu, điều đáng cân nhắc là nơi nào giúp mình duy trì việc tái khám thuận tiện, đồng thời có hướng xử lý rõ ràng khi tình trạng sức khỏe cần chuyên môn sâu hơn. Khi nhu cầu thay đổi, lựa chọn nơi khám cũng có thể thay đổi theo.