Negav: “30 Anh Trai đều là những người chiến thắng theo cách của riêng mình”

Sau đêm đăng quang Anh trai Say Hi mùa 2 gây nhiều tranh luận, Negav chọn cách chia sẻ thẳng thắn, điềm tĩnh về khái niệm “chiến thắng”, về sự trưởng thành sau va vấp, cũng như cách anh học lắng nghe chính mình trước khi mong được công chúng lắng nghe.

Negav là quán quân Anh trai Say Hi mùa 2

Trước khi đến với chương trình, Negav đã trải qua nhiều ồn ào và áp lực dư luận. Trong suốt hành trình tham gia, có thời điểm nào trong mùa giải khiến bạn cảm nhận rằng mình đã được công chúng thấu hiểu và lắng nghe trở lại không?

Với tôi, trước khi mong được người khác lắng nghe, điều quan trọng nhất là mình phải hiểu và lắng nghe chính mình trước. Mỗi stage trong chương trình giống như một lần tôi tự trả lời những câu hỏi còn dang dở của bản thân - mình đã học được gì, cần đối diện với điều gì và phải chấp nhận điều gì để bước tiếp một cách tử tế hơn.

Khi đã hiểu rõ những điều đó, tôi mới có thể hồi đáp một cách trọn vẹn với những người luôn chờ đợi và tin tưởng mình. Tôi muốn họ biết rằng tôi luôn lắng nghe, luôn ý thức được những điều chưa trọn vẹn mà khán giả đã phải đồng hành cùng mình.

Tôi cho rằng chỉ khi bản thân đứng vững hơn, thì những người yêu thương mình mới có thể yên tâm và tự hào. Còn với công chúng, tôi chọn chia sẻ câu chuyện của mình bằng âm nhạc – khi bản thân đã đủ bình tĩnh và chín chắn. Tôi không đặt nặng việc phải được lắng nghe bởi thật nhiều người ngay lập tức. Chỉ cần từng nhóm khán giả nhỏ, từng người một, cảm nhận và hiểu dần qua từng stage, với tôi như vậy đã là một sự lắng nghe rất đáng trân trọng rồi.

Sau khi Negav đăng quang, đã xuất hiện không ít tranh luận và ý kiến trái chiều, trong đó có quan điểm cho rằng kết quả chịu ảnh hưởng lớn từ bình chọn khán giả, khiến yếu tố fandom lấn át tính công bằng. Với tư cách là người giành chiến thắng, Negav nhìn nhận những ý kiến này như thế nào?

Tôi nghĩ nhiều về khái niệm “chiến thắng” sau chương trình. Với cá nhân tôi, khoảnh khắc được lắng nghe và được nhìn nhận lại một cách công bằng đã là giá trị lớn hơn bất kỳ danh hiệu nào. Tôi tôn trọng mọi ý kiến của khán giả, kể cả những ý kiến trái chiều.

Mỗi cuộc thi đều có cơ chế và luật chơi riêng, và việc bình chọn của khán giả là một phần cấu thành quan trọng của chương trình. Tôi xem đó là sự lựa chọn tập thể, phản ánh tình cảm và sự đồng hành mà khán giả dành cho các thí sinh trong suốt hành trình, chứ không chỉ cho riêng tôi.

Quan trọng hơn, với tôi, cả 30 Anh Trai đều là những người chiến thắng theo cách của riêng mình. Mỗi người đã đi qua chương trình bằng nỗ lực, tài năng và dấu ấn cá nhân khác nhau, và đều nhận lại sự yêu thương, bài học và cơ hội mới. Khi bước ra khỏi cuộc thi, nếu mỗi người trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình, thì đó đã là một chiến thắng rất trọn vẹn rồi.

Giải thưởng Quán quân Anh Trai “Say Hi” 2025 có làm thay đổi mục tiêu âm nhạc của Negav trong thời gian tới, hay đó là một cột mốc để bắt đầu lại?

Với tôi, âm nhạc là cách để tôi giao tiếp với khán giả, mục tiêu trước giờ vẫn là vậy, chẳng qua là, giai đoạn này sẽ là âm nhạc của một Negav đã trưởng thành.

Nếu có cơ hội nói một câu với những khán giả vẫn còn hoài nghi về chiến thắng này, bạn sẽ nói gì?

Thời gian sẽ có câu trả lời, tôi không thể ép buộc người khác khi mình chưa có hành động gì cụ thể.

Negav tự đánh giá đâu là sân khấu hoặc khoảnh khắc thể hiện rõ nhất sự trưởng thành của mình trong mùa giải?

Từ khi bắt đầu sự nghiệp, điều tôi tự hào nhất là luôn chân thật với các sản phẩm âm nhạc của mình. Tức là từ trải nghiệm cá nhân, tư duy thời điểm đó như thế nào, âm nhạc tôi sẽ như vậy, và ở Anh Trai “Say Hi” 2025, sân khấu chứng kiến sự trưởng thành của tôi chính là It’s Gon’ Be Alright. Nó không chỉ đại diện cho việc tôi ở mùa giải mà còn cho cả hành trình làm nghề của tôi.

Đâu là khoảng thời gian khó khăn nhất của Negav ở Anh Trai “Say Hi” 2025 nói riêng và trong suốt sự nghiệp nói chung?

Mỗi thời khắc, trải nghiệm trong cuộc sống này với tôi đều đáng quý. Do vậy, sau tất cả việc được sống với đam mê âm nhạc, được đến gần hơn với khán giả thêm từng chút một đã là điều tôi luôn khắc ghi trong suốt hành trình sự nghiệp của mình.

Phía trước vẫn còn rất nhiều cơ hội và thử thách, tôi sẽ cố gắng mỗi ngày, bằng sự kiên trì và chân thành, để xứng đáng với tình cảm mà mọi người đã, đang và sẽ dành cho mình.

Negav học được những gì sau những khó khăn, vấp ngã trong sự nghiệp? Người bạn muốn cảm ơn nhất hiện tại là ai?

Tôi học được nhiều điều, rằng không phải ồn ào mới là niềm vui, phải biết kiểm soát phát ngôn Tôi học được rằng sự trưởng thành của một nghệ sĩ không chỉ đến từ sáng tạo, mà còn từ cách mình ứng xử trong công việc và cuộc sống.

Hiện tại, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến những người đã luôn ở bên, tin tưởng và đồng hành cùng tôi trong suốt hành trình vừa qua. Chính điều đó là động lực để tôi trưởng thành hơn mỗi ngày.

Sau ánh đèn sân khấu đăng quang, điều đầu tiên bạn muốn làm cho bản thân là gì?

Tôi đã chạy về nhà với ba mẹ, tôi biết gia đình đã trông chờ một ngày An thật sự ổn trở về lâu lắm rồi.