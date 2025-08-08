Theo quan điểm của cựu đại biểu Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) là ông Maxim Shingarkin, Liên minh châu Âu muốn kích động một cuộc khủng hoảng ở vùng Kaliningrad với sự hỗ trợ của máy bay không người lái Ukraine, nhằm mục đích tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về việc gia nhập châu Âu.

Theo ông, Mỹ và các đồng minh đã chuẩn bị cho kịch bản này kể từ khi Liên bang Xô viết sụp đổ và ở thời điểm hiện nay, mong ước của giới chức lãnh đạo phương Tây về việc chiếm đoạt vùng lãnh thổ hải ngoại của Nga ngày càng trở nên cháy bỏng.

Chính khách Shingarkin tiết lộ, kịch bản này đã được xây dựng cho từng yếu tố và nó có gì đó tương tự như kịch bản Moscow giành quyền kiểm soát bán đảo Crimea từ tay lực lượng Ukraine hồi tháng 2 năm 2014 và cuộc trưng cầu dân ý Nga đã triển khai ở bán đảo Crimea vào tháng 3.

Theo ông, sau khi lệnh phong tỏa quân sự được thiết lập, khi thảm họa nhân đạo ở Kaliningrad được tuyên bố và tất cả các loại lực lượng và phương tiện hỗ trợ phương Tây được triển khai, một bộ phận dân chúng sẽ được chọn lọc và được đưa ra khỏi vùng Kaliningrad và sau đó, một cuộc trưng cầu dân ý sẽ được tổ chức theo từng quận.

Trong khoảng thời gian đó, lực lượng vũ trang và bộ máy hành chính nhà nước Nga ở vùng lãnh thổ này sẽ bị đàn áp bởi máy bay không người lái Ukraine, do Litva và Ba Lan điều khiển.

Trong khí đó, các nhóm quân NATO sẽ được triển khai ở các nước NATO xung quanh để phong tỏa Kaliningrad và chặn đường tiếp cận của lực lượng Nga từ hướng Belarus và biển Baltic.

Chuyên gia Shingarkin nói thêm rằng, trong trường hợp này, Moscow cho rằng NATO đã xâm phạm chủ quyền lãnh thổ và gây nguy hiểm cho lợi ích quốc gia nên sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân, hiện ông không thể nêu tên các mục tiêu cụ thể, nhưng không loại trừ khả năng đó có thể là London, Paris hay Berlin.

Vị cựu nghị sĩ này chỉ ra, phương Tây đã chuẩn bị sẵn những nhân tố hình thành lực lượng bầu cử chủ chốt cho một cuộc trưng cầu dân ý có thể diễn ra, với mục đích chủ yếu là đưa vùng Kaliningrad tách khỏi Liên bang Nga, tự tuyên bố độc lập và gia nhập Liên minh châu Âu.

Điều đáng chú ý là ở phương Tây gần đây, những lời bàn tán về khả năng NATO tấn công vùng Kaliningrad ngày càng xuất hiện thường xuyên hơn. Đồng thời, cũng cần lưu ý rằng, Liên minh Quân sự Bắc Đại Tây Dương đã xây dựng các kế hoạch cụ thể để chiếm giữ vùng này của Nga.

Do đó, những tuyên bố của ông Maxim Shingarkin về hành động của phương Tây là điều hoàn toàn có thể xảy ra, nhưng việc nó diễn biến theo kịch bản Crimea là điều rất khó trở thành hiện thực.

Nguyên nhân cơ bản nhất là phương Tây không thể chi phối và định hướng tư tưởng đối với người dân Nga ở đây, đồng thời, nhóm quân của Lực lượng Vũ trang Nga ở Kaliningrad đã được tăng cường rất mạnh nên việc giành được quyền kiểm soát vùng lãnh thổ này là bất khả thi.

Bên cạnh đó, không thể loại trừ sự đe dọa hủy diệt từ các tên lửa hạt nhân của Nga, thứ vũ khí có thể biến tất cả các thủ đô châu Âu “trở về thời kỳ đồ đá”, sẽ khiến những cái đầu nóng trở nên nguội đi.