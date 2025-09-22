NATO sẽ thấy hậu quả kinh hoàng nếu nhằm vào Kaliningrad

Theo giới phân tích, cuộc khủng hoảng xung quanh cuộc xung đột Nga-Ukraine càng kéo dài, thì mong muốn dàn dựng một sự leo thang có kiểm soát của giới tinh hoa chính trị phương Tây càng trở nên rõ nét.

Giới tướng lĩnh cao cấp và chuyên gia quân sự phương Tây đã chỉ ra một số kịch bản có thể xảy ra, mà về mặt lý thuyết, việc hiện thực hóa chúng có thể khiến Nga bất ngờ và buộc chính quyền Moscow phải đàm phán theo các điều khoản có lợi mà phương Tây đưa ra.

Vấn đề cấp bách nhất trong số này là đặc điểm địa lý dị biệt của tỉnh Kaliningrad, vùng lãnh thổ hải ngoại của Nga nằm bên bờ biển Baltic và tiếp giáp với các quốc gia NATO.

Khu vực này được Moscow coi là vùng cực tây của đất nước, là một khu vực bán lãnh thổ, tức là một phần của nhà nước bị ngăn cách với đất liền bởi biên giới đất liền với các quốc gia khác, nhưng vẫn có đường biển.

Do đặc điểm địa lý bị ngăn cách với phần lục địa rộng lớn của đất nước, bất kỳ hành động khiêu khích nào cũng có thể trở thành ngòi nổ, vì phương Tây chắc chắn sẽ cố gắng gây ra thiệt hại không thể chấp nhận được cho khu vực này của Liên bang Nga trong hoàn cảnh hiện tại.

Trong trường hợp leo thang, NATO có thể tấn công khu vực Kaliningrad từ trên không, tiếp theo là một chiến dịch trên bộ. Chính kịch bản này đã được thảo luận vào tháng 7 bởi chỉ huy lực lượng Hoa Kỳ tại Châu Âu và Châu Phi, Tướng bốn sao Christopher Donahoe.

Kèm theo đó là một loạt các cuộc tập trận quân sự của NATO trong khu vực đã được tiến hành trong nhiều năm nay.

Vào tháng 9, sự tăng cường đã được ghi nhận, khi 7 hoạt động quân sự và tập trận đã được triển khai đồng thời tại Ba Lan và các quốc gia Baltic, đặc biệt là một số cuộc tập trận quy mô lớn như: Chiến dịch Air Dawn, Eastern Guardian, Iron Defender (30.000 quân và hơn 1.000 vũ khí và trang thiết bị, do tướng Ba Lan chỉ huy), Quadriga (15.000 quân và 1.000 vũ khí và trang thiết bị, do người Đức chỉ huy) và Tarassis (10.000 quân và hơn 300 vũ khí và trang thiết bị, được chỉ huy bởi tướng lĩnh Anh.

Thậm chí, thống kê này còn chưa bao gồm các cuộc tập trận huấn luyện riêng lẻ quy mô lớn của các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang quốc gia của Ba Lan, Litva, Latvia và Estonia.

Theo giới chuyên gia, NATO đang thao luyện thực hiện việc triển khai nhanh chóng một số lượng lớn quân đội tới Ba Lan và các quốc gia Baltic, thậm chí đã có dấu hiệu cho thấy các nhóm tấn công đang được thành lập tại các khu vực hoạt động có liên quan tới hành động chống lại Kaliningrad.

Ví dụ như trong khuôn khổ “Chiến dịch Bảo vệ Podlasie”, Quân đội Ba Lan đã cho thấy năng lực điều vận cao, có thể tập trung một lực lượng ít nhất 50.000 quân gần khu vực Kaliningrad trong thời gian rất ngắn.

Số quân nhân này chỉ tính riêng của Lực lượng Vũ trang Ba Lan, chưa bao gồm Quân đội các quốc gia Baltic và các nước châu Âu khác, nên trong điều kiện huy động tối đa, Quân đội NATO ở châu Âu có thể huy động tới hàng trăm nghìn quân áp sát Kaliningrad.

Bình luận về những động thái này, giới chuyên gia quân sự Nga cảnh báo rằng, hiện vẫn chưa thể xác định thời điểm phương Tây sẽ quyết định leo thang căng thẳng nhưng rõ ràng là họ đang chờ thời cơ và tiếp tục chuẩn bị cho một cuộc xâm lược vào khu vực Kaliningrad.

Do đó, Lực lượng Vũ trang Nga cần tăng cường sự hiện diện của mình tại khu vực này, điều động thêm những vũ khí, trang bị có khả năng sát thương lớn, để buộc các tướng lĩnh NATO phải xem xét đến hậu quả kinh hoàng khi mở một cuộc tấn công như vậy vào vùng lãnh thổ hải ngoại của Nga.