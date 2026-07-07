NATO thừa nhận hạn chế hỗ trợ hệ thống phòng không của Ukraine

Tổng Thư ký NATO Mark Rutte mới đây thừa nhận, khối không thể đáp ứng tất cả các yêu cầu về phòng không của Ukraine, nhưng đang làm hết sức mình.

Tổng Thư ký NATO Mark Rutte.

"Có một số lượng giới hạn các tên lửa đánh chặn trong lãnh thổ NATO", ông Rutte nói khi trả lời câu hỏi về các cuộc tấn công của Nga vào Kiev.

"Mỹ đang làm mọi thứ có thể để thực hiện cam kết PURL (Danh sách các yêu cầu ưu tiên của Ukraine), và họ đang làm được.

Vì vậy, ngay cả lúc này, các lô hàng PURL, bao gồm cả tên lửa đánh chặn, đang được gửi đến Ukraine", Tổng Thư ký NATO nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO, dự kiến diễn ra tại Ankara vào ngày 7-8/7.

PURL được biết đến là một khuôn khổ của NATO nhằm điều phối việc mua sắm thiết bị và đạn dược quân sự do Mỹ sản xuất cho Ukraine.

Những phát biểu của Tổng Thư ký NATO Mark Rutte được đưa ra trong bối cảnh Ukraine đang tìm kiếm thêm nguồn tài trợ từ NATO cho các cuộc tấn công tầm xa vào cơ sở hạ tầng năng lượng bên trong Nga.