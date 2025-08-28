NATO truy lùng tàu ngầm đe dọa tàu sân bay USS Gerald R. Ford

Lực lượng Hải quân NATO bao gồm Hoa Kỳ, Anh và Na Uy đã tiến hành một chiến dịch chống tàu ngầm lớn ở Biển Na Uy sau khi có báo cáo về việc một tàu ngầm Nga được cho là đang đe dọa tàu sân bay USS Gerald R. Ford của Hoa Kỳ, tờ báo Na Uy Dagbladet đưa tin vào ngày 27 tháng 8 năm 2025.

Theo truyền thông phương Tây, máy bay chống ngầm P-8A Poseidon đóng tại Scotland (căn cứ Không lực Hoàng gia Anh Lossiemouth), Na Uy (căn cứ không quân Evenes), Iceland (Keflavik) và Sicily đã thực hiện 27 phi vụ trong nhiều ngày.

Chiến dịch này cũng có sự tham gia của khinh hạm HMS Somerset thuộc Hải quân Hoàng gia Anh, vốn hỗ trợ các hoạt động tìm kiếm trong khu vực tàu sân bay Mỹ đang tập trận với hạm đội Na Uy.

Tàu ngầm hạt nhân lớp Yasen của Nga được trang bị tên lửa siêu thanh Zircon.

Bộ Quốc phòng Anh xác nhận rằng hoạt động này không phải là cuộc tập trận mà là có thật, tuy nhiên thông tin chi tiết vẫn được giữ bí mật.

Thông báo cho biết: "Máy bay P-8 Poseidon liên tục hoạt động để bảo vệ lợi ích quốc gia và đảm bảo an ninh cho Vương quốc Anh cùng các đồng minh", nhưng từ chối tiết lộ chi tiết.

Theo các nguồn tin, tàu ngầm Nga, được cho là thuộc Hạm đội Phương Bắc, có thể đã cố gắng tiếp cận tàu sân bay USS Gerald R. Ford để thu thập thông tin tình báo hoặc chứng minh sự hiện diện của mình.

Các nhà phân tích cho rằng những sự cố như vậy phản ánh căng thẳng đang diễn ra giữa Nga và NATO ở Bắc Đại Tây Dương, đặc biệt là tại khu vực chiến lược Greenland - Iceland - Vương quốc Anh (GIUK).