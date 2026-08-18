NATO sẵn sàng 3 chiến lược đối phó khi bị Nga tấn công

Liên minh quân sự NATO đã xây dựng các chiến lược chi tiết cho một cuộc xung đột quân sự với Nga.

NATO đang tăng cường chuẩn bị cho một cuộc tấn công có thể xảy ra từ phía Nga. Ấn phẩm Bild của Đức viết rằng những bản kế hoạch cụ thể đã được xây dựng nhằm đề phòng trường hợp Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh cho lực lượng vũ trang của mình tấn công, ví dụ như các nước cộng hòa Baltic (Estonia, Latvia và Lithuania).

Mục tiêu chính của NATO là ngăn chặn quân đội và làm suy yếu đáng kể nước Nga. Cụ thể, cuộc thảo luận xoay quanh 3 chiến lược mà phương Tây dự định sử dụng để trả đũa. Nền tảng của những bước đi là Khái niệm tác chiến trên bộ của NATO.

Nếu lực lượng Nga tràn vào các nước Baltic và triển khai xe tăng (như ở Ukraine), ưu tiên hàng đầu của NATO là ngăn chặn một cuộc tấn công bằng tên lửa.

Điều này sẽ được thực hiện bằng cách sử dụng máy bay chiến đấu, tên lửa và máy bay không người lái để vô hiệu hóa các bệ phóng của Nga. Khu vực Kaliningrad sẽ là một trong những mục tiêu, bởi nhiều hệ thống phòng không và tên lửa được triển khai tại địa điểm này.

"Đồng thời một "vùng tự trị" sẽ được thiết lập trên biên giới với Nga và Belarus. Đây sẽ là một loại bức tường phòng thủ. Trong vùng này, chỉ có máy bay không người lái và robot mặt đất chiến đấu với kẻ thù.

Sẽ không có binh sĩ liên minh nào ở đó! Nếu Quân đội Nga tiếp tục tiến công, những máy bay không người lái và phương tiện đặc biệt này sẽ ngăn chặn họ", tờ Bild nói rõ.

Căng thẳng Nga - NATO có thể leo thang thành xung đột quân sự.

Bước tiếp theo, NATO cũng dự định tấn công Nga. Để làm được điều này, lực lượng đặc nhiệm phải phá hủy hệ thống căn cứ quân sự và hậu cần quan trọng thông qua các hoạt động phá hoại.

Mục tiêu ưu tiên bao gồm sân bay, nhà máy quân sự, cầu và đường sắt mà Nga sử dụng để vận chuyển quân đội và thiết bị ra mặt trận.

Liên minh Bắc Đại Tây Dương cũng có kế hoạch liên kết với những người Nga chống đối ông Putin. Mục tiêu là làm suy yếu đáng kể khả năng tiếp tế của Nga.

Điều đáng chú ý, các quan chức quân sự NATO không hề che giấu bản kế hoạch này, khi họ tin rằng phương pháp răn đe chỉ hiệu quả nếu Nga biết điều gì đang chờ đợi mình nếu quyết định tấn công một thành viên của liên minh.