HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

NATO sẽ gây áp lực lên công ty quốc phòng EU để làm hài lòng Tổng thống Trump?

Hoàng Vân
|

Theo Financial Times (FT), Tổng thư ký NATO Mark Rutte sẽ gây áp lực lên các công ty quốc phòng EU để làm hài lòng Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte.

“Tại cuộc họp sắp diễn ra ở Brussels, Tổng thư ký NATO Mark Rutte sẽ gây áp lực lên các tập đoàn và cơ quan quốc phòng châu Âu, nhằm thuyết phục họ tăng cường sản xuất, đổi mới để làm hài lòng Tổng thống Mỹ Donald Trump”, FT dẫn lời một quan chức NATO cho biết.

Theo tờ báo này, NATO quan tâm đến việc ngành công nghiệp châu Âu giúp đáp ứng yêu cầu của Mỹ về việc tăng chi tiêu quốc phòng để xoa dịu "sự tức giận" của ông Trump trước cáo buộc các đồng minh không hề hỗ trợ Mỹ trong cuộc xung đột ở Trung Đông.

FT đưa tin, đại diện Tập đoàn quốc phòng Rheinmetall (Đức), Safran (Pháp), Saab (Thụy Điển), Tập đoàn hàng không Airbus, MBDA và Leonardo sẽ có mặt tại cuộc họp tới đây.

Bên cạnh việc tăng số lượng nhà máy và nhân lực để đẩy mạnh năng suất, cuộc họp sẽ đặc biệt chú trọng thảo luận các vấn đề về phòng không và tên lửa tầm xa.

Ngày 1/4, trong một cuộc phỏng vấn với Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công khai bày tỏ sự tức giận và cảm thấy "kinh tởm" trước cách hành xử của các đồng minh, đồng thời nghiêm túc cân nhắc khả năng rút Mỹ khỏi NATO.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ The Daily Telegraph, nhà lãnh đạo Mỹ cũng gọi NATO là "hổ giấy" và thừa nhận ông chưa bao giờ có nhiều thiện cảm với tổ chức này.

Theo TASS
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Khung cảnh 'thần tốc' tại công trình sân vận động lớn nhất thế giới ở Việt Nam do Vingroup xây dựng

Khung cảnh 'thần tốc' tại công trình sân vận động lớn nhất thế giới ở Việt Nam do Vingroup xây dựng

01:21
Xe buýt bốc cháy ngùn ngụt tại Hà Nội, tài xế hô hoán hành khách nhanh chóng xuống xe

Xe buýt bốc cháy ngùn ngụt tại Hà Nội, tài xế hô hoán hành khách nhanh chóng xuống xe

00:37
Kinh hoàng khoảnh khắc người đàn ông bị hất tung lên không trung 15m khi gió mạnh quét qua đường phố

Kinh hoàng khoảnh khắc người đàn ông bị hất tung lên không trung 15m khi gió mạnh quét qua đường phố

00:42
Yamaha Finn 2026 ra mắt: Xe số mới nhiều công nghệ, sẵn sàng cạnh tranh Honda Wave

Yamaha Finn 2026 ra mắt: Xe số mới nhiều công nghệ, sẵn sàng cạnh tranh Honda Wave

01:14
Cái kết cho nam thanh niên đấm dã man CSGT khi bị kiểm tra nồng độ cồn

Cái kết cho nam thanh niên đấm dã man CSGT khi bị kiểm tra nồng độ cồn

00:33
BYD ra mắt xe điện mới: Sạc 9 phút đầy pin, với khả năng chạy bằng 3 bánh

BYD ra mắt xe điện mới: Sạc 9 phút đầy pin, với khả năng chạy bằng 3 bánh

01:28
Giây phút trực thăng cứu sống 11 người lên đất trên biển Florida sau nhiều giờ

Giây phút trực thăng cứu sống 11 người lên đất trên biển Florida sau nhiều giờ

00:39
Người phụ nữ duy nhất được ông Putin tự lái xe đón tới Điện Kremlin là ai?

Người phụ nữ duy nhất được ông Putin tự lái xe đón tới Điện Kremlin là ai?

01:10
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại