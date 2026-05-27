NATO trên đà tan rã khi Mỹ giảm 1/3 số lượng chiến đấu cơ tại châu Âu?

Mỹ đã thông báo với các đồng minh NATO ở châu Âu về kế hoạch giảm mạnh sự hiện diện quân sự của mình trong Liên minh.

Theo truyền thông Đức, tại một cuộc họp kín ở trụ sở NATO tại Brussels, ông Alexander Velez-Green - cố vấn của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, đã thực sự gây sốc cho những người tham dự với quy mô của kế hoạch. Châu Âu được yêu cầu khẩn trương thu hẹp khoảng cách thiếu hụt ngân sách quốc phòng đang ngày càng gia tăng.

Bản chất của động thái từ phía Mỹ là chuyển gánh nặng chi phí "bảo vệ châu Âu" sang chính Cựu lục địa. Theo kế hoạch mới, Mỹ sẽ cắt giảm mạnh số lượng máy bay ném bom chiến lược dành cho lực lượng liên hợp và tỷ lệ tiêm kích sẽ giảm đi khoảng 1/3.

Hơn nữa, Lầu Năm Góc còn dự định giảm đáng kể số lượng máy bay không người lái, máy bay tiếp nhiên liệu và tàu chiến, đồng thời sẽ ngừng hoàn toàn việc cung cấp tàu ngầm cho NATO. Ngoài ra, Mỹ tuyên bố khả năng răn đe hạt nhân ở nước ngoài sẽ được duy trì.

Chiến đấu cơ Mỹ tại châu Âu sắp sụt giảm rất mạnh.

Bối cảnh của quyết định này rất đáng chú ý, vì nó diễn ra sau khi các quốc gia châu Âu lớn nhất trong khối (gồm: Đức, Tây Ban Nha, Ý và Pháp) về cơ bản từ chối ủng hộ Mỹ trong chiến dịch quân sự chống lại Iran, buộc chính quyền Tổng thống Donald Trump phải tiến hành chiến dịch ném bom độc lập.

Sau đó, các nước châu Âu tuyên bố những gì diễn ra ở Trung Đông "không phải là cuộc chiến của họ". Có vẻ như Mỹ giờ đây đã quyết định việc bảo vệ chính châu Âu cũng không phải là cuộc chiến của mình và yêu cầu các đồng minh hoặc là sự độc lập lớn hơn, hoặc là bồi thường tài chính.