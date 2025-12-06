NATO thừa nhận Nga vượt trội về UAV hải quân

UAV của Nga đánh chìm một tàu chiến của Ukraine ở Biển Đen.

Các chuyên gia từ Học viện Quốc phòng NATO tại Rome đã công bố một bài đánh giá phân tích, lần đầu tiên chính thức ghi nhận những thành công của quân đội Nga trong việc phát triển và sử dụng UAV hải quân.

Tài liệu nêu rõ ngày 28/8/2025 là ngày xảy ra sự cố đầu tiên được xác nhận, khi UAV của Nga đánh chìm tàu chiến Simferopol của Ukraine ở phía tây bắc Biển Đen.

Các tác giả báo cáo lưu ý rằng, Moscow coi "tình hình toàn cầu đang thay đổi" là động lực để đẩy nhanh việc tích hợp các hệ thống robot vào học thuyết quân sự.

Đặc biệt chú ý đến khả năng hoạt động bí mật trên khoảng cách xa và tấn công chính xác vào các mục tiêu di động của UAV hải quân Nga.

Bài đánh giá nhấn mạnh rằng, UAV hải quân mới của Nga gây ra mối đe dọa trực tiếp không chỉ đối với tàu chiến Ukraine mà còn đối với các tàu được các nước NATO chuyển giao cho Kiev, bao gồm cả các tàu hộ tống và khinh hạm tiềm năng trong tương lai.

Biển Đen, sông Danube và sông Dnieper được coi là những khu vực có nguy cơ, nơi UAV hải quân Nga có khả năng cô lập hoàn toàn cơ sở hạ tầng ven biển của Ukraine khỏi hệ thống thông tin liên lạc hàng hải.