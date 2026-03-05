NATO tuyên bố phá hủy tên lửa đạn đạo bay về phía Thổ Nhĩ Kỳ

Các hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa của NATO tại Đông Địa Trung Hải đã đánh chặn và phá hủy một tên lửa đạn đạo trong không phận Thổ Nhĩ Kỳ, theo Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong tuyên bố chính thức, cơ quan này cho biết: “Một tên lửa đạn đạo được phóng từ Iran và hướng về không phận Thổ Nhĩ Kỳ đã nhanh chóng bị các đơn vị phòng không đánh chặn và vô hiệu hóa”.

Theo Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, đây là trường hợp đầu tiên xảy ra kể từ khi tình hình Trung Đông leo thang gần đây.

Các mảnh vỡ của tên lửa bị bắn hạ đã rơi xuống khu vực Dörtyol thuộc tỉnh Hatay. Vụ việc không gây thương vong.

Trước đó, ngày 28/2, Mỹ và Israel bắt đầu chiến dịch quân sự nhằm vào Iran với các cuộc tấn công tên lửa và không kích quy mô lớn. Trong những ngày đầu của chiến dịch, Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei cùng một số quan chức cấp cao khác đã thiệt mạng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó cũng không loại trừ khả năng chiến dịch có thể cần tới một chiến dịch trên bộ.

Hiện hơn 50.000 binh sĩ Mỹ cùng khoảng 200 máy bay chiến đấu đang tham gia các hoạt động quân sự nhằm vào Iran.

Theo Tướng Bradley Cooper, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), 2 tàu sân bay cùng các máy bay ném bom cũng tham gia chiến dịch. Mỹ cũng đang chờ lực lượng bổ sung được triển khai tới khu vực.

Di chuyển mảnh vỡ tên lửa.