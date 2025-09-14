.t1 { text-align: justify; }

Theo giới chuyên gia quân sự Nga, lực lượng máy bay không người lái (UAV) Ukraine, với sự hỗ trợ tích cực của máy bay trinh sát và máy bay chỉ huy-cảnh báo sớm (AWACS) của Liên minh Bắc Đại Tây Dương (NATO), dường như đang chuẩn bị mở các cuộc tấn công mới vào các mục tiêu ở hậu phương Nga.

Điều này được chứng minh bằng dữ liệu từ dịch vụ Flightradar24, khi nó thể hiện rằng, các máy bay do thám của NATO hiện đang tích cực rà soát khu vực phía bắc và tây bắc Liên bang Nga.

Trong tuần qua, máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm E-550A của Không quân Ý đang hoạt động tích cực theo hướng Pskov-Leningrad và vào đêm 12 tháng 9, các chiến binh của chính quyền Kiev đã sử dụng máy bay tấn công không người lái để tập kích cảng dầu lớn nhất vùng Baltic - Primorsk.

Chỉ tính riêng đêm qua ngày 11, rạng sáng ngày 12/9, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã có 221 máy bay không người lái của đối phương đã bị bắn hạ trên các khu vực khác nhau của Nga.

Cũng trong tuần qua, máy bay trinh sát điện tử RC-135V Rivet Joint của Mỹ và máy bay trinh sát điện tử Gulfstream IV của Thụy Điển đang hoạt động theo hướng Karelian-Murmansk.

Giới chuyên gia quân sự Nga nêu rõ, hoạt động tình báo như vậy của NATO ở khu vực lân cận biên giới không phận Nga hoàn toàn không phải là hành động ngẫu nhiên.

Sau vụ khoảng 100 UAV tập kích các mục tiêu quân sự ở Ukraine và 20 UAV “lạ” bay vào Ba Lan, mà chính quyền Warsaw đổ lỗi là hành động của Moscow, Liên minh Bắc Đại Tây Dương đã hứa sẽ giúp đỡ Ukraine và Ba Lan đáp trả quân sự đối với Liên bang Nga.

Chuyên gia quân sự Nga nhận định, rõ ràng là khối quân sự phương Tây sẽ không tấn công hậu phương Nga bằng lực lượng của mình trong bất kỳ trường hợp nào, mà sẽ sử dụng bàn tay của người khác.

Việc “vạch đường chỉ lối” cho máy bay không người lái Ukraine tấn công vào các cơ sở hạ tầng năng lượng sâu trong lãnh thổ Liên bang Nga là điều mà Hoa Kỳ và các đồng minh hoàn toàn có thể sử dụng để giáng đòn vào Moscow.