Navavina tối ưu kệ kho hàng theo mục tiêu vận hành doanh nghiệp

Chi phí thuê kho tăng, yêu cầu giao hàng nhanh và biến động SKU khiến bài toán lưu trữ ngày càng phức tạp. Trong thực tế, hệ thống kệ chứa hàng không chỉ là nơi đặt hàng hóa lên cao, mà là một phần của hạ tầng vận hành ảnh hưởng trực tiếp đến sức chứa, tốc độ xử lý đơn và mức độ an toàn trong kho. Nếu cấu hình thiếu phù hợp, kho có thể phát sinh lối đi lãng phí, điểm nghẽn xe nâng, thời gian tìm hàng kéo dài và rủi ro va chạm tăng.

Theo Navavina, khác biệt giữa một kho "xếp được nhiều" và một kho "chạy được trơn tru" nằm ở cách lựa chọn kệ kho hàng theo mục tiêu vận hành. Thay vì bắt đầu từ mẫu kệ có sẵn, doanh nghiệp cho biết tiếp cận từ các biến số như nhịp inbound – outbound, tỷ lệ pallet so với thùng/hộp, mức độ chọn lọc theo SKU, chiều cao khai thác, bán kính quay xe nâng và điều kiện nền kho. Từ đó, cấu hình kệ được thiết kế theo ưu tiên cụ thể: truy xuất trực tiếp, mật độ lưu trữ cao hoặc tối ưu tốc độ soạn hàng.

Navavina định vị mình là đơn vị thiết kế giải pháp kệ kho hàng theo mục tiêu vận hành, thay vì cung cấp cấu kiện rời rạc. Theo doanh nghiệp, cách tiếp cận này giúp hạn chế tình trạng "sai cấu hình ngay từ đầu" – một rủi ro có thể khiến kho phải cải tạo khi đã đi vào hoạt động.

Tối ưu kệ kho hàng bắt đầu từ luồng vận hành

Nhiều kho gặp tình trạng đầy hàng nhưng hiệu suất vẫn thấp do nút thắt nằm ở luồng di chuyển. Khi inbound thiếu vùng staging đủ chuẩn, pallet dễ bị dồn ứ. Khi lối đi không phù hợp bán kính quay xe nâng, tốc độ putaway và xuất kho giảm. Khi pick zone bố trí thiếu nguyên tắc, nhân sự phải di chuyển xa hơn và tăng nguy cơ nhầm vị trí.

Theo đại diện Navavina, một mặt bằng kho cần được phân vùng rõ ràng: inbound, pallet zone, pick zone, staging và outbound. Mỗi vùng sẽ có yêu cầu khác nhau về loại kệ và khoảng lùi kỹ thuật.

Với khu lưu trữ pallet cần truy xuất linh hoạt, cấu hình kệ kho hàng theo hướng truy cập trực tiếp giúp thuận tiện kiểm kê và linh hoạt thay đổi layout khi danh mục hàng biến động. Với nhóm hàng ổn định theo lô, doanh nghiệp có thể ưu tiên cấu hình mật độ nhằm tăng sức chứa và tối ưu diện tích sử dụng.

Tại khu vực soạn hàng, kệ trung tải thường được bố trí cho thao tác lấy hàng theo thùng hoặc hộp. Theo Navavina, việc phân tầng theo tần suất xuất kho – đặt nhóm hàng quay vòng nhanh ở tầm thao tác – có thể rút ngắn quãng đường di chuyển và giảm thời gian chuẩn bị đơn. Khi được tích hợp đúng với pallet zone, hệ thống kệ chứa hàng có thể cân bằng giữa mật độ lưu trữ và hiệu suất xử lý.

Trong thực tế, nhiều mô hình kho vận hành hiệu quả lựa chọn cấu hình "lai" (hybrid): pallet zone ưu tiên kệ kho hàng theo mục tiêu truy xuất hoặc mật độ; pick zone tối ưu thao tác bằng kệ trung tải; khu staging được thiết kế để hạn chế giao cắt giữa người và xe nâng. Theo doanh nghiệp, cách tổ chức này giúp tối ưu tổng thể thay vì đánh đổi giữa sức chứa và tốc độ.

Triển khai kệ kho hàng theo quy trình để hạn chế sai cấu hình

Một rủi ro phổ biến khi đầu tư giá kệ là lựa chọn tải trọng chưa khớp thực tế, chia nhịp thiếu hợp lý hoặc tính toán lối đi chưa phù hợp với xe nâng. Hệ quả là kho phải điều chỉnh khi đã vận hành, gây gián đoạn và tăng chi phí.

Navavina cho biết triển khai dự án theo quy trình gồm: khảo sát – tư vấn bố trí – lập danh mục vật tư (BOQ) – sản xuất – lắp đặt – nghiệm thu. Khâu tư vấn và BOQ giúp doanh nghiệp dự trù ngân sách, xác định số lượng dãy kệ, nhịp kệ và tải trọng theo từng tầng trước khi thi công. Khâu nghiệm thu tập trung vào độ ổn định khung, liên kết, giằng, độ phẳng nền và tuân thủ tải trọng thiết kế.

Đại diện doanh nghiệp cho biết Navavina áp dụng nguyên tắc bảo mật đối với dữ liệu khảo sát và mô phỏng layout của khách hàng, đồng thời giới hạn phạm vi tiếp cận theo vai trò trong quá trình triển khai.

Về năng lực, Navavina cho biết doanh nghiệp có 20 năm kinh nghiệm trong ngành giá kệ, vận hành theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, sở hữu đội ngũ hơn 200 nhân sự kỹ thuật và nhà máy 10.000 m² tại TP.HCM. Đơn vị đã triển khai hơn 10.000 dự án kệ kho trên toàn quốc, hướng tới mô hình cung cấp trọn gói từ tư vấn – sản xuất – lắp đặt đến hỗ trợ kỹ thuật sau bàn giao.

Theo Navavina, hệ thống kệ kho hàng cần được xem như một phần của chiến lược vận hành dài hạn. Khi cấu hình đúng ngay từ khâu thiết kế, doanh nghiệp không chỉ tối ưu không gian lưu trữ mà còn duy trì được nhịp xuất–nhập ổn định và khả năng mở rộng theo từng giai đoạn phát triển.

Bạn đọc có thể tham khảo định hướng lựa chọn cấu hình kệ kho hàng theo từng mô hình vận hành

